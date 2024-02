Kaikella on aikansa - Olipa kerran elämän hevonen, osa 1

Se on sellaisen elämän hevosen tarina, joka oli ennen muuta kilpahevonen. Määritelmä ”elämän hevonen” osuu paremmin kuin hyvin, sillä Denzel on sitä niin monella tapaa. Aivan kirjaimellisesti se on 38-vuotiaan kouluratsastaja Anna von Wendtin koko tähänastisen GP-ratsastajanelämän hevonen, ja myös se hevonen, johon hän kertoo alitajuisesti vertaavansa kaikkia maailman muita hevosia.

”Ja varmaan teen lopun elämääni niin”, Anna von Wendt arvelee.

Ratsukko Denzel ja Anna von Wendt on ollut erottamaton osa suomalaista kouluratsastusta. Tämän ruunan GP-ura on kestänyt yhtä kauan, kuin monilla sen tämänhetkisistä kilpailijoista kouluradoilla on ikää – 11 vuotta.

Viimeinen virallinen GP

Ensimmäinen GP-startti oli Helsingissä heinäkuussa vuonna 2013. Ja viimeinen, se oli Ypäjällä helmikuussa 2024.

Kaikella on aikansa.

Nyt kisaura on loppu. Eläkepäivät alkavat. Viralliset läksiäiset pidetään Tampereen Hevosmessuilla huhtikuussa, jonne Denzelin kanssa valmistellaan vielä kunnon show. Haikean ihana show, jossa nähdään jotakin vanhaa, jotakin uutta, ehkäpä jotakin yllättävääkin.

Sen Ypäjän kansallisen grand prix -luokan voitti 13 vuotta nuorempi Dante NL, mutta hyvin pärjäsi Denzelkin, joka oli luokassa kolmas parin prosentin erolla voittajaa. Denzel oli yhden tuomarin mielestä jopa luokan paras. Hän oli pannut merkille, että meno oli osaavaa, hillittyä ja vakaata, ja tahti pysyi. Ei mitään liitokaviolentelyä enää tässä iässä, mutta vakuuttavaa. 65,1 prosenttia.

”Vanhapappa ei tee virheitä ja osaa kaiken”, summasi kyseisen GP-luokan jälkeen Hevosurheilu Ratsastukselle näkemänsä tämä tuomari, Paula Nystén.

Sitä hänkään ei tiennyt, että se oli viimeinen kerta, kun hän Denzeliä arvosteli. Von Wendt oli jo päättänyt, että senioriruunan viimeiseksi tehtäväksi kisahevosena jää ratsastajansa tuominen takaisin kisaradoille vauvan jälkeen. Ja sen hevonen teki. Hyvin, niin kuin se on tehnyt kaiken muunkin. Tehtävä oli suoritettu Ypäjän GP:ssä.