Suomalainen FWB-hevonen menestyy maailmalla – "En olisi ikinä uskonut, että tällainen siivoojatäti kasvattaa näin hyvän hevosen"

Kun Minna Virtasen FWB-tamma Dewdrop’s Desiree (Sancisco – Depardieu II) sai orivarsan 13 vuotta sitten, ei hän olisi voinut kuvitellakaan, että Jonneksi kutsuttu, Dewdrop's Johnny Depp -nimen (Johnson – Sancisco) saanut varsa päätyy ranskalaisen huippuratsastajan, Rachel Bastadyn, satulan alle.”Meidän perheen innostus hevosiin alkoi vasta vuonna 2002, tyttären ratsastusharrastuksen ja hänelle ostetun ponin myötä", Virtanen taustoittaa. Jonnen emä Dewdrop's Desiree (Sancisco - Depardieu) tuli Virtasille 1-vuotiaana. Dewdrop's Delicioso (Diamond Hit) syntyi tamman ollessa 4-vuotias ja Jonne seuraavana kesänä. Uusin varsa Dewdrop's Gandalf (Glamourdale) syntyi vuonna 2024. "En oikein muista miten tämä kasvattaminen oikein alkoi, kun itse en edes ratsasta!” Virtanen nauraa. "Meidän tammalla on hyvät liikkeet ja sitä samaa halusin aikoinaan varsalle. Ihan itse tyttären kanssa valittiin Johnson tämän isäksi, ja nyt tämän meidän 2-vuotiaan isäksi Glamourline.".Jonne lähti 3-vuotiaana Siiri Kyrölle ratsutukseen. Kyrö muistaa nuorukaisen hyvin.”Se on hieno, hyvin energinen ruuna, jonka kanssa meno varsinkin alussa oli vauhdikasta. Aikamoinen raikulipoika, mutta paransi menoaan vuosi vuodelta. Voitti muun muassa Breedersin kaksi kertaa. Oltiin sen kanssa Ermelossa nuorten hevosten MM-kisoissa vuonna 2018.”7-vuotiaana Jonne myytiin Maria Pyyköselle, joka kohta laittoi hevosen myyntiin Tanskaan Maik Kohlschmidtille. Siellä ranskalainen Bastady bongasi FWB-ruunan ja sen laadun. Hän kuuluu Ranskan kouluratsastuksen ehdottomaan kärkeen, ja on nyt eri hevosella Ranskan pitkällä listalla MM-kisoihin..Jonnella on ollut terveysongelmia ja Bastady on päässyt starttaamaan GP:tä vasta kuluvan vuoden aikana ja tulostaso vaikuttaa lupaavalta, 65 prosentin tienoolla ja muutama päivä sitten ratsukko sai Maconissa yli 70 prosenttia vapaa ohjelmasta."En olisi ikinä uskonut, että tällainen siivoojatäti kasvattaa näin hyvän hevosen", Virtanen iloitsee. .Virtanen on ollut yhteyksissä Bastadyn kanssa. "Jonne on haastava hevonen, mutta oikean ammattilaisen käsissä niin hieno. Rachel lähettää mulle videoita Jonnesta ja kyllä joku päivä pitää mennä sitä katsomaan ihan livenä”, kasvattaja pohtii.