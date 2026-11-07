5-vuotias suomenhevostamma Villimaikki pitää erityisesti vihanneksista.
5-vuotias suomenhevostamma Villimaikki pitää erityisesti vihanneksista.Kuva: Anna Athanasiou
Lähikuvat

Erikoiset herkut – hevosilla voi olla monenlaisia mieltymyksiä

Porkkanoiden ja omenoiden lisäksi hevosilla on myös omia mieltymyksiä ja erikoisempia herkkuja.
Julkaistu
Loading content, please wait...
ruokinta
hevosten herkut
Villimaikki