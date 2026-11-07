Erikoiset herkut – hevosilla voi olla monenlaisia mieltymyksiä

Oletko kuullut, että hevosen herkkuihin kuuluvat leivän lisäksi vaikkapa banaani, appelsiini tai esimerkiksi vesimeloni? Ihmisten tavoin myös hevosilla on erilaisia ja erikoisiakin mieltymyksiä.Hevosurheilun Vielä on virtaa -sarjassa esiteltiin syyskuussa 28-vuotias Tutuari, jonka suurinta herkkua ovat Turkinpippurit.”Minä joskus kuulin, että joku sen aikaisempi hoitaja olisi sille joskus antanut Turkinpippureita. Minä sitten huvikseni kokeilin antaa niitä, ja totesin, että sehän on ihan maailman onnellisin, kun se syö niitä. Joskus se menee ihan muihin maailmoihin ja silmä luppasee, kun se tykkää syödä niitä”, Mika Karhinen kertoo.”Ei minulla muut hevoset ole Turkinpippureita syönyt. Tutuari tunnistaa vielä Turkinpippureiden pussin, eikö se reagoi edes muihin karkkipusseihin mitenkään. Kun minä käyn kaupassa, niin ostan aina pari pussillista Turkinpippureita.”.Tänä vuonna Villinmiehen Tammakilpailun finaaliin osallistunut 5-vuotias suomenhevostamma K.P. Helka tykkää puolestaan mansikoista.”Meillä viljellään kotona mansikkaa, ja mansikkapenkit ulottuvat aivan hevosten aitauksen viereen. Janin (Kauppinen) vastuulla on ollut hevosten herkkujen antaminen, ja hän oli sitten jossain vaiheessa tarjonnut ja maistattanut Helkalle mansikoita”, Emmi Kauppinen kuvailee.”Tosin mansikat pitää olla suoraan penkistä poimittuja tuoreita mansikoita. Niistä se pitää tosi paljon.”K.P. Helkan kaverina asuu 1-vuotias suomenhevostammavarsa sekä kaksi shetlanninponia. Varsa ja ponit eivät kuitenkaan ole mansikoista innostuneet.”Se on tällainen Helkan oma juttunsa. Meillä suomenhevonen on ahneempi kuin shetlanninponit, kun varsinkin toinen poneista on vähän säästäväinenkin ruuan suhteen.”Kauppisen mieleen on jäänyt myös toinen vähän erikoisempi hevosten herkku.”Vuosia sitten meillä oli yksi hevonen kotona, joka söi sinisiä Mynthon-pastilleja. Muistan sen hyvin, kun iskä kävi niitä aina syöttämässä sille.”.Vuonna 2013 Kuopion Kuninkuusraveissa kilpaillut Marat teki vanhempana kilpahevosena uransa pääosin Tarmo Liikamaan valmennuksesta Kolarista.Marat oli nuorempana näyttänyt lahjakkuutensa Juha Kortekallion ja Heikki Torvisen käsistä. Ori pääsi vielä 13-vuotiaana Turussa vuonna 2016 Olavi Inkisen valmennuksesta mukaan kuninkuuskilpailuun.Lapissa hevosta hoitanut Henna Liikamaa muistelee aikaa reilun kymmenen vuoden takaa. Maratilla oli yksi salainen ase, keltainen Jaffa.”Aika Maratin kanssa oli täynnä rakkautta ja tunnetta. Tuntuu, että siitä on yksi ihmisikä jo aikaa, kun ollaan yhdessä touhuttu. Muistan sen hyvin, että minun piti aina juoda omat limsat Maratilta pikkuisen salassa ennen starttia, ettei herkkusuu olisi innostunut niiden kanssa ja keskittyminen kilpailuun mennyt siihen”, Liikamaa aloittaa.Marat nuoli herkkuaan sangon kannen päältä heti kisan jälkeen.”Muutkin limumerkit kelpasivat, mutta Jaffa oli paras. Suomenhevonen on sellainen, että se syö ihan melkein kaiken, mitä eteen tuodaan. Ehkä hevoseni ovat olleet hoitajansa kaltaisia, että niille on maistunut kaikki. Olemme kaikkiruokaisia”, Liikamaa nauraa..5-vuotias suomenhevostamma Villimaikki pitää puolestaan erityisesti vihanneksista. Tamman herkkuja ovat parsa, kukka- ja valkokaali, salaatti sekä peruna. Erityisen hauskaa tilanteessa on se, että Villimaikki on Maratin tytär, joten kaikkiruokaisuuden voisi ajatella olevan tässä kohdalla ainakin jollakin tavalla periytynyt ominaisuus.”Minulla oli aiemmin tallissa kani, jonka ruokaa olivat juuri nämä parsat, kaalit ja muut. Maikki pääsi kuitenkin joskus jotenkin livahtamaan kaninruokien luokse. Se meni aivan villiksi niistä”, Anna Athanasiou kertoo.”Aina, kun tamma on vaikka treenannut hyvin, niin sen palkka on ollut sitten jotakin näistä.”Villimaikki on tarkkana omista herkuistaan, ja sellainen tilanne ei mene siltä ohi, missä sen olisi mahdollista saada jotakin.”Minulla on pieni talli, jossa on tallitupa. Ajon jälkeen laitan Maikin kylmäysletkuihin, ja menen itse tallitupaan ottamaan juomista. Jos tuvan ovi on auki, niin joka kerta, kun avaan jääkaapin oven, Maikki hörähtää. Tamma tietää, että kaikki sen kaalit ja muut herkut ovat siellä jääkaapissa”, Athanasiou kuvailee.Tarvittaessa Villimaikille kelpaavat myös porkkanat ja omenat.”Nämä erikoisemmat herkut ovat sellaisia, mihin se yhdistää, että se on tehnyt oikein. Yhden kerran olen käynyt sen kanssa harjoitusraveissa, ja silloin palkkana oli mukana valkokaalia. Se on parasta, kun siihen saa iskeä hampaat kiinni”, Athanasiou toteaa.”Maikista voisi sanoa, että se on kasvissyöjä sanan varsinaisessa merkityksessä. Kurkku ei kuitenkaan ole sille niin mieluinen, vaikka sitäkin se tarvittaessa syö.”