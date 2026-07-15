Anne-Mari Miss kuvaa oria mieleenpainuvaksi.
Anne-Mari Miss kuvaa oria mieleenpainuvaksi.Kuva: Leena Alerini
Hevoset

Merkittävä jalostusori Fürstenball on poissa, Anne-Mari Miss: "5-vuotiaana se sai pelkkiä ysejä ja kymppejä"

Hevonen oli kuollessaan 20 vuotias.
Julkaistu
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