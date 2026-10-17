”Tää on tällaista sätkimistä välillä. Ei voi koskaan tietää, jos sattuukin jotain", kasvattajaomistaja Ahlqvist toteaa.
”Tää on tällaista sätkimistä välillä. Ei voi koskaan tietää, jos sattuukin jotain", kasvattajaomistaja Ahlqvist toteaa. Kuva: Ella Jauhiainen
Hevoset

Ruma ankanpoikanen Gayana A – "Syntyi tällainen kukka"

3-vuotiaiden askellajihevosten Kyvyt esiin -finaalin voittaja, syntymässä kuolleeksi todettu Gayana A hurmasi tuomariston ja katsojat.
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Alexandra Ahlqvist
Kyvyt esiin -finaali
Gayana A
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