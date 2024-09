Suomenruunan kesäduuni

Ravintolan henkilökunta palaa viimeisellä laivalla yöksi mantereelle, jonka jälkeen valkoposkihanhet nousevat rauhassa rantaan ja lepakot lähtevät liitelemään – niitäkin Isosaaressa käydään varta vasten bongaamassa. Helsinki juuri ja juuri siintää saareen asti, Jätkäsaari erottuu selvästikin, mutta liikenteen melu ei saareen kantaudu. Saaressa kuuluu ainoastaan meren aaltojen kohina ja lintujen äänet.

Ison osan Isosaarta Senaattikiinteistöltä turistikäyttöön yrityksensä kautta vuokrannut Tomi Ståhlberg on tutustunut saareen ja sen historiaan. Hän tietää kertoa, että 76 hehtaarin saari on aikoinaan varusteltu ympärivuotiseksi asuinpaikaksi, mutta nykyään siellä asuu vakituisesti yksi ainoa syntyperäinen, jo pitkään eläkkeellä ollut mies Kalle Reponen. Jo Reposen nuoruusvuosina saaren pitäminen asuttuna oli kuulemma ajoittain sen verran vaikeaa, että hänen oli 50–60-lukujen taitteessa käytävä nelosluokka kahteen kertaan, jotta koulua ei lakkautettu. Viivytystaistelu kannatti, sillä vasta 2000-luvun alussa koulu lopulta suljettiin.

Isosaari on luonnollinen linnake, jossa on tehty suuren luokan merivalvontaa. Isosaarella on yhdessä Suomenlinnan, Santahaminan, Vallisaaren ja Harakan kanssa ollut Helsingin suojelemisessa pitkä historia ja merkittävä rooli. Vaikka kasematit, rannikkotykkipatterit ja betoniin valetut juoksuhaudat nyt ovatkin toimettomina, joskus Isosaaressa on ollut valtion järeimmät rannikkotykit. Isosaaressa kuunneltiin salaa sukellusveneitä ja eri laivatyyppien tunnistamistehtävässä kehityttiin niin taitaviksi, että 80-luvulla eräs ruotsinlautta sai salaisesta numerosta ilmoituksen kesken risteilyn, että sen potkuri on erittäin suurella todennäköisyydellä irtoamassa kokonaan.

Saareen maihinnousu on edelleen ilman eri lupaa kielletty, eikä sinne millä hyvänsä pikkuveneellä välttämättä niin vain pääsekään. Kun Suomenlinna on ohitettu, aallot ovat Helsingin aluemeren selällä jo sen verran melkoiset, että tavallisella vesibussilla on niiden kanssa täysi tekeminen.

Hevosten kesätyöt saaressa jatkuvat vielä muutaman viikon. Sitten ne nousevat lauttaan ja palaavat mantereelle. Aurora Uusitupa palaa ehkä opiskelemaan.

Poissuljettua ei Ståhlbergin mielestä ole, etteivätkö hevoset voisi työskennellä Isosaaressa talvisinkin, kun vain joku keksisi mitä talvinen hevosturismi Helsingin edustalla voisi olla.

”Ennen aikaan tänne muuten talvisin pääsi siten, että jäänmurtajan väylän yli nostettiin talvisaikaan puinen silta, jonka yli pääsi hevosella”, Ståhlberg kertoo.