Anna-Julia Kontio: "On luotettava omaan systeemiin"

Siitä, kun hän kiersi maailmancupin osakilpailuja ori Pacific des Essartsilla, on kulunut jo kymmenen vuotta. Kun hän syksyllä 2016 erosi silloisesta kumppanistaan, sveitsiläisestä huippuratsastaja Martin Fuchista, Pacific jäi Sveitsiin ja myytiin pian amerikkalaisratsastaja Jennifer Gates Nassarille. Sen jälkeen italialaisen Piergiorgio Buccin ratsastama Edesa's Lorenzo oli Kontiolla yhden talven, kunnes jatkoi keväällä 2018 ranskalaiselle Kevin Stautille. Myöhemmin samana keväänä tuli brittilegenda John Whitakerin alla ollut Ornellaia ja jatkoi loppuvuonna irlantilaiselle Peter Moloneylle.

Oli sen jälkeen hevosia, tietenkin, mutta viiden tähden maailmancupin hyppäävät ovat oma rotunsa.

Huima nousu maailmanrankingissa

Kontio on kuluneena vuonna tehnyt ison hyppäyksen maailmanrankingissa. Hän on tällä hetkellä 400 parhaan joukossa ja noussut vuoden aikana 2000 sijaa. Tarkoitus olisi päästä sadan paremmalle puolelle, jolloin kutsut kilpailuihin helpottuvat dramaattisesti, ja myös rankingpisteet alkavat kertyä entistä kovemmalla tahdilla. Yritys ei ole helppo lajissa, jossa rankingtilaston kärjessä olevilla nimillä on tallissaan monta viiden tähden 160-hyppääjää ja Kontiolla on vasta yksi aloitteleva sellainen.