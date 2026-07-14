Ratsukko pääsi harjoittelemaan Kuopiossa uutta 6-vuotiaiden suomenhevosten kasvattajakilpailuohjelmaa.
Ratsukko pääsi harjoittelemaan Kuopiossa uutta 6-vuotiaiden suomenhevosten kasvattajakilpailuohjelmaa.Kuva: Aino Tervonen
Hevoset

Nuoresta suomenhevosruuna Wäinämöisestä suunniteltiin puskaratsua – nyt se tähtää kasvattajakilpailun finaaliin

Extempore-ostos on osoittautunut nappihankinnaksi.
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