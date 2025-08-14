Helsinki Horse Show'n toimitusjohtaja kengittää hevosensa itse
Valtteri Gundersby, 32, istuu keittiössä kotonaan Lepsämän Solbackassa ja kysyy maistuisiko kahvi. Hyvin istuva tumma puku on vielä päällä, ja auto ajettu aivan oven eteen, sillä hän on ehtinyt kotiin juuri ennen toimittajaa. Läppäri on pöydällä, mutta kansi on kiinni.
Sovittiin, että jutellaan ensin Helsinki Horse Show'n asiat ja sen jälkeen jatketaan jutun tekoa tallissa.
Horse Show'n asiat?
Eikö tässä olla kesälomalla, kun kilpailuihin on aikaa yli 200 päivää?
Jos laskuri käynnistyisi tämän jutun ilmestymispäivänä, joka on samalla myös Helsinki International Horse Show'n ensimmäinen lipunmyyntipäivä, se näyttäisi lukemaa 196. Niin monta päivää on jäljellä ennen kuin olemme torstaissa 26. helmikuuta, avajaispäivässä.
"Juuh. Että kunhan pyöritellään peukaloita", Gundersby naurahtaa. Ilmeenkään värähtämättä. Hän on jättänyt aiemman työnsä juristina ja keskittyy tätä nykyä vain Helsinki International Horse Show'hun.
"Kaksi estetuntia pidän viikossa Solbackassa ja pistän ehkä kymmenen hevosta kenkään kuukaudessa", sekä oikeustieteilijän, että kengityssepän koulutukset käynyt Gundersby kertoo.
Hän paljastaa, että viime lokakuun jälkeen, kun kisapaikka oli saatu siivottua, pari viikkoa vedettiin happea. Mutta siitä lähtien on tehty täysiä työpäiviä. Gundersbyn työhuone on Messukeskuksessa Helsingin Pasilassa. Lomia on toki pidetty, mutta ei liiaksi.
"Viime viikolla oltiin viisi päivää Hangossa."
Ensikertalaiset
Nyt kun kisa järjestetään uudessa paikassa, kaikki pitää tehdä ensimmäistä kertaa.
"Joo, se ei mee niin, että pistät katsomon tohon ja vähän hiekkaa siihen sit", hän naurahtaa. "Kyllähän tollasen tapahtuman ehkä puolessa vuodessakin saisi kasaan, mutta silloin pitää olla aika avoin lompakko."
Lompakko ei ole avoin. Sen takia Gundersby on myös mukana paitsi päättämässä, myös suunnittelemassa käytännössä vähän kaikkea. "Sanotaan, että ainakin kaikesta sellaisesta, mihin liittyy eurot."
Hiekka esimerkiksi on satojen tuhansien investointi. Belgiasta Suomeen sadalla rekalla rahdattu tuhannen tonnin hiekkakasa on tällä hetkellä aumassa teollisuusalueella Veikkolassa. Pituutta aumalla on 25 metriä, leveyttä kuusi ja korkeutta kuusi. Kun tapahtumaan on viikko, se kärrätään kisapaikalle. Mutta hiekan määrä ei riitä, sillä areenan koko kasvaa, eikä vanhaa hiekkaa voi myöskään loputtomiin käyttää, sillä se kuluu. Lisää belgialaista hiekkaa on siis tilattava.
Pohja on tärkeä osa Horse Show'n laatubrändiä, eikä siitä olla valmiita tinkimään yhtään.
Vanha tiimi
Tiimiin kuuluvat Gundersbyn lisäksi Anna-Maija Bernard ja Taavi Tonttila sekä Marjo Mineo, joka vastaa somesta. Ja tietysti Tom Gordin, joka väistyi vuosi sitten, mutta lupasi olla kolme vuotta apuna - omalta Olympiastadionilla sijaitsevalta työhuoneeltaan käsin. Kollegat lähtivät Messukeskukseen, mutta Gordin jäi niille sijoilleen, sillä tavaraa oli kuulemma sen verran paljon, että muuttaminen tuntui liian hankalalta.
Helsingin kaupungin kanssa on hiljattain solmittu uusi kahden vuoden sopimus.
"Helsinki tykkää, kun me ollaan kuitenkin koko maan suurin sisäurheilutapahtuma."
Tapahtuman kävijöistä reilu viidennes tulee Helsingistä. Se on Gundersbyn mielestä melko pieni määrä, jos vertaa isoihin messutapahtumiin, jolloin kävijöistä puoletkin voivat olla helsinkiläisiä.
Tulee olemaan jännittävää nähdä keitä ratsastajia Helsinkiin saadaan, kun aikaslotti vaihtuu 40 vuoden jälkeen. Alkukauden tapahtuma muuttuu loppukauden tapahtumaksi, ja kyseessä on viimeinen osakilpailu ennen finaalia.
Pari viikkoa sitten, kun Gundersby oli world cup -kisajärjestäjien kokouksessa Lausannessa, siellä tarkasteltiin ratsastajadataa.
"Jotkut tykkää panostaa alkukauteen ja jotkut loppukauteen, mutta kyllä se osallistuminen aika tasaista kuitenkin on. Se tietysti jää nähtäväksi, kuinka paljon ratsastajia menee Osloon, kun se jää tietyllä lailla vähän yksin. Helsingin päivämäärä ei siirtynyt kenellekään muulle kisajärjestäjälle."
Gundersby kertoo, että ratsastajille on kerrottu päivämäärän vaihtumisesta varmuuden vuoksi henkilökohtaisesti, milloin missäkin tapahtumassa heitä aina kohdatessa.
Ohjelma julkistetaan tänään torstaina 14.8. klo 14. Pitkin kesää ratsastajat ovat ihmetelleet, karsitaanko kesän Pohjola-finaaleista superfinaalin. Vastaus on, ei karsita. Kansalliset luokat, superfinaalit, nähdään kyllä molemmissa lajeissa, mutta niihin karsitaan syksyllä alkavista hallisarjoista, esimerkiksi kouluratsastuksessa Winter Cupista.
"Ulkokausi päättyi Pohjolan finaaleihin. Siinä on kuitenkin niin pitkä aika, puoli vuotta, että siinä ehtii jo hevosetkin vaihtua..."
Seppä-Gundersby
Horse Show -asiat on puhuttu ja Gundersby käy vaihtamassa sepän asuun. Nahkainen essu, jota hän kutsuu "lahkeiksi", ei ole uusi ja jostain löytyy siniset crocsit, jotka hän vaihtaa tallilla lenkkareihin. Lippis päähän.
Ratsastuskoulun hevoset ovat palanneet kesälaitumilta ja Loket tarvitsee kengät jalkoihinsa. Gundersby rullaa paikalle sepän pakin ja aloittaa hommat. Vaimo Cia Gundersby käy kärräämässä Emelie-vauvan tallin käytävälle rattaissaan, ja tyttö jää katselemaan haltioituneena kengittävää isää.
Kaviota hieman raspataan ja katsotaan, että kannatinpinta on tasainen ja kannat paikoillaan. Loketille eli Leolle (Luxus Kisser - Algot) sopii ykkösnumeron kenkä ja se istuu valmiiksi jo hyvin. Gundersby taitaa kuumakengityksenkin, mutta tänään sitä ei tarvita. Kenkä lyödään kiinni vasempaan etuseen, naulan päät kotkataan ja raspataan ja lopuksi kavio saa silauksen rasvaa. Homma sujuu, huomaa, että tätä on tehty ennenkin. Hän kengittää omat kilpahevosensa aina itse.
"Se oli siinä. Kerrotaan neljällä", Gundersby nauraa. "On oikein kivaa hommaa."
Mitä mieltä olet muuten kengättömyydestä, joka on nykyään suosittua jopa huippukilparatsuilla?
"Se on mielenkiintoinen vaihtoehto, ja sopii tosi hyvin joillekin hevosille, mutta vaatii paljon huoltoa kavioille. Pitää käyttää töppösiä ja vaatii todella hyvät pohjat. Usein joutuu käyttämään erilaisia koveteaineita suojaamaan. Suomalaisilla sorapinnoilla haasteellinen vaihtoehto."
Hevosurheilu Ratsastus kirjoittaa 6-osaisen, kerran kuussa ilmestyvän artikkelisarjan yhteistyössä Helsinki International Horse Show'n kanssa. Tänään 14.8. ilmestyy sarjan ensimmäinen osa.