Prinssin mukaan nimetty kouluhevonen teki omistajaansa vaikutuksen heti varsalaitumella: "En ole kertaakaan katunut"

Mahonyn hän hankki omakseen Suomesta, ja tammassa häntä kiinnosti sen ylälinja ja ryhdikkyys. ”Tykkään hevosesta, jolla on hyvä ratsastettavuus ja jonka liikkuminen on helppoa. Tärkeää on, että takaosasta löytyy voimaa ja kaulan liittymä on tarpeeksi ylhäällä. Teen kaiken mutu-tuntumalla, mikä vaan itseäni miellyttää, niin sitä on tehty”, Aulin naurahtaa.

Hän sanoo, että hän tutkii toki myös sukuja, mutta ei ole niissä niin syvällä. London Baron valikoitui nuoren Danzatorian sulhaseksi etenkin sen takia, että hän oli kuullut siitä hyvää ja ori löytyi Suomesta.

”Harrastekasvattajana minulle on tärkeää, että saan ratsastettavan ratsun ja luonne on hyvä. Danzatoria on hieman tulinen, vaikkakin kiltti, mutta olin kuullut, että London Baron jättää hyvää luonnetta.”