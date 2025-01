Juuri sopivasti kikkeliskokkelia: Pörnä-Loisto on äidin ja tyttären yhteinen projekti

Kasvattajan omasta oriista

Entä edempänä käytetty termi "kikkeliskokkelis"? Se on jäänyt hevosen omistajille käyttöön, koska hyvin kuvailee asian tilaa.

Kikkeliskokkelis on hieman vaikeasti määriteltävä, mutta ilmeisesti hyvinkin periytyvä ominaisuus, sekoitus elämäniloa, energiaa ja tietynlaista nopeutta. Se on kasvattajan oma määritelmä ja näin ollen varmasti luotettava.

Parvelan tilaa Orivedellä asuva kasvattaja Noora Ojanperä kertoo, että Pörnä-Loiston emä Assitar oli sen verran hienosukuinen tamma, että kun se oli myytävänä vuonna 2007, Ojanperä kävi sitä katsomassa "kopin kanssa". Mikä tarkoittaa, että jos ei hevonen ole ihan kamala, se lähtee mukaan. Tamman isä oli Assin-Komu ja emän isä Aro-Manu, joka oli jättänyt Ojanperän nuorempana suuresti ihaileman, Terhi Laurilan mestaruustasolla ratsastaman Mano-Pekan.

"Aika isopäinen se oli. Ajattelin paluumatkalla, hevonen kopissa, että mulla on nyt kylän suuripäisin hevonen, mutta tulipahan ostettua."

Kuinka ollakaan Assitar teki kaikkein kauneimmat varsat ja periytti kaikille jälkeläisilleen myös erinomaisen kauniit päät. Pari vuotta tämän hankinnan jälkeen saatiin taloon ori.

Ojanperällä oli Parvelassa vuosina 2009-2021 verraton jalostusori Lastun Lekakin (Pilven Poika - Akuli, Vekkuli), jonka 144 jälkeläisistä valtaosa on tehty hänen oriinpitoaikanaan.

Pörnä-Loiston väri, oma moottori ja vireys tulevat arvatenkin Lastun Lekalta, joka oli suomenhevoseksi hyvin erikoinen: vireä, kuuma, notkea ja ketterä Joku sanoisi, että hullu. Moni, ja heidän joukossaan Ojanperä, sanoisi, että hullun hieno. "Hienoin hevonen mitä mulla on koskaan ollut", hän täsmentää.

Hän sanoo myös, että Pressa on Lastun Lekan kaikista jälkeläisistä eniten isänsä kaltainen." Jo varsana se oli hienoliikkeinen, sporttisen mallinen ja laukka pyöri erityisen joustavana.

Ojanperällä on nimeltään Pörnä-alkuisia hevosia pitkälle kolmatta kymmentä. Vuonna 2015 syntynyt Pörnä-Salama on itse asiassa talon toistaiseksi viimeinen ratsuvarsa, sillä kun puoliso Petri Laineelle, jonka kotitila Parvela on, vuonna 2015 syntyi vähän parempi ravivarsa, Noorakin innostui niistä.

"Petri jossain kohtaa sanoi, että jos hänkin kasvattaa muutaman, ja ne olivat Maisiri eli "Siiri"vuonna 2000 ja Pörnä-Tyttö vuonna 2009 ja näillä tammoilla on ravipuolta aloiteltu", Ojanperä kertoo.

Kyllä, arvasitte oikein jos ette suorastaan jo tienneet, Parvelan Retu (Liising - Maiskaus, Hovi-Ari) on täällä syntynyt, samoin Siirin Valtsu (Vaellus - Maisiri, Sipori).

Maiskauksen omisti Marjo Vanninen, ja hänet on näin ollen kasvattajaksi merkitty, mutta tamma oli tuona vuonna liisattu Parvelaan varsantekoon.

Pieni maailma! Mutta kerrottakoon vielä, että Noora ei sen sijaan ole mitään sukua Antti Ojanperälle, jolla on Retun kova vastustaja Evartti.

Nyt Parvelaan on rakennettu jo isompi varsapihatto, ja siellä ovat ravurit, nuorimmasta päästä vuonna 2022 ja 2023 syntyneet Pörnä-Pate ja Pörnä-Pete, isä Parvelan Retu.

Tosin talossa on tällä hetkellä treenissä nelivuotiaaksi kääntynyt Kikkailija, joka on Pörnä-Loiston täyssiskon, Ida Laineen omistaman ratsutamma Pörnä-Keijun jälkeläinen Hiljalan Fantomista, eli täysin ratsusukuinen.

"Sitä on kohdeltu kuin ravuria, mutta kyllä on pakko sanoa, että on se vaan erilainen. Ratsuilla on jotenkin niin paljon enemmän omia ajatuksia päässä kuin ravivarsoilla, jotka on tosi suoraviivaisia. Kyllä tämäkin menee kärryjen edessä, mutta on milloin minnekin menossa, näkee kaiken, ja saattaa lenkillä vaihtaa kärryjen edessä pehmeään, hitaaseen laukkaan, ja huilailee siinä kun kaverit painaa isoa ravia eteenpäin. Mä tosin näen, että ratsuhevosen elämä onkin sellaista, että sen on oltava kekseliäämpi, niiden työ on niin paljon vaihtelevampaa."

Entä sana Pörnä?

Pörnä on eräjärveläistä paikallismurretta ja tarkoittaa mustaa savua. Noora sai sen kuulla ensin omalta leikki-ikäiseltä tyttäreltään, joka aikoinaan juoksi tohkeissaan talliin ja kertoi, että "pöönä tulee", johon hänen isoäitinsä, Petri äiti siis, tiesi kertoa, että sana tarkoitti savua, "pörnää" joka tuprutti talvipäivänä vanhan tuvan piipusta.

"Mä otin sitten sen. Ajattelin, että eipä tule muualla vastaan."