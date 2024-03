100 grand prix'tä, ei kikkakolmosia –Olipa kerran elämän hevonen, osa 2

”Jonnylla ei harjoitella mitään temppuja, jos perusasiat ei ole kunnossa. Ja kun mun Suomen valmentaja Lilli (Luoma) on samaa henkeä, niin siinä systeemissä ja filosofiassa tiukasti ollaan”, kuittaa von Wendt.

Hilberath sanoo, että ratsastajan ura ratkeaa hyvin pitkälle jo siinä, minkälaisen valmentajan oppiin hän päätyy. Se on paljon ratkaisevampaa kuin se, minkälaisen hevosen hän hankkii. Mikä ei tarkoita sitä, etteikö hevosvalinnalla olisi merkitystä.

Luomasta tuli von Wendtin valmentaja, kun hänen aikaisempi valmentajansa Mikaela Fabricius-Bjerre muutti Tanskaan, joskus vuoden 2000 vaihteessa.

Vuosien mittaan Luoma ja von Wendt ovat olleet tekemisissä enemmän tai vähemmän tiiviisti. Jos Hilberath on se Saksan valmentaja, jota hieman jopa saattaa jännittää, Luoma on tuttu kotivalkku.

Luoma on itse asiassa alun perin myös se Saksa-linkki, sillä hän oli käynyt Hilberathin luona jo Mozart II-hevosensa kanssa ja jatkoi Saksassa treenaamista edelleen Pius Paccellilla.

Luoma pitää asetelmaa hyvänä.

”Se on kätevää, että me kaikki kolme puhutaan niin sanotusti samaa kieltä. Ymmärrän ne kotiläksyt, jotka Jonny Annalle antaa”, Luoma sanoo. ”Ja Anna on siitä ihana valmennettava, että on lojaali, eikä tee salaa mitään, vaan koko ajan on avoimet kortit.”

Luoma painottaa samaa kuin Hilberathkin, eli pitkäjänteisyyttä tekemisessä. Ratsastuksen oppimisessa ”kiiruhda hitaasti” on neuvo, joka kannattaa ottaa kirjaimellisesti. Se taas vaatii luottamusta, että pysyy yhdellä ja samalla valmentajalla, eikä mieti ”minkäköhän kulman takaa tulee se vielä parempi”. Valmentajashoppailu ei kannata, sillä tässä lajissa opitaan niin paljon muutakin, kuin pelkkiä kouluradan kuvioita. Valmentajan tarkoitus on opastaa keskittymään niihin asioihin, jotka vievät eteenpäin ja välttämään kaikkea turhaa. On niin paljon opittavaa, että turhiin asioihin ei yksinkertaisesti ole aikaa.

Ajan mittaan valmentaja siirtää valmennettavaansa koko oman systeeminsä ja hevostaitonsa. ”Koko sydänverensä”, kuten Luoma sanoo.

”Jokainen tarvitsee jonkun, joka katsoo päältä”, Luoma toteaa. Kun kyseessä on kaksi GP-ratsastajaa, suhde muuttuu toisentyyppiseksi. Luomasta ja von Wendtistä tuli ystävät ja Luomasta von Wendtin esikoisen kummitäti.

”Nykyään mun ja Annan juttu on enemmänkin kumppanuus, jossa yhdessä mietitään, mikä hevosten kanssa milloinkin voisi toimia.”