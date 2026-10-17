Ruma ankanpoikanen Gayana A – "Syntyi tällainen kukka"

”Samalla tämä oli ja ei ollut yllätys”, kasvattaja Alexandra Ahlqvist aloittaa.Ahlqvistien omakasvatti Gayana A (Gangster He'las 236 - Kom First Romance 3277 - Fürst Romancier) vei viime viikonloppuna Kyvyt esiin -finaalin voiton historiallisen korkeilla pisteillä. Aikanaan syntymässä kuolleeksi julistetun FWB-tamman keskiarvoksi jäi tänä viikonloppuna 9,35 pistettä.Omistajat Alexandra ja Niko ehtivät kerätä itseensä jo jännitystä, seuratessaan tämän vuoden tasoa viime viikonloppuna.”Mielestäni taso oli niin kova. Jännitti, että miten tässä käy. Sitten kun katsoin siihen mennessä tulleita pisteitä, että ehkä tää menee hyvin.”Kun tuli Gayanan vuoro, jännitys palasi.”Ajattelin, että tämä voisi olla vielä parempi. Tiedän, että siinä on paljon enemmän”, Ahlqvist kertoo.Tamma on asunut muualla keväästä alkaen, sisäänratsastettavana ja ratsutettavana.. Alexandra on nähnyt Gayanasta paljon videoita, mutta silti valtava tamma yllätti omistajansa positiivisesti, kun he pääsivät kohtaamaan viime viikonloppuna.”Mietin, että jestas! Mitä tälle on tapahtunut? Se on kasvanut hirveesti, mutta tasaisesti. Mielestäni se näyttää ihan valmiilta.”Alkukankeuden jälkeen tamma alkoi esittämään itseään Ahlqvistin mielestä paremmin – ja se näkyi myös pisteissä ja palautteessa. Tuomarit kaavailivat Gayanasta tulevaisuuden olympiahevosta. Erityisesti Anne-Mari Miss haaveili näkevänsä vastaavan FWB-hevosen Henri Ruosteen alla.”Sanotaan näin, että Henri Ruoste voi soittaa mulle milloin vain”, Ahlqvist nauraa..Ruma ankanpoikanenGayanan elämän alku oli kaikkea muuta kuin helppo.”Alusta asti kaikki on mennyt tämän kanssa vähän pieleen”, Ahlqvist muistelee.Kun Gayana ilmoitti syntymästään, varsomiskarsinan kamerat hälyttivät, ja omistaja riensi paikalle.”Yleensä 95 prosenttia varsomisista menee hyvin, loput 5 prosenttia niin pieleen kuin mahdollista.”Pian selvisi. että varsa on jumissa pahassa virheasennossa. Kun eläinlääkäri saapui paikalle, oli tilanne kestänyt jo pitkään ja varsaa oli vetämässä lisäksi kolme ihmistä.Eläinlääkäri sanoi, että varsa on kuollut. Pitää pelastaa emä.”Se kesti ehkä yli tunnin. Se oli mun elämäni fyysisin kokemus ja haaste, jota olen kohdannut. Kun varsa lopulta saatiin ulos, ja emä oli edelleen kunnossa, me vain nojattiin seiniin aivan rikki ja itkettiin.”Sitten aivan yllättäen, maassa oleva varsa ravisteli päätään kuin sanoakseen, että ”mikä teillä kesti?””Se oli aivan absurdi tilanne! Kuolleeksi julistettu varsa ei todellakaan ollut kuollut.”Tamma ja varsa viettivät sen juhannuksen Viikissä. Niko Ahlqvist oli samaan aikaan sairaalassa keuhkokuumeen takia. Mies ja varsa palasivat molemmat ehjinä kotiin. Alun perin Kom First Romance -tammaa yritettiin saada tiineeksi Escanto PS:stä. Varaoriiksi valittiin Gangster He'las 236.”Yleensä varavaihtoehtoja saattaa jäädä harmittelemaan, mutta tällä kertaa ei todellakaan ollut niin!”Tosiaan 95 prosenttia varsomisista menee hyvin, loput 5 prosenttia vaikeasti. Alexandran mielestä varsa oli kuin ruma ankanpoikanen. ”Mutta siitäkin voi syntyä tällainen kukka!”.Taistelun merkitAhlqvisteillä oli Gayanan lisäksi kaksi 3-vuotiasta kasvattia mukana finaalissa: Overquil A -ruuna (Opoque - Rudoria II 3278 - Duino) ja Dynasty A -tamma (Dynamic Dream - Dakota 3275 - Don Frederico).Alexandran mielestä molemmat 3-vuotiaista ovat hienoja, mutta vielä todella kesken. Hänen mielestään Suomessa nuorten hevosten arvosteluissa liikutaan ”aivan eri planeetalla” kuin Keski-Euroopassa.”Täällä 3-vuotiaat ovat vielä niin raakoja. Meillä on aivan erilaiset sääolosuhteet ja puitteet. Muualla hevoset syntyvät jo alkuvuodesta, meillä ollaan valmiiksi kuusi kuukautta myöhässä.”Tällä hetkellä Ahlqvistit eivät ole suoranaisesti suunnitelleet myyvänsä Gayanaa.”Sanotaan näin, että meillä ei ole suurempia intressejä myydä, mutta kyllä kaikki on aina myynnissä. jos hinnasta päästään sopuun.”Kasvatustyö on pitkäjänteistä, eikä ala vasta varsan synnyttyä.”Olemme todella paljon läsnä hevosihmisinä näiden hevosten kehityksessä. Panoksia pistetään niin paljon etukäteen, jo ennen siementämistä ja tietenkin odotusajasta alkaen. Emme koskaan jätä mitään hoitamatta. Meillä hevoset elävät melkein paremmin kuin ihmiset. Nämä ovat meille enemmänkin lemmikkejä kuin tuotantoeläimiä”, Ahlqvist toteaa.Gayanan puolesta käynyt taistelu jäi vaikuttamaan. Tammaan on syntynyt erityinen side.”Tää on tällaista sätkimistä välillä. Ei voi koskaan tietää, jos sattuukin jotain.”FWB-tamma on voittanut jo 2- ja 3-vuotiaiden Kyvyt esiin -finaalin. Seuraavaksi on luvassa laatuarvostelu, 5-vuotis derby ja Breeder’s Prize.”Polusta on suoritettu jo kaksi viidestä. Katsotaan, miten tämä etenee. Teen tätä puhtaasta mielenkiinnosta, en bisnesmielessä.”.Kyvyt esiin -finaalissa tuomareiden mielestä kansainvälinen taso – kolmen kärjen keskiarvo 9,03.Parasta A-luokkaa Kyvyt esiin -finaalissa - kärjessä neljä Ahlqvistien kasvattia .Kevään viimeinen Kyvyt esiin -tapahtuma päättyi illanistujaisiin, tuomari painottaa hevosen rakennetta: "Ei kannata valita muotioria"