Nuoresta suomenhevosruuna Wäinämöisestä suunniteltiin puskaratsua – nyt se tähtää kasvattajakilpailun finaaliin

Eeva Jauhiainen ja 6-vuotias Wäinämöinen (Herkko Hurmaus - Friisin Himmeli - Voiveikko) voittivat kansallisen suomenhevosille avoimen helppo A -luokan. Tulos 68,925 prosenttia riitti myös suomenhevosten kultacupin voittoon. Kuopiossa oli mahdollisuus kilpailla uutta 6-vuotiaiden suomenhevosten kasvattajakilpailuohjelmaa."Olen menossa omistajan puolesta kilpailemaan Wäinöllä kasvattajakilpailuun. Siksi halusimme osallistua kultacuppiin", ratsastaja toteaa.Jauhiainen haki viime vuonna Wäinölle kvaalit 5-vuotiaiden laatuarvosteluun, jossa ratsu sijoittui kuudenneksi. Myös tämän vuoden tavoitteet ovat kasvattajakilpailuissa. Hevosen omistaja Annina Risulainen kilpailee tulevana viikonloppuna Suonenjoella."Wäinö on kehittynyt isoissa harppauksissa oivaksi kisakaveriksi."Ratsu on ollut Risulaisella tammikuusta 2025 lähtien. Tätä ennen hänellä ehti olla kahdenkymmenen vuoden tauko harrastuksesta. "Harrastin nuorempana ja omistinkin pari hevosta. Innostuin nyt tyttäreni kautta uudelleen. Wäinö oli lopulta hieman extempore-ostos. Halusin suokin ja valintakriteerit olivat, että jos se ei pure tai potki, ja minä pysyn kyydissä, ostan sen", omistaja nauraa.Wäinöstä suunniteltiin alun perin puskaratsua, mutta 6-vuotiaalla tuntuu riittävän kapasiteettia enempäänkin. "Se on kehittynyt isoissa harppauksissa oivaksi kisakaveriksi. Olen ihan hurahtanut tähän, tämä oli positiivinen yllätys.".Varmuus on kulkenut mukana varsasta astiWäinämöisen kasvattaja Tiina Köngäs haki hevosen emälle lisää korkeutta isävalinnalla."Friisin Himmeli (Voiveikko - Hennin Sadepisku - Ukkosen Poika) on hyväliikkeinen ja isorunkoinen, mutta ei kauhean korkea. Ajattelin, että Herkko Hurmauksesta (Hermeli - Vikun Vietti - Poika-Luomus) tulisi sitä sopivasti lisää, ja niin tulikin."Kasvattajan mukaan Wäinö oli varsasta asti varma ja itsenäinen."Olin menossa ratsastamaan Wäinön emällä laitumen viereiselle kentälle. Varsa ei edes tullut kentälle, vaan jäi nukkumaan laitumelle kentän viereen. Minulla syntyi tänä kesänä Hurmauksesta toinen samanlainen varsa, siinä on samaa varmuutta", Köngäs kertoo.Kasvattaja on seurannut nuorta hevosta kasvattajakilpailuissa."Tarkoitus on syksyllä mennä taas katsomaan Ypäjälle", hän kertoo. Omistaja ratsastaa hevosella kahdesti viikossa, ja Jauhiainen kerran viikossa."Teemme monipuolisesti kaikkea. Hevosen mielen virkistykseksi Eeva hyppää sillä välillä. Sen avulla on saatu laukkaa eteenpäin, lisää kantavuutta", Risulainen kertoo. Jauhiainen kuvaa Wäinöä ulkonäöltään "perussuokiksi"."Se on vähän pötikkä, ei mikään prinsessa. Mutta jos sen saa yrittämään, niin se on todella helppo kaveri. Välillä kysyy, onko ratsastaja tosissaan."Nuoren hevosen raakuudesta huolimatta, omistajan mielestä hevosesta löytyy sopivaa rehellisyyttä. "Se on reipas ja miellyttämisenhaluinen, vaikka omaa tahtoa löytyykin. Minulla ei aina ole osaamista vaatia tarpeeksi, mutta jos ratsastaja osaa, Wäinö osaa myös sanoa vastaan. Siinä mielessä se on todella rehellinen, ei tarvitse arvailla mistä kenkä puristaa."Risulainen on kaikinpuolin tyytyväinen Wäinämöiseen. "Se tulee kaikkien hevosten kanssa toimeen. Lapset sanoo aina, että Wäinö näyttää aina siltä kuin se hymyilisi", omistaja päättää. .Suomenhevosten kultacupin tulokset täältä. Vaativa a / pyhä Yrjö -tulokset täällä. .Ratsastuksenopettajien mestaruus voitettiin harvinaisella tuigpaard-vaunuhevosella.Vain sekunnin kymmenykset ratkaisivat suomenratsujen luokan Salossa.Laidunloma olisi Savelan Puistotädille vaarallinen juhannus