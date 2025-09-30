Helsinki Horse Show on lapsi, jolla on kaksi isää, ja joka on alunperin kotoisin Ruskeasuolta

Helsinki Horse Show jatkoi ilman Lagusta, joka 15 vuoden jälkeen siirtyi yhä enenevässä määrin musiikki- ja konserttibisnekseen ja jäi pois 25 vuotta sitten. Muistinsa mukaan kaksi vuotta vuoden 1998 maailmancupin finaalin jälkeen.

"Mutta joka ikinen vuosi, yhtä lukuunottamatta, mä olen ollut siellä. Lokakuussa ja seuraavan kerran helmikuussa sitten! Ja Tomin kanssa me keskustellaan kaiken maailman asioista tämän tästä."

Lagus ja Gordin muistetaan hyväntahtoisesti nahistelevana kaksikkona. He eivät olleet miltei mistään samaa mieltä.

Ei se nyt ihan niinkään ollut, vaikka Gordin myöntää, että he olivat hyvin erilaisia. Lagus oli taiteellinen johtaja ja hän itse taloudellinen, se joka piti kukkaron nyörit tiukilla. Lagus muistaa jakolinjan menneen siinä, että hän oli enemmän showmies ja Gordin oli tiukasti urheilua.

Lagus oli se, joka keksi hommata sellot ja flyygelit ja Kyra Kyrklundin siihen elävän musiikin tahdissa ratsastamaan. Tämähän on ihan metaa: Lisää show'ta, taidetta ja sirkushuveja show jumpingiin, joka itse aikoinaan syntyi show-elementiksi maatalous- ja rotunäyttelyihin, mutta muuttui aikojen kuluessa vakavaksi huippu-urheiluksi.

Heistä tuli isojen tapahtumien järjestämisessä superammattilaisia. HIHS on kiistaton menestystarina.

Välillä oli vähän lihavampia vuosia, välillä laihoja. Joskus niin laihoja, että jatko on ollut kortilla. Aina on kuitenkin selvitty.

Gordin sanoo, että ensimmäinen vuosi oli täydellinen suksee.

"Ekasta HIHS:stä jäi muistikuva euforisesta ja ainutkertaisesta unelmasta, joka toteutui", hän sanoo.

Lagus lisää huvittuneena, että tapahtuma ei jäänyt yhteen kertaan juuri siksi, että tappiota tuli heti ensimmäisellä kerralla niin paljon, hänen muistaakseen kokonaista 120 tuhatta markkaa, että oli pakko jatkaa.

"Se oli täydellinen katastrofi! Ei meillä ollut mitään semmosia rahoja!" hän nauraa. "Oli siis pakko jatkaa, että saatiin laskut maksettua, ja sillä matkalla Horse Show on vieläkin!"

Tulot saadaan lipunmyynnistä ja kumppanuuksista, suurimmaksi osaksi liike-elämän yhteistyösopimuksista. Myös Suomen Ratsastajainliitolta, jonka kanssa on sovittu jo ammoisina aikoina "molempia hyödyttävä" yhteistyösopimus, josta Gordin sanoo ettei voi avata sitä enempää kuin toteamalla, että se on rahallisesti pieni, mutta strategisesti merkittävä. Expo ja meeting-maksut tuottavat myös hyvin.

Kun sitten vuonna 1996 lähdettiin Hartwall Areenalle, Gordin paljastaa, että Messukeskuksen katsomot olivat iso syy lähtöön. Ne tulivat todella, todella kalliiksi. Liian kalliiksi. Jos rahapalkinnot haukkasivat budjetista leijonanosan, katsomot veivät sen toisen osan, pohjat eivät olleet likimainkaan yhtä hintavat rakentaa.

Hartwall Arenalla ja Jäähallissa katsomot olivat jo valmiina, jääkiekkoareenoista kun oli kyse. Nyt jäähallielämä on jäänyt taakse.

Katsomot ovat nyt myös Messukeskuksessa. Ne ovat uudet ja eräänlaista seinästä vedettävää mallia, kuuluvat vakiovarustukseen.

Miltei 30 vuotta tapahtuma oli pois Messukeskuksesta. Helmikuussa tämä ympyrä sulkeutuu.