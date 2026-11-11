Ubin saapui virolaisesta hevoslaumasta ja ryhtyi konstaapeliksi Helsingissä ilman sen suurempia ihmettelyjä

Poliiseilla on tarkat kriteerit kun uusia kaviokonstaapeleja etsitään. Nämä kriteerit täytti poliisin uusin hevoshankinta, 6-vuotias torinhevonen Ubin, joka löytyi Virosta. Rotu onkin virolainen. ”Se oli meillä kolme viikkoa kokeiluissa ja osoittautui erittäin sopivaksi tähän hommaan”, kertoo vanhempi konstaapeli Jenni Ahomäki ja jatkaa: ”Me etsimme terveitä, tasaiset liikkeet omaavia hyväpäisiä ja hyväluonteisia hevosia. Ei jättiläisiä, mutta 170 senttiä saisi säkä olla.”Ahomäki kertoo, että poliisin ykköstavoite on pitää hevoset terveinä.”Me ei etsitä mitään kertakäyttöhevosia, vaan toiveissa on, että hevonen olisi meillä ainakin kymmenen vuotta. Ja erittäin moni hevonen onkin ollut, kauemminkin.”Entä sitten tämä uusin tulokas Ubin?”Se on sellainen yleismies Jantunen. Elänyt laumassa Virossa ja sopeutui uuteen laumaansa nopeasti. Reaktioherkkyyskin tuli testattua kun sitä kohti ratsastaessa lensi muovipussi. Ubin pysähtyi ja nosti vähän päätään, ja sen jälkeen jatkoi matkaa.”Ahomäki kertoo, että valtaosa poliisihevosista on tällä hetkellä Baltiasta. Torinhevosia on kolme, Liettuasta on kaksi ja Latviasta kaksi hevosta.”Sieltä vaan löytyy meidän hommiin sopivia hevosia. Suomessa halutaan jostain syystä kasvattaa lähinnä kilpahevosia, vaikka suurin osa ratsastajista haluaisi tasaisen ja rauhallisen pollen. Luulisi että terveiden tavishevosten kasvattamiselle olisi markkinarakoa. Ja kun aina kysytään, miksei meillä ole suomenhevosia, niin eipä niitä meille oikein tarjota, ja ne ovat nykyään vähän liian pienikokoisia meille”, päättää Ahomäki.Ubin muuten tarkoittaa suomeksi omena.