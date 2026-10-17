”Tää on tällaista sätkimistä välillä. Ei voi koskaan tietää, jos sattuukin jotain", kasvattajaomistaja Ahlqvist toteaa. Kuva: Ella Jauhiainen

Hevoset Ruma ankanpoikanen Gayana A – "Syntyi tällainen kukka" 3-vuotiaiden askellajihevosten Kyvyt esiin -finaalin voittaja, syntymässä kuolleeksi todettu Gayana A hurmasi tuomariston ja katsojat.