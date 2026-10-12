Taikaloitsu sijoittui viidenneksi 5-vuotiaiden suomenhevosratsujen laatuarvostelussa. Kuva: Vilkka Aunio

Hevoset

Hitaasti, mutta varmasti – Taikaloitsu tulee

"Alussa se oli ujo ja herkkä ja aika kauan sen kanssa piti rakentaa luottamusta."