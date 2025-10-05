Alena Matveeva ja Muumi esiintyivät viime kesänä Mikkelissä St Michel -raveissa.
Alena Matveeva ja Muumi esiintyivät viime kesänä Mikkelissä St Michel -raveissa.Kuva: Anu Leppänen
Lähikuvat

Alena ja siivekkäät hevoset

Alena Matveeva uskoo, että hevonen tekee mitä vain, kun osaa pyytää oikein. Alena ja siivekkäät irlannincobit ovat tuttu näky hevosalan tapahtumista.
Julkaistu
irlannincobi
Alena Matveeva

