Helsinki Horse Show'n toimitusjohtaja kengittää hevosensa itse

Seppä-Gundersby

Horse Show -asiat on puhuttu ja Gundersby käy vaihtamassa sepän asuun. Nahkainen essu, jota hän kutsuu "lahkeiksi", ei ole uusi ja jostain löytyy siniset crocsit, jotka hän vaihtaa tallilla lenkkareihin. Lippis päähän.

Ratsastuskoulun hevoset ovat palanneet kesälaitumilta ja Loket tarvitsee kengät jalkoihinsa. Gundersby rullaa paikalle sepän pakin ja aloittaa hommat. Vaimo Cia Gundersby käy kärräämässä Emelie-vauvan tallin käytävälle rattaissaan, ja tyttö jää katselemaan haltioituneena kengittävää isää.

Kaviota hieman raspataan ja katsotaan, että kannatinpinta on tasainen ja kannat paikoillaan. Loketille eli Leolle (Luxus Kisser - Algot) sopii ykkösnumeron kenkä ja se istuu valmiiksi jo hyvin. Gundersby taitaa kuumakengityksenkin, mutta tänään sitä ei tarvita. Kenkä lyödään kiinni vasempaan etuseen, naulan päät kotkataan ja raspataan ja lopuksi kavio saa silauksen rasvaa. Homma sujuu, huomaa, että tätä on tehty ennenkin. Hän kengittää omat kilpahevosensa aina itse.

"Se oli siinä. Kerrotaan neljällä", Gundersby nauraa. "On oikein kivaa hommaa."

Mitä mieltä olet muuten kengättömyydestä, joka on nykyään suosittua jopa huippukilparatsuilla?

"Se on mielenkiintoinen vaihtoehto, ja sopii tosi hyvin joillekin hevosille, mutta vaatii paljon huoltoa kavioille. Pitää käyttää töppösiä ja vaatii todella hyvät pohjat. Usein joutuu käyttämään erilaisia koveteaineita suojaamaan. Suomalaisilla sorapinnoilla haasteellinen vaihtoehto."

