Nuorena haastavampi AH Revolution on tehnyt hyvää tulosta tänä kesänä.
Nuorena haastavampi AH Revolution on tehnyt hyvää tulosta tänä kesänä.Kuva: Heidi Lammi
Hevoset

"Mitä Revolle on tehty?" – Aki Hannula korostaa esteratsastuksen perusasioita

Perusasiat, kuten myötääminen ja hyppyyn mukautuminen, herättävät Hannulassa paljon ajatuksia.
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esteratsastus
Aki Hannula
AH Revolution
Niina Kakriainen
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