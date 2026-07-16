"Mitä Revolle on tehty?" – Aki Hannula korostaa esteratsastuksen perusasioita

12-vuotias ruuna AH Revolution (Riscal – Clearway) ja ratsastaja Niina Kakriainen ovat tehneet tänä kesänä hyviä tuloksia. Ensin ratsukko voitti Pohjola Gold GP:n osakokeen puhtaalla tuloksella, viimeksi ratsukko sijoittui kolmanneksi Salon 140-luokassa.”Meidän Revon ympärillä on nyt liikkunut juttua, että miten se on niin pirun hyvä! Kyselyjä on tullut ulkomailta asti, kun skouppia on niin paljon” Aki Hannula kertoo.Näyttävät hypyt ja hyvät tulokset ovat saaneet aikaan sen, että Hannula on saanut kyselyjä siitä, mitä hevoselle on tehty.”Me ei olla tehty mitään”, hän toteaa yks toteen. ”Me annoimme sen vain olla talvella, ei käyty yksissäkään hallikisoissa.”Hannula kertoo, että nuorempana hevosen kanssa työskentely oli todella vaikeaa."Se oli tosi ongelmallinen. Niin iso sulka Niinalle, että se jaksoi sen tehdä." Nyt hevosen kanssa on keskitytty perusasioiden edistämiseen sileällä, ratsastajan kanssa oikeanlaiseen asentoon. ”Puhutaan paljon myötäämisestä ja istunnasta, onko jalan takana vai sivulla vai missä. Mä en anna sellaiselle niin paljoa painoa, enemmän myötäykselle ja tuntumalle. Monelle on vaikeaa olla myötäävässä tuntumassa", Hannula neuvoo ja jatkaa:"Moni menee myös liikaa hyppyihin mukaan. Käsi on liikkuva elementti, eikä kyynärvarsia pidä pitää koukussa. Eli kädellä mukaan, yläkroppa aika lailla ryhdissä ja vältetään ylimääräistä liikettä – kuin Marcus Ehning."Välillä valmentaminen ja valmennettavana oleminen on parisuhteessa haastavaa.”Yleensä ratsastajat eivät vaadi perusteluita sille, mitä neuvon tekemään, mutta meillä ne pitää käydä juurta jaksain läpi kotona. Meillä on aina kaksi sessiota, se itse ratsastus ja sitten jälkipyykki iltapalalla. Jos valmennan ja haluan korostaa jotain, silloin sanon napakammin. Kyllä pakko myöntää, että ääni nousee kentällä. Sen suurempia kriisejä ei kuitenkaan ole ollut”, Hannula nauraa..Seuraavaksi Revolla suunnataan Myrkkyyn Gold GP:n seuraavaan osakokeeseen. Sitä ennen ohjelmassa on Metsämäki.”Hypätään siellä huippupohjaisella nurmella 125-luokan. Sitten onkin luvassa SM-kisat, harmi kun ei järjestetä tänä vuonna nurmella, sillä Ypäjällä se on valtavan hyvä”, Hannula harmittelee.Ensi vuonna palataan kotikonnuille.”Meillä on pieni visio, että kun talvi on päästy kunnialla läpi ja kuntopuoli on tehty kuntoon, menemme Saksaan. Haluamme aloittaa ulkokauden hieman aiemmin. Olisimme siellä tyttären tiluksilla kolmisen viikkoa ja kävisimme parit kisat.”Myös PM-kisoissa edustaminen kiinnostaa.”Katsotaan, miten silloin menee. Tänä vuonna Liitto pyysi meitä aika viime hetkellä. Nyt kun tiedetään, että kiinnostusta on, voitaisiin valmistautua siihen jo aiemmin”, Hannula päättää..Niina Kakriaisen AH Revolutionissa riittää kapasiteettia, ja tänään oli keskittymiskykyäkin.Aki Hannula sai syöpädiagnoosin: "Nyt vedetään hoidot loppuun. Otetaan vastaan, mitä tulee".Suomenhevosratsukko Seinäjoen derbyluokan voittoon, Aki Hannula kehuu kilpailutunnelmaa: "Oli ihan kv-kisojen meininkiä!"