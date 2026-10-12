Hitaasti, mutta varmasti – Taikaloitsu tulee

Viisivuotiaiden suomenhevosten laatuarvostelussa viidenneksi yltänyt Taikaloitsu-ori (Lastun Leka - Taikaliila - Kuningas Ässä) on pitkäaikaisen toimintasuunnitelman tulos. Sen eteenpäinviemisessä ei kiirehditä, mutta lopputuloksesta odotetaan paljon.Keuruulainen suomenhevoskasvattaja Anita Viitanen on Taikaloitsun kasvattaja ja osaomistaja. Hän vietti lapsuutensa työhevosten kanssa. Ensimmäisen siitostammansa hän hankki 90-luvun alussa, ja tällä hetkellä hän toimii sekä ravi- että ratsupuolen hevosten kasvattajana.”Taikaloitsun emä syntyi täällä. Mietin silloin myynkö sen, mutta koska se oli kookas ja hyvännäköinen tamma, päätin pitää sen itse. Sitten vein sen laatuarvosteluun kolmivuotiaana, se tuli jaetulle kolmannelle sijalle. Siinä vaiheessa oli tehtävä päätös, jatkaisiko se ratsuksi kisakentille, mutta päädyin siihen, että tehköön varsoja”, kertoo Viitanen.Nyt edesmennyttä Taikaliilaa Viitanen kuvailee kuningatartyyppiseksi hevoseksi, johtajaksi. Hetken mietittyään Viitanen korjaa, että ”Liilan” emä Taikavarpu oli kyllä koko kotopuolen mäen kuningatar, Liila varmaankin sitten prinsessa.Mitä tulee Taikaloitsun isään, Viitanen lähti hakemaan kookasta ja kevyttä.”Tykkään urheilullisista suomenhevosista. Ei ehkä ihan perinteistä suomenhevostyyppiä. Sillä perusteella Lastun Lekan valitsin. Se oli kookas, näyttävä, sporttinen urheiluhevonen”, kasvattaja muistelee.Taikaloitsun sijoittuminen viisivuotiaiden laatuarvostelussa viidenneksi oli kasvattajalle yllätys.”Niillä harjoitteilla, mitä se oli saanut tehdä - olin erittäin positiivisesti yllättynyt. En olisi uskonut, että se kykenee noin korkealle. Se on oikeasti ujo maalaispoika täältä keskeltä metsää. Olen yllättynyt ja onnellinen.”.Muutoksia suomenhevosratsujen kentälläViitasen mielestä hyväluonteinen Taikaloitsu voitaisiin pitää orina. Itse asiassa sillä on jo yksi jälkeläinen.”Kuvautin sen puhtaaksi kolmivuotiskeväällä ja astutin sillä yhden tamman. Yksi jälkeläinen siis on ja kivan näköinen oripoika sekin. Usein käytän oriit nuorena siitoksessa, jos kuvat vain ovat puhtaat. Vähän näkee, että minkälaista jälkeä tekee. Sen jälkeen siirrytään urheilijaksi joksikin aikaa”, hän pohtii. Varsanäyttelyissä Taikaloitsu ei käynyt kasvattajan kiireiden vuoksi. Taikaloitsun kasvattaja toivoo sille hevoslähtöistä tulevaisuutta, jossa mennään hevosen ehdoilla.”Roosan (Lappalainen) kanssa viedään eteenpäin. Ei oteta paineita. Tehdään lajia, mitä Taikaloitsu tykkää tehdä. Se on monipuolinen, tykkää hypätä ja mennä koulua.”Viikonloppuiseen suomenhevosten laatuarvosteluun ori lähti Viitasen mielestä kuin ”ei maailmaa nähnyt maalaispoika”. Laatuarvostelu on kuitenkin kasvattajalle hyödyllinen etappi.”Lähinnä siinä saa jonkinlaista osviittaa, kun asiantuntijat arvostelee. Itsellä on aina vaaleanpunaiset lasit päässä ja siellä kuulee totuuden, että miltä se näyttää. Itselle se on sellainen hetki, että nähdään mihin ollaan menossa. Sitten jatketaan sitten eteenpäin.”Viitasen mielestä koko suomenhevosratsujen pelikentällä on tapahtunut muutosta.”Selkeästi viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut paljon kehitystä. Aika tavoitteellisia ratsastajia on laadukkaat pelit alla. Suomenhevosten laadussa on paljon hajontaa ja niin pitää ollakin. Se ei poissulje sitä, että minullakin on perinteinen työhevostyyppinen siitostamma, mutta sille käytetään sen tyyppistä oria. Tämä nyt on sporttisempaa linjaa täältä meiltä”, hän miettii..Orileima ja hyvä luonneTaikaloitsun osaomistaja Roosa Lappalainen oli Ypäjän laatuarvostelussa yhtä hymyä.”Aloitimme Anita Viitasen kanssa yhteistyön Katja Kuokan kautta. Ennen Taikaloitsua minulla oli hetken aikaa sen täysveli kasvamassa. Siitä piti tulla yhteistyöprojekti, mutta se menehtyi ikävä kyllä suolenkiertymään nelivuotiaana. Sitten Anitan kanssa tehtiin diili Taikaloitsusta. Se on ollut minulla kolmevuotiaasta”, taustoittaa Lappalainen, joka on ollut sisäänratsastamassa ja kouluttamassa oria siitä lähtien.”Kun Anita laittoi ensimmäisen videon hevosesta, missä sitä irtojuoksutettiin kaverin kanssa, olin heti että vau – tässä on jotain tosi kivaa. Se oli kaksivuotias, tai juuri kääntymässä kolmivuotiaaksi. Tykkäsin siitä, että se oli todella ketterän ja kevyen oloinen. Ihastuin siihen kyllä heti”, Lappalainen myöntää.Hänen mielestään Taikaloitsu on ollut hirveän älykäs koulutettava:”Ratsastettavuus on ollut aika lailla alusta asti hirmu hyvä. Sitä on kiva kouluttaa eteenpäin. Luulen, että kun koulutus etenee, sen ratsastettavuus on mahdollista saada aika täydelliseksi. Vaikka se on iso, se on kevyt ratsastaa. Alussa se oli ujo ja herkkä ja aika kauan sen kanssa piti rakentaa luottamusta.”Taikaloitsu on käynyt harjoittelemassa kilpailutilanteita koulussa ja esteissä, Veera Saarinen selässään.”Ajatus on saada kokemusta. Se on mennyt Helppo B-tasolla ja hypännyt 70–80 cm:n korkeudella. Sen on tarkoitus saada kokemusta ja se on ollutkin aika rohkea. Tämän kesän jälkeen on jäänyt hyvä fiilis.”Taikaloitsu oli 4-vuotiaana Harjussa laatuarvostelun karsinnoissa, mutta se oli silloin Lappalaisen mukaan tosi vihreä ja takakorkea.”Se ei silloin saanut niinkään pisteitä, mutta siellä haettiinkin kokemusta. Taikaloitsu ei ole varhaissuorittaja ja tulee loistamaan vasta 7- tai 8-vuotiaasta eteenpäin. Mietimme nytkin viimeiseen asti, että tuommeko sitä laatuarvosteluun. Emme halua näyttää sitä huonossa valossa. Viisivuotiskaudella se on lähtenyt paranemaan. Sillä on valtavasti liikettä”, sanoo Lappalainen. Hän kertoo hevosen laukan olevan muita askellajeja paljon valmiimpi ja laatuarvostelussa se sai yhdeksikön juuri laukasta.Lappalaisen mielestä Taikaloitsun vahvuus on sen hyvä luonne. Lappalainen kokee tärkeäksi, että ori on järkevä ja hyvä käsitellä. Muita vahvuuksia ovat keveys ja hienot askellajit.”Totta kai niillä saa olla orileima. Mutta ulkonäkö ja rakenne, sillä on kaikki kohdallaan ja sillä on paljon annettavaa”, osaomistaja tiivistää..Laatuarvostelumenestyksestä iloa laajalle joukollePian Lappalainen palaa Taikaloitsun satulaan ja aikoo kilpailla sen kanssa ensi kauden. Lappalaisen saadessa perheenlisäystä, Veera Salminen on auttanut orin koulutusmatkassa. Hän kuuluu Lappalaisen tallin väkeen. Saarinen toivoo tulevaisuudessa työtä ratsuttajana toimimisen ja hevosten kouluttamisen parista.”Taikaloitsu on mussukka, kiltti ja kultainen, äärettömän hieno luonne”, kiittelee Saarinen. Ypäjällä hän huomasi orin olevan hieman estekokeessa jännittynyt, mutta muutoin Taikaloitsu pärjäsi hienosti. Hän painottaa, että hevosta on viety eteenpäin rauhassa, askel kerrallaan. Hänestä nuorten hevosten on tärkeä saada hyviä kokemuksia kaikessa rauhassa harjoitellen. Juuri Saarinen on ollut satulassa hevosen ensimmäisissä kilpailutapahtumissa.”Toivon hevoselle kaikkea hyvää, se on minulle rakas – toivottavasti se pääsee näyttämään nyt potentiaaliaan vielä enemmän. Se on mielettömän hieno hevonen. Toivon, että se pysyy terveenä”, ratsastaja sanoo.Ypäjän laatuarvosteluviikonlopusta nuori ori saanee hieman palautumisaikaa rennommissa treenimerkeissä.Ypäjän askellajikokeessa Janette Gräsbeck ratsasti Taikaloitsua.”Kaksi viikkoa ennen laatuarvostelua päätettiin, että esittäisin sen. Ehkä viisi, kuusi kertaa ehdin käymään Taikaloitsun selässä ennen tapahtumaa. Se on hurmaava hevonen, upea luonne ja superhyvin vastaanotti minut. Todella miellyttävä hevonen ratsastaa”, hän kertoo ja jatkaa:”Käsittämätöntä on, että viisivuotias ori ei inahtanutkaan, kun se tuli autosta ulos, eikä ole ollenkaan niin orimainen. Se on kiltti. Se on ratsastettavuudeltaan ja käsiteltävyydeltään todella miellyttävä.”Gräsbeckin mielestä askellajikoe meni hyvin, hevosen suorittaessa omalla tasollaan. Hän on yhtä mieltä siitä, että laukka on nyt parasta käynnin lisäksi hevosessa. Ravissa on vielä hieman heikkoutta, mutta Gräsbeckin mielestä se tulee olemaan hieno ja näyttävä tulevaisuudessa. Ohjelmassa se teki mitä pyydettiin ja suoritti hyvin lyhyeen valmistautumiseen nähden.Gräsbeckillä on oma yritys. Oppia ja vauhtia alaan hän on hakenut muun muassa Englannista Kyra Kyrklundin ja Richard Whiten luota. Taikaloitsusta hän odottaa pelkkää hyvää.”Kunhan kaikki tähdet pysyisivät kohdallaan. Luulen, että se on erittäin hyvä suomenhevonen. Sillä on hyppykapasiteettia, mutta kouluratsastajana toivoisin näkeväni sen myös kouluradoilla. Suomenhevosten tasolla se tulee olemaan aivan kärkihevosia”.Estekokeessa Taikaloitsulla ratsastanut Linnea Haukilehdolla on Kellokoskella Tuusulassa oma talli. Haukilehto kilpailee aktiivisesti suomenhevosten mestaruustasolla. Laatuarvostelussa hevosen esittäminen on hänelle jo tuttua, mutta Taikaloitsu oli uudempi tuttavuus.”Roosa soitti kuukausi sitten, että tarvitsisi estekuskin hevoselle laatuarvosteluun. Ehdin kaksi kertaa sillä treenata ja sitten mentiin laatuarvosteluun”, muistelee Haukilehto. ”Sain siitä tosi hyvän ensivaikutelman. Olin nähnyt hevosen kisoissa. Se on tosi hieno ja kyvykäs. Siitä tuli heti hyvä fiilis”..Estekokeesta jäi ratsastajalle selkeä mielipide.”Sillä on hirveän hyvä laukka ja se on teknisesti hyvä hyppääjä, mutta vielä hieman nuori ja kokematon. Tuollaisiin tilanteisiin se tarvitsee vielä rutiinia. Toivon hevoselle hyvää uraa este-, ja koulupuolelta. Sillä on paljon kapasiteettia, toivottavasti se pääsee kilparadoille”.Viime aikoina on ollut uutisointia suomenhevosten jalostuksen lamasta.”Astutusmäärät ovat laskeneet, sekä syntyvien varsojen määrä. Toivottavasti niitä kuitenkin sen verran syntyy, että rotu pysyy elinvoimaisena. Tuntuu ainakin siltä, että ihmiset arvostavat suomenhevosia ja ihmiset haluavat niitä omistaa ja kasvattaa, mutta taloustilanne on vaikea”, kommentoi Haukilehto. Hän pitää suomenhevosten laatuarvostelua tärkeänä tapahtumana, sillä se motivoi ihmisiä tekemään hevosten kanssa ja kouluttamaan niitä.Myös Lappalainen tunnistaa jalostuksellisen ja taloudellisen tilanteen. ”Tilanne hevosalalla taloudellisesti on vaikea. Tiedän paljon ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä varsoja, mutta eivät lähde siihen, koska se on taloudellinen riski”, hän hymähtää. Taikaloitsun tilanteessa on ollut useampia sen tähänastiseen elämään ja kehitykseen vaikuttaneita ihmisiä. Lappalainen nostaa esiin Kirsi Hagnerin, joka on ollut mukana valmentajana.”Kirsi on tosi innoissaan orista ja näkee sillä hienon tulevaisuuden, mutta on myös ollut samaa mieltä, että halutaan tehdä tosi rauhassa ja ajatuksella että hevonen vahvistuu oikein ja pysyy terveenä. Sen takia mietittiin myös viimeiseen asti, tuodaanko Taikaloitsua tämän syksyn laatuarvosteluihin ollenkaan”, kertoo Lappalainen.Vaikka orin läheiset ovat innoissaan laatuarvostelumenestyksestä, Taikaloitsu itse saattaa ajatella jotain vallan muuta:”Loitsu on tosi nirso herkuille eikä välitä niistä, mutta banaania se rakastaa ja se menee siitä ihan pöhköksi”, omistaja ihmettelee..Suomenhevosten laatuarvostelu orien juhlaa.Kyvyt esiin -finaalissa tuomareiden mielestä kansainvälinen taso – kolmen kärjen keskiarvo 9,03.Estehevosten Kyvyt esiin -finaali huipentui tasapisteisiin – tuomarit kommentoivat tasoa kaksijakoiseksi