Suomalainen valmennustalli Kalifornian auringon alla

Euroopasta löytyy useita suomalaisia, jotka pyörittävät omaa hevosalan yritystään, mutta rapakon takana se on harvinaista. Ainakin yksi sellainen löytyy, sillä Laura Kotimäki-Hurdilla on Kalifornian Malibussa oma valmennustalli LKH Equestrian.

Sodankylässä syntynyt esteratsastaja on kasvanut Tuusulassa, jossa ratsastusharrastus alkoi Sakun tallilta. Ulkomaille hän kertoo karanneensa heti ylioppilasjuhlien jälkeen 19-vuotiaana.

USA:ssa Kotimäki-Hurd matkusteli paljon edestakaisin, mutta pysyvästi hän muutti sinne vuonna 2010 mentyään naimisiin malibulaisen Stephen Hurdin kanssa. Pariskunta tapasi yhteisen surffiharrastuksen kautta. Aviomies ei ole hevosalalla, joten piti pohtia, mitä tehdä Malibussa.

”Mä olen työskennellyt hevosten kanssa koko ikäni. Täällä rupesin tietysti kyselemään hevosihmisiltä, mihin pääsisin töihin ratsastajaksi tai valmentamaan. Sitten aloitin nykyään todella hyvän ystäväni Beth Cadwalladerin tallissa. Hän on pyörittänyt Malibussa monta kymmentä vuotta valmennusbisnestä, niin olin ensin hänen tallissaan apulaisvalmentaja ja ratsastajana”, Kotimäki-Hurd kertoo.

Hevostöihin tuli pieni tauko, kun Kotimäki-Hurd sai poikansa Nooan, joka on nyt 11-vuotias. Palattuaan oman hevosensa satulaan synnytyksen jälkeen, ihmiset kyselivät häneltä tunteja ja sitä kautta hän lopulta perusti oman yrityksensä.

”Yhtäkkiä mulla oli enemmän oppilaita ja enemmän hevosia”, Kotimäki-Hurd naurahtaa.

Nyt hän on vasta vuokrannut Malibussa uudet tilat, joissa pyörii 14 hevosen valmennustalli. Kotimäki-Hurdilla on pari omaa hevosta ja loput ovat valmennettavien, joiden valmennuksessa auttaa apuvalmentaja. Valmennettavista kaksi on hunter-ratsastajia, mutta oppilaiden pääpaino on esteratsastuksessa.

”Jos mä en ole kisoissa, niin mä valmennan valmennettaviani ja ratsastan.”

Tällä hetkellä Kotimäki-Hurdin ykköshevonen on 9-vuotias Jeekee van de Langvelden Z (Jilbert van ' T Ruytershof – Cornet´s Stern), jolta odotetaan paljon. Hevonen tuli suoraan kasvattajalta Belgiasta, ja se ostettiin aluksi myyntimielessä investointihevosena, mutta omistajien kanssa pian todettiin, että hevonen sopii paremmin Kotimäki-Hurdille.

Ratsukko on kilpaillut 140-tasolla, viime viikolla se kilpaili Las Vegasin 4* kilpailuissa pienemmissä luokissa. Sijoituksia ei tullut, mutta ratsastaja on tyytyväinen ratoihinsa.

”Se on tosi kapasiteetikas hevonen. Las Vegasissa menimme 135-luokkia, sillä se ei ole hallikisoissa vielä ihan valmis isompaan luokkaan. Ei sillä, etteikö se pystyisi hyppäämään, mutta se on ratsastettavuudeltaan vielä hieman vaativa tapaus. Mulla on aika suuret tavoitteet Jeekeen kanssa, yritän siihen panostaa ja keskittyä.”