Oh Boy FG vietti vauhdikkaan kesän ja on nyt ruuna

Huippupisteillä ja koko oripäivien parhaana vuoden 2025 oripäivillä kantakirjattu FWB Oh Boy FG (Revolution - Sezuan) sai tänä vuonna kymmenisen tammaa, joista neljä kasvattaja-omistaja Saara Flekanderin omia. Jälkeläisten kokonaismääräksi jäi parikymmentä, kun ori astui saman verran tammoja myös viime vuonna.Enempää varsoja ei ole tulossa, sillä oripäivien best in show on ollut reilun viikon jo ruuna. Flekander kertoo, että jalostusoriin pitäminen ja Sammaliston oriasemalle Riihimäelle ajaminen kolme kertaa viikossa on ollut niin rankkaa, että kauden jälkeen takki oli tyhjä niin hevosella kuin omistajallakin.Jalostusoriin kannattavuutta on aina välillä laskeskeltu. 40-50 tammaa on minimimäärä, jos tulopuolta ajattelee."Kymmenen on kyllä liian vähän. Ja se oriasemareissu on aina viisi tuntia reissu. Kun sä lasket kolmekin tuollaista tuntimäärää viikossa pois muista hommista, usein yhden tamman takia, niin kyllä se järjetöntä puuhaa on", Flekander huokaa. Kuvioon kuuluu myös se, että Flekander avasi toiminnan Lahan kartanolla Pornaisissa, joka on tuonut omat kiireensä. Hän on ajellut lähinnä oriaseman, kilpailujen, valmennusten ja Pornaisten väliä, sillä kotonaan Kouvolassa hän ei ole ehtinyt käydä oikeastaan koko kesänä."Nyt olen itse asiassa matkalla viikonlopuksi kotiin. Tuli sen verran koti-ikävä jo", hän naurahtaa. Oh Boy FG operoitin viime viikon tiistaina ja on ollut tänään perjantaina jo sairastarhassa. "On rauhoittunut jo selvästi."Ori kääntyy vuodenvaihteessa viisivuotiaaksi ja Flekander aikoo kilpailla sillä viisivuotiskauden itse. Valmentautumassa hän suunnittelee käydä Stella Hagelstamin luona Boessa, sillä kartanot ovat lähellä toisiaan. "Jossain vaiheessa Oh Boy menee varmaan myyntiin", hän toteaa. Oh Boy FG voitti Kyvyt esiin -finaalin kaksivuotiaana. Tänä vuonna kvaalautuneita olisi yksi, Not So Simple FG (Fifty-Fifty - Verdi), jonka hän omistaa yhdessä Ville Vaurion kanssa. "Tänä vuonna ne kisat taitavat jäädä väliin, kun mulla osuu siihen kohtaan tämän vuoden ainoa loma."Peterina Hakanen ei lopulta lähtenyt Flekanderin partneriksi Lahaan, kuten alunperin suunniteltiin, vaan lähti Keski-Suomeen. Flekander on pyörittänyt tallia yksin."Ihan kivasti on lähtenyt menemään. Talli on alkanut täyttyä tosi hyvin ja oppilaita ja valmennettaviakin on tullut. Meillä on huomenna lauantaina avoimet ovet ja kahvia ja pullaa!" .Saara Flekander ja Peterina Hakanen muuttavat hevosineen Lahaan.Voi hyvänen aika, Saara Flekander voittaa Kyvyt esiin -finaaleja myös estehevosilla.Oripäivät: Torstaina nähtiin musta askellajihurmuri ja vaikea toinen irtohyppykoe.Kyvyt esiin finaalista tuli Passion for Dressagen juhlaa: "Mitä parempi laatu ja enemmän kykyä, sitä vähemmän tarvitaan kilometrejä", summaa Stella Hagelstam