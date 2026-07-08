Rachel Bastady on ranskalainen kansainvälisen tason kouluratsastaja. Dewdrop's Johnny Deppin kanssa Bastady kilpailee aktiivisesti kolmea tähteä.
Rachel Bastady on ranskalainen kansainvälisen tason kouluratsastaja. Dewdrop's Johnny Deppin kanssa Bastady kilpailee aktiivisesti kolmea tähteä. Kuva: Fabien fotografie
Hevoset

Suomalainen FWB-hevonen menestyy maailmalla – "En olisi ikinä uskonut, että tällainen siivoojatäti kasvattaa näin hyvän hevosen"

Ruunan kasvattaja Minna Virtanen ei ratsasta, ja hän on päätynyt kasvatustoimintaan vahingossa.
Julkaistu
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FWB-hevonen
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