Tässä on ratsupoliisin viimeisin hankinta vahvuuteensa, ruuna Ubin.
Tässä on ratsupoliisin viimeisin hankinta vahvuuteensa, ruuna Ubin. Kuva: Paula Rintamaa
Hevoset

Ubin saapui virolaisesta hevoslaumasta ja ryhtyi konstaapeliksi Helsingissä ilman sen suurempia ihmettelyjä

Hevosta kuvaillaan kylmähermoiseksi yleismies Jantuseksi, joka ei muovipusseja pelkää.
Julkaistu
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