Maarit ja Taisto.
Maarit ja Taisto. Kuva: Leena Alerini
Hevoset

Taiston tie

Ravihevosen uusi elämä onnistuu pitkän uran jälkeen, kun siihen on edellytykset.
Julkaistu
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Hevosurheilu
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