Suomenhevosori Raisun uusi elämä Italiassa

Raisu Rols Raisu Rols (Turon Into – Raasu, Suikun Ero) on ollut Linda Saukkosella jo kymmenen vuotta. Alun perin se ostettiin ravurista ratsuksi -myyntiprojektiksi – tarkoituksena oli ratsuttaa hevonen ja myydä se eteenpäin – mutta toisin kävi.Kun Linda Saukkonen muutti tänä keväänä Italiaan, Raisu tuli itsestään selvästi mukana. Oikeastaan hevonen matkasi jo edeltä, sillä Saukkonen talutti sen hevosautoon Suomessa ja lensi itse kissansa kanssa vastaanottamaan sitä Fiè allo Sciliariin, Italian Etelä-Tiroliin.Ensimmäisen kerran Saukkonen kävi Itävallan rajan tuntumassa jo muutama vuosi sitten harjoittelussa. Kun hän myöhemmin valmistui restonomiksi ja alueelta avautui työpaikka, päätös lähdöstä syntyi helposti.Kaikki kolme ovat kotiutuneet Italiaan erinomaisesti, eikä Saukkonen ole asettanut paluulleen mitään päivämäärää. Voi olla, ettei sellaista tulekaan."Elämä täällä on täydellistä.". Saukkosen työpäivä alkaa aamukuudelta, joten iltapäivisin hän ehtii tallille. Hotellissa eletään kuin yhtä suurta perhettä: aamupala, lounas ja illallinen syödään yhdessä Mairin perheen kanssa, ja Saukkonen asuu hotellin yläkerrassa. Rakennus on modernisti rinteeseen rakennettu, vaikka samalla paikalla on ollut talo jo satojen vuosien ajan.Bolzanoon on matkaa noin parikymmentä kilometriä ja sinne pääsee bussilla. Saukkonen kertoo kuitenkin viihtyvänsä maaseudun hiljaisuudessa ja luonnon keskellä.Elämä Tirolissa on elämää Alpeilla, yli kilometrin korkeudessa. Talvisin alueella sataa lunta ja siellä hiihdetään sekä lasketellaan. Toisaalta arjessa näkyy myös italialainen leppoisuus. Pasta kuuluu jokapäiväiseen ruokaan, mutta myös wieninleike on alueella tuttu näky.Tallipaikka löytyi tänä keväänä, kun Saukkonen kartoitti vaihtoehtoja etukäteen. Melko uusi reining-talli tuntui oikealta paikalta. Tallilla on maneesi, hyvät tarhausmahdollisuudet ja ennen kaikkea loistavat maastot – juuri ne, joissa Saukkonen ja Raisu viihtyvät parhaiten."Tehdään pitkiä vaelluksia vuorijärvien rannalle. Käyn haikkaamassa paljon kyllä jalankin."Nousut ovat paikoin niin jyrkkiä, että niihin totutteleminen on vienyt aikaa. "Ensimmäiset viisi tuntia ovat melkein kohtisuoraan ylöspäin", Saukkonen nauraa. Reiningiä Saukkonen ei ole vielä itse kokeillut, mutta ei myöskään epäröinyt, kun tallin kilparatsastajat ehdottivat lännenratsastuksen perusteiden opettamista Raisulle."Senkun opettavat! Onhan Raisu jo raveja, esteitä ja koulua mennyt."Vaikka Saukkonen viihtyy ulkomailla ja kotitalon ikkunasta näkyvät suoraan laitumilla laiduntavat haflingerit, hänelle on selvää, että oma hevonen on suomenhevonen. Italiassa Raisua ei kuitenkaan yleensä luulla haflingeriksi, vaan pikemminkin joksikin espanjalaisroduksi, esimerkiksi PRE-hevoseksi."Sattumalta törmättiin", Saukkonen kertoo ensikohtaamisesta hevosensa kanssa.Ori oli valmennuksessa samalla tallilla, jossa oli hänen äitinsä ravihevonen.Nyt 17-vuotiaalla Raisulla on takanaan 12 ravistarttia ja yksi voitto. Raviuran katkaisi kuitenkin jännevamma, eikä hevonen kuntoutunut enää ravikäyttöön. Siksi sille päätettiin etsiä uusi ura ratsuna.Aluksi ratsun tehtävät olivat hevoselle täysin vieraita. Kun Saukkonen laittoi sille satulan ensimmäistä kertaa, hän ei ollut varma, oliko hevonen edes nähnyt satulaa aiemmin. Pysähtyäkään se ei osannut ilman juoksuttajan apua."Piti selässä, mutta ei se mistään mitään ymmärtänyt.". Vähitellen Raisusta kuitenkin kehittyi Anita Palon valmennuksessa varsin kelpo kouluratsu. Se on kilpaillut helppo B- ja helppo A -tasolla, ja sitä ennen Miila Kiviranta hyppäsi sillä jopa metrisiä esteitä.Saukkosen mukaan voi hyvin olla, että satula todella oli hevoselle ensimmäinen."Hevonen nyt vaan on sellainen, joka ei turhia kysele."Juuri luonne on hänen mukaansa Raisun suurin vahvuus."Luonne on aivan ihana. Se tekee mitä siltä vain pyytää. Ainakin aina yrittää parhaansa."Ostohetkellä Saukkosen vanhemmat eivät olisi varsinaisesti halunneet oria tallilleen Parikkalaan, sillä siellä oli jo muutama siitostamma Toivolan suomenhevosten kasvatusta varten. Raisu sai kuitenkin tulla kokeeksi – ja käyttäytyi niin mallikelpoisesti, ettei siitä juuri huomaa sen olevan ori. Siksi sitä ei koskaan ruunattu.Italiassa Saukkonen on huomannut, ettei suomenhevonen ole sielläkään täysin tuntematon näky. Hän on tutustunut Peppi-Emilia Hovéniin, jolla on suomenhevostammoja Rooman eteläpuolella. Naiset totesivatkin puoliksi leikillään, että toisella on tammoja ja toisella ori – siinä ovat jo kasvatustoiminnan perusedellytykset olemassa."Voi hyvin olla! Kunhan saadaan aikaiseksi."Viime keväänä Raisu hyväksyttiin käyttöpuolelle, joten jalostusluvat ovat kunnossa. Vaikka ori on ravisukuinen, sen ulkonäkö muistuttaa enemmän ratsuhevosta."Kisoissa moni tulee kysymään, että mitä rotua tämä on.".