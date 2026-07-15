Merkittävä jalostusori Fürstenball on poissa, Anne-Mari Miss: "5-vuotiaana se sai pelkkiä ysejä ja kymppejä"

Eräs kaikkien aikojen merkittävimmistä kouluratsastusjalostusoreista, Fürstenball (Furst Heinrich – Marradonna – Donnerhall), on kuollut 20-vuotiaana. Hevosen omistaneet Lone Boegh Henriksen ja Paul Schockemöhle kertoivat Eurodressagelle, että hevonen sai pahoja sydänoireita, eikä hoidosta huolimatta toipunut. He päättivät, että nyt on oikea aika päästää hevonen pois. Hevonen lopetettiin 10. heinäkuuta.Henriksen oli niin vaikuttunut hevosesta maitovarsana vuonna 2006, että osti sen silloin 110 000 euron huippuhinnalla. Hän myi siitä puolet Schockemöhlelle vuonna 2008, ja hevosesta tuli todellinen oriaseman kruununjalokivi.Fürstenballilla on 2513 jälkeläistä pelkästään Saksassa.Alla Henriksen ja Schockemöhlen julkaisemia kuvia ja videoita Fürstenballista..Koulutuomari ja orilautakunnan jäsen Anne-Mari Miss on itse nähnyt Fürstenballin Warendorfissa 2011 Bundeschampionaatissa, kun ori oli 5-vuotias.”Se jäi mieleen! Siellä oli silloin ihan vuosisadan myrsky, satoi kuin saavista, yleisö metelöi, nousi seisomaan, availi sateenvarjojaan – ja tämä 5-vuotias kulki radalla rauhallisesti kuin juna! Se voittikin sitten Bundeschampionaatin. Sai pelkkiä ysejä ja kymppejä.”Miss kertoo, että Fürstenball on erityisen tunnettu siitä, että se jättää nimenomaan erinomaista ratsastettavuutta ja hyvää, rauhallista luonnetta.”Jotkut huippuoreista ovat niin vaikeita, että niiden jälkeläisten selkään voi laittaa vain huippuratsastajia. Fürstenballin jälkeläiset sopivat hyvin myös harrastajalle", hän toteaa. Ori sai korkeimmat pisteet myös Saksan 70:n päivän testissä. Se on hyväksytty kaikkiin saksalaisiin kantakirjoihin sekä Tanskan DWB:iin. Se päätti kisauransa 7-vuotiaana, jonka jälkeen se toimi pelkästään jalostusoriina. Fürstenballilla on 111 hyväksyttyä orijälkeläistä. Muun muassa Ingrid Klimke, Laura Tomlinson, Carina Cassoe Kruth ja Severo Jurado Lopez ovat kilpailleet Fürstenballin jälkeläisillä GP-tasolla.Suomessa Fürstenballista on kaksi kilpailevaa ja astuvaa jälkeläistä: Peggy Högstenin ori Frisco (Furstenball – Stediger) ja Kiviniemien K-Top Stable oriasemalla asuva Freestyle (Furstenball – Blue Hors Romantic)..Mikä teki Fürstenballista niin hyvän?”Paitsi sen oma suku ja rakenne, niin varmasti sen erinomainen luonne ja hyvä ratsastettavuus”, kertoo Miss.Tai kuten Lone Boegh Henriksen summaa Eurodressagessa:”Se oli maailman kiltein, ihanin ori, joka toi meille kaikille iloa joka ainoa päivä.”.Kouluperiyttäjä Vivaldi on poissa