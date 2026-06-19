Savelan Puistotäti laiduntaa vain hillitysti ja toivottaa kaikille rauhallista ja järkevää juhannusta.
Savelan Puistotäti laiduntaa vain hillitysti ja toivottaa kaikille rauhallista ja järkevää juhannusta. Kuva: Karjomaan arkisto
Hevoset

Laidunloma olisi Savelan Puistotädille vaarallinen juhannus

Metabolisiin oireisiin taipuvainen Täti nauttii onnistumisista, mutta suivaantuu, jos hänelle huomauttaa virheestä
Julkaistu
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Savelan Puistotäti
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