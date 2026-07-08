Rachel Bastady on ranskalainen kansainvälisen tason kouluratsastaja. Dewdrop's Johnny Deppin kanssa Bastady kilpailee aktiivisesti kolmea tähteä. Kuva: Fabien fotografie

Hevoset

Suomalainen FWB-hevonen menestyy maailmalla – "En olisi ikinä uskonut, että tällainen siivoojatäti kasvattaa näin hyvän hevosen"

Ruunan kasvattaja Minna Virtanen ei ratsasta, ja hän on päätynyt kasvatustoimintaan vahingossa.