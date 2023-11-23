Maija Heikkinen ja Herkko Hurmaus.
Maija Heikkinen ja Herkko Hurmaus. Kuva: Leena Alérini
Hevoset

Suomenori Herkko Hurmaus on yksi suurista

”Herkko on maailman hienoin suomenhevonen. Laita siitä vain ylisanoja, mitä vain on. Kehu sitä paljon”, kouluratsastaja Maija Heikkinen antoi neuvoksi jutun tekemiseen.
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