Taikaloitsu sijoittui viidenneksi 5-vuotiaiden suomenhevosratsujen laatuarvostelussa.
Taikaloitsu sijoittui viidenneksi 5-vuotiaiden suomenhevosratsujen laatuarvostelussa. Kuva: Vilkka Aunio
Hevoset

Hitaasti, mutta varmasti – Taikaloitsu tulee

"Alussa se oli ujo ja herkkä ja aika kauan sen kanssa piti rakentaa luottamusta."
Julkaistu
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Taikaloitsu
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