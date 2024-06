Axel Lindberg ja FWB-ruuna Bonapartis, jonka laji on hurja, ja luontokin oli ennen, mutta jonka elämä on nykyään rauhallista ja tasaista. Kuva: Leena Alerini

Hevoset

Tasaisen harmaa tulostehtailija

Axel Lindberg kertoo, että Bonapartis oli oriina liian hurja, mutta ruunana se on lempeänsitkeä virkamies, jolla käy homma kuin homma. Kenttäratsastuksessa plussaa on tasaisen tappavan tulostehtailukyvykkyyden lisäksi korkea täysiveriprosentti, se kun on peräti 91,2.