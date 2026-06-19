Laidunloma olisi Savelan Puistotädille vaarallinen juhannus

”Olin tapani mukaan suora ja kysyin Lealta, että kaivetaanko me vielä Puistotäti valkoisiin aitoihin.”Ja niin kävi, että viime viikonlopun Pohjola Finnhorse tourin lauantain luokassa Savelan Puistotäti (Lerkkana - Vappu-Vilja - Vihi-Totti) ja Minttu Kauniskallio kävivät hakemassa kakkossijan kelpo prosentein 67,284.17. juhannusaattonsa viettoon tänään keskittyvä Puistotäti on vuoden 2016 suomenhevosten kasvattajakilpailun paras tamma. Jatkuutta löytyy ideoissa muutenkin, sillä viime vuonna Puistotädin kanssa aloittanut ja heti Akulin pokaalin voittanut Kauniskallio on aikanaan opetellut keventämään tamman emänemällä, Vappuheilalla (Rakkari - Kehisatu, Kehitys). ”Olemme saaneet hevosta nyt hyvään kisakuntoon. Vielä vaaditaan lisää jäntevyyttä ja voimaa, että tuomarit tykkäisivät enemmän. Mutta yleisesti on nyt löydetty hyvä balanssi”, ratsastaja jatkaa.Tamman omistaa Lea Karjomaa. Hän on hyvin kiinnostunut suomenhevosten suvuista.”Käyn aina läpi oripäivät ja kasvattajakilpailut. Erityisesti minua kiinnostaa laadukkaat urheiluhevoset, erityisesti kouluhevoset. Ostin Tädin kuusi kuukautta ennen varsan syntymää. Tiesin suvun, ja halusin Lerkkana-oriista (V.L. Titan - Iskon-Kipuna, Iskon-Usko) varsan”, hän kertoo..Nimi tulee Savelan kasvattien teemasta, Tove Janssonin Muumi -kirjojen hahmoista. Savelan Puistotädin kasvattaja on nyt jo edesmennyt Elina Sjögren, joka oli myös Karjomaan ystävä. Koska hevonen oli ostettu sen syntymää, sai omistaja päättää nimen itse:”Kävin läpi erilaisia vaihtoehtoja ja koin, että esimerkiksi Kylmäkummitus ei ole hyvä, joten päädyin sitten Puistotätiin, vaikka hänkään ei erityisen ystävällinen hahmo ole”, Karjomaa muistelee naurahtaen ja kertoo, että harkinnassa oli myös Teatterirotta Emma.Puistotäti on Tove Janssonin Vaarallinen juhannus -kirjan vähän tiukkapipoinen kurinpitäjä, Puistonvartijan vaimo, jonka omista lapsista ei saa täyttä selvyyttä, mutta Savelan Puistotädillä on yksi jälkeläinen. Pepperoni-tamma on moninkertaisesta suomenhevosten koulumestarista Jalopenosta (Jaime – Helu-Tyttö, Heluri). Myös Pepperonilta löytyy jälkeläinen, 4-vuotias Aarteen Rakuuna -ruuna (Rannan Ruhtinas).”Juuri tällä viikolla näin Facebookin kautta kuvia lapsenlapsesta. Näyttää paljon emältään, mutta niin myös isoäidiltään”, Karjomaa kertoo..Opettavainen TätiKauniskallio kuvailee tammaa tavanomaisen ahkeraksi suomenhevoseksi.”Hän on tosi älykäs hevonen, tykkää arvailla radalla etukäteen mitä tehdään, erityisesti lopputervehdys on vaikea, koska hän ennakoi sitä niin paljon. Täti nauttii onnistumisista, mutta suivaantuu, jos hänelle huomauttaa virheestä. Toisaalta mitään ei anneta ilmaiseksi”, ratsastaja pohtii.Puistotäti on tasoittunut iän myötä, mutta omanarvonsatunteva luonne on ollut esillä jo ensimmäisistä päivistä lähtien.”Välillä tilanne oli niin epätoivoinen, että pohdin jo myyväni tämän pois. Ehkä tilannetta kuvaa hyvin, että sen kasvattaja Elinakin sanoi, että jos tämä olisi hänen ensimmäinen varsansa, se varmaan jäisi viimeiseksi”, Karjomaa nauraa..Tamman sisäänratsastus sujui lopulta hyvin. Nuorena hevonen opetettiin myös valjakkoajoon. Omistaja ratsasti Puistotädillä pitkään itse, kunnes hevonen siirtyi Christa Koiviston kautta Kauniskallion ratsastettavaksi. Hevosen liikuttaminen hoidetaan yhdessä: Kauniskallio hoitaa ratsastamisen, Karjomaa maasta käsin juoksutuksen, jumppailun ja lenkitykset..”Tutustuin Minttuun noin 5–6 vuotta sitten, kun hän piti minulle ratsastustunteja. Siitä ne asiat jotenkin lutviutuivat niin, että aloitimme yhteistyön.”Omistajan mielestä ratsukko on toiminut hyvin yhdessä.”Jos Tätiä ei lähde neuvomaan liikaa, kaikki sujuu hyvin. Hän tietää mielestään aina itse paremmin. Siinä onkin kisaradalla Mintulla tekemistä!” hän nauraa.Karjomaa toivoo nousujohteista kisakautta, joka huipentuisi Pohjola-sarjan finaaliin sekä kuninkaallisiin. Tämän jälkeen kisataan hallimestaruudesta. Puistotädin kohdalla grilli ei ole päällä juhannusaattona eikä muulloinkaan. Kisoihin valmistaudutaan rauhallisella otteella.”Ennen kisoja valmistaudumme pitämällä Tädin hyvällä mielellä, ei pidä grillata liikaa. Nyt tasapainoillaan sen kanssa, että hevonen pysyy hyvässä kunnossa suorituksiin, mutta myös palautuu tarpeeksi niiden jälkeen”, Kauniskallio sanoo ja jatkaa:”Olen kyllä oppinut tämän hevosen kanssa todella paljon. Hän ei ole mitenkään erityisen näyttävä, joten olen oppinut pieteettiin ja tarkkuuteen, miten esittää radalla korrektiutta ja tyylikkyyttä.”.Ei juhannuksenviettoa vihreälläLauantain onnistumisen jälkeen ratsukko sijoittui sunnuntain kürissa viidenneksi prosentein 68,567. Tuloksesta vähennettiin puoli prosenttia, koska Kauniskallio lähti radalle ennen lähtömerkin saantia.”Mintulla taisi mennä tuulessa kellomerkit sekaisin, kun heidän radallaan merkkinä toimi kello ja naapurissa pilli. Tätihän ei tiedä näistä kämmeistä mitään, joten hän on palautunut mokasta hyvin”, omistaja nauraa.Kauniskallio kilpaili nuorempana pitkään esteratsastusta, joten virheen sattuessa ratsastajaan iski black out – onko suoritus hylätty vai ei?”Luulin, että se oli automaattinen hylsy. Hämmennyin, kun pitikin vain aloittaa alusta. Minulla on niin vahva kisakupla, että jotenkin luulin kuulleeni lähtömerkin. Mutta mieluummin nyt kuin elokuun mestaruuskisoissa. Uskon, että tätä virhettä en toista uudelleen”, ratsastaja toteaa..Tämän hetken suunnitelmana on hakea jalostusarvostelusta riittävien kouluratsastustulosten perusteella ykköspalkintoa ja aloittaa varsaprojekti. Puistotädin varsa menee todennäköisesti Kauniskalliolle. Isävalintaa ei ole vielä tehty.”Lerkkana ja Vihi-Totti ovat hyviä, periaatteessa siihen on helppo yhdistää mitä vaan. Haluaisin ehkä keveyttä eteen ja hyvää laukkaa, sporttisuutta suositaan. Ei olla vielä mietitty nimiä, mutta katsellaan. Nämä on vaikeita päätöksiä", Karjomaa tuumaa.Puistotätin juhannus tulee sujumaan rauhallisissa merkeissä. Edessä on vähän taukoa, jonka aikana liikutaan kevyemmin. Seuraavat kisat ovat heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Täti ei kuitenkaan pääse laitumelle.”Tädin kohdalla on valitettava tosiasia, ettei se voi laiduntaa metabolian takia. Sillä turpoaa niska jo melkein vihreän korren näkemisestä. Mutta se saa viettää tarhaelämää risteytysponiruunan kanssa. Käyn kävelyttämässä Tätiä vähän perjantaina ja lauantaina”, omistaja päättää.