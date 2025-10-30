Helsinki Horse Show kansainvälisti suomalaista ratamestaritoimintaa

HIHS:n esteet ovat muuttuneet vuosien varrella

Radat ovat muuttuneet niiltä ajoilta, kun ensimmäiset maailmancupin osakilpailut hypättiin Helsingissä 80-luvulla.

”Suurin muutos alkuajoista on se, että materiaalit ovat keventyneet todella paljon, kannattimet ovat loivempia ja estetäytteet ovat ilmavampia”, Ylänne kertoo.

Lisäksi aiemmin puomien pituus oli hallikilpailuissakin 3,5–4 metriä, kun nykyään ne ovat lähes poikkeuksetta enintään kolmen metrin mittaisia. Lyhyemmät puomit ovat kevyempiä ja putoavat helpommin, mutta myös hallit ovat usein pieniä, joihin pitkät puomit eivät mahdu.

”Pienet kentät ovat aiheuttaneet sen, että pieneen metrimäärään on mahdutettava monta estettä. Jos ulkona 400 metrillä on kahdeksan estettä ja yhdeksän hyppyä, hallissa samalla matkalla on 15 hyppyä”, Ylänne sanoo.

HIHS:n nykyisiä esteitä on uusittu Guilherme Jorgen toiveiden mukaan pikkuhiljaa.

”Niitä on muutettu kevyemmiksi ja johteita on kavennettu, jotta olisi enemmän tilaa ja väljemmän näköistä. Ennen oli todella isot johteet, jotka täyttivät areenan niin, että se oli ihan tukossa”, Mikkola kertoo.

Messukeskuksessa tilaa on jälleen enemmän kuin jäähallilla, joten isompiakin johteita voidaan taas käyttää. Se kuinka paljon ratamestarit voivat vaikuttaa materiaalien suunnitteluun, riippuu kilpailujärjestäjästä. Helsingissä ratamestareita kuunnellaan.

”Kun tilataan jotain uutta, järjestäjät kysyvät ratamestarin mielipidettä. Me saamme olla jonkin verran mukana, kun niitä suunnitellaan”, Mikkola sanoo.

Esteiden korkeudet eivät maailmancupissa ole paljoa muuttuneet, mutta Ylänteen mukaan esteiden pituudet saattoivat olla jopa pidempiä kuin nykyään.

”Sarjaesteisiin on tullut vähintään puoli metriä lisää sen takia, että hevosten jalostus ja valmennus on mennyt eteenpäin. Myös kenttien pohjien laatu on parantunut. Suhteutettuja välejä oli ennenkin, mutta ehkä ne olivat vähän väljemmin rakennettu kuin tänä päivänä”, Ylänne kertoo ja arvelee, että 80- ja 90-luvun kärkiratsukot voisivat pärjätä myös nykyradoilla.

”Tietysti puomien putoamisherkkyys on muuttunut todella paljon. Sellaisia kosketuksia, joita silloin tapahtui ja puomit jäivät kannattimilleen, ei tämän päivän radat kestä. Nykyään tarvitaan tarkemmin ja huolellisemmin hyppääviä hevosia”, Ylänne toteaa.