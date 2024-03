Denzel tekee GP-liikkeet ilman kuolaimia: "Onnistuu tämä näinkin", sanoo ratsastaja Anna von Wendt – Olipa kerran elämän hevonen, osa 3

Eläkepäivät

Mutta nyt kilparatsastaminen on Denzelin kohdalla loppu. Eläkepäivät alkavat kotona Björkbodassa. Paikassa, jossa se on elänyt viimeiset 18 vuotta. Uudessa maneesin yhteyteen rakennetussa valoisassa ja avarassa tallissa, jossa sillä on tilava karsina.

Ja vesikävelylaite. SPA-osastolla, kuten Björbodassa sanotaan, käytiin hoitaja Laura Tsernovin kanssa jutuntekopäivänäkin ja vaikutti, että Denzelillä ei ollut mitään ainakaan vastaan.

”Kyllä mä sitä mieltä olen, että hän on tehtävänsä tehnyt. Denzel on oikeasti jo tosi vanha, vaikka se meneekin korrektisti ja näin. Kimmoisuus ja elastisuus eivät ole ennallaan. Se on kisannut noita luokkia yhtä kauan, kuin monella sen vastustajasta on ikää! Ei se pysty enää kilpailemaan nuorempiaan vastaan”, von Wendt tuumailee.

Ratsastaminen kotona ei lopu eikä Denzeliä vaan heitetä johonkin pihattoon, vaan sen elämä kotona jatkuu aivan kuten tähänkin asti. Anna von Wendt saa ensinnäkin siitä itse harjoitusta GP-liikkeiden kanssa, mutta ennen muuta vanhaa hevosta ei voi noin vain jättää liikuttamattakaan. Siksikään, että kuten kaikki hevoset maailmassa, se on tottunut rutiineihinsa ja arvostaa niitä.

Lisäksi Denzel on niin sanotusti hyvä rehunkäyttäjä. Suomeksi sanottuna se lihoo helposti. Heinä joudutaan tällä hetkellä punnitsemaan, sillä kuivan kesän takia siinä on melko paljon sokereita. Von Wendt ei halua riskeerata sen terveyttä.

Anna von Wendt sanoo aina välillä, että Denzel osaa olla aika hurjakin. Björkbodassa paljastui, että hän puhuu ihan totta. Denzel on ihan verihevonen, niin kuin sanotaan. Urheiluun jalostettu. Ja alkukävelyllä kartanon maisemissa se näyttää senkin puolensa. Kun käännytään kohti tallia, punainen harja heilahtaa, kaula nousee kaarelle ja se ottaa pari paffiaskelta, ennen kuin karahtaa hetkeksi takajaloilleen. Hyvinkin sähäkästi.

”Ja se ei onneksi nähnyt noita peuroja päärakennuksen edessä”, von Wendt huoahtaa.

Hän kertoo "oppineensa olemaan". ”En mä tee mitään silloin kun se ottaa kierroksia. Olen vaan ja odotan, että myrsky laantuu. Ja aina se on tähän mennessä laantunut!”