Voittajan on helppo poseerata. Kuva: Miia Lahtinen

Hevoset

Kuukauden suomenratsu on ajatuksella tehty

Suomenratsujen Oripäivien voittajaori Rodrik on huolella tehtyä suomenratsujalostusta, jossa on mukana herkkyysmomentti. Tämä artikkeli on julkaistu Hevosurheilussa huhtikuussa 2022.