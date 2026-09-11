Oh Boy FG ja Saara Flekander.
Oh Boy FG ja Saara Flekander. Kuva: Anu Leppänen
Hevoset

Oh Boy FG vietti vauhdikkaan kesän ja on nyt ruuna

Saara Flekander päätyi ruunauttamaan viime vuoden oripäivien voittajaoriinsa
Julkaistu
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