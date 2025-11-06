Tyyne – eli tarina siitä, miten skandaalinkäryisestä ravurista tuli salonkikelpoinen kilparatsu

Neljä vuotta sitten Tanja Kaasinen etsi itselleen suomenhevosta, kun Facebookista löytyi mielenkiintoinen ilmoitus. Hevosta mentiin katsomaan Lietoon, mutta tamma oli melko levoton. Kaasinen ensireaktio oli, että tätä hevosta hän ei halua, mutta hänen kengittäjämiehensä oli eri mieltä. Niinpä Fiannan Mysti eli Tyyne (Ture – Kihin-Muisto) ostettiin ja se muutti Pääkaupunkiseudulle. .”Ajattelin, että se on kaunis. Jos se on terve, muu on koulutusongelmaa”, Kaasinen kertoo.Sen jälkeen kun hevonen oli ostettu, hän googlasi hevosen. MTV:n sivuilta löytyi video Satakunta-ajosta, jossa potkiva Tyyne hankkiutuu kuskistaan eroon ja lähtee omin päin kiertämään ravirataa.Myyjä ei peitellyt hevosen raakuutta ratsuna, mutta se oli vaikeampi kuin Kaasinen oli osannut odottaa, vaikka 44 starttia juossutta tammaa oli jo hieman ratsastettu. Myös kuljettamisessa oli hankaluuksia, kun Tyyne saattoi hypätä etupuomin päälle.”Alku oli todella vaikea. Se tuli pienestä tallista ratsastuskouluun, oli kovin puolustuskannalla sekä varuillaan, eikä karsinassa ollut kovin helppo sitä käsitellä. Tarhassa se ramppasi ja meinasi tulla laudoista läpi.”Alussa hän ratsasti Tyyneä tosi vähän, koska se kuumui eikä ei luottanut ratsastajaan.”Huomasin nopeasti, että se on aika älykäs hevonen. Rupesin opettamaan sille kaikenlaisia temppuja.”Kaasinen treenasi Tyyneä tämän ollessa irti, sillä ratsastaessa se saattoi reagoida isosti, ryöstäytyä tai hyppiä pystyyn.”Hevosen jännittyessä kierrokset menivät nollasta sataan eikä sieltä ollut useinkaan paluuta. Halusin nähdä, että jos teemme sellaista mikä on sille mielenkiintoista, haluaako se olla siinä vapaaehtoisesti. Huomasin, että se haluaa olla kontaktissa”, Kaasinen kuvailee..Pikkuhiljaa tuli edistystä, mutta niin myös takapakkia. Monta kertaa palattiin takaisin taluttamaan hevosta, kun ratsastaminen ei onnistunut kuumumisen takia. Tyyne myös tutkittiin päästä varpaisiin, jotta voitiin olla varma, ettei käytös johdu kivusta. Matkaan mahtui myös talvella sattunut onnettomuus, kun ratsukko kaatui täydestä vauhdista.”Silloin oli vaikea paikka miettiä, olen kuitenkin kahden lapsen äiti. Mietin, että pystynkö tähän. Tulin siihen tulokseen, että minun on oltava parempi kouluttaja. En halunnut viedä Tyyneä muualle koulutukseen, kun se hätääntyi kaikista ihmisistä. Oli pakko yksin miettiä, miten tässä pärjätään.”Käänteentekevää oli TRT-metodistaan tuttu Tristan Truckerin klinikka, joka pidettiin Suomessa elokuussa 2023. Katsomossa istunut Kaasinen osti tilaisuuden jälkeen Truckerin verkkokurssin.”Tyyne reagoi paineeseen herkästi puolustautumalla. Juoksuttaessa tai ohjasajaessa se saattoi tulla ihan päälle. Kun Tristanin klinikan jälkeen aloin tehdä hevosen kanssa TRT:tä, polku lähti siitä käyntiin.”Alkoi kova työ, kun Kaasinen opiskeli TRT-metodia ja teki harjoituksia päivittäin Tyynen kanssa.”Pyysin videoimaan minua, katsoin uudestaan Tristanin videoita. Uudestaan tein, videoin ja analysoin. Pistin todella kaikkeni, että opin sen metodin.”TRT-metodi lähtee liikkeelle siitä, että hevonen oppii itse löytämään ratkaisun ongelmiinsa. Esimerkiksi talutustilanteessa hevonen osaa itse pitää sopivan etäisyyden ihmiseen ja ottaa vastuuta siitä, missä sen jalat menevät.”Hevonen on yhteydessä ihmiseen. Jos ihminen hidastaa, hevonen hidastaa. Opetetaan hevosta, jotta se haluaa itse tarkkailla ihmisen tekemisiä. Hevosta voidaan muistuttaa, mutta sitä ei dominoida tai rankaista”, Kaasinen selittää.Erilaisilla liikesarjoilla hevosta autetaan hallitsemaan kehoaan paremmin. Niillä saa myös hevosen rentoutumaan, ja ne toimivat työkaluina hevosen kiihtyessä.”Tyynen levottomuus tuli siitä, että se ei osannut hallita kehoaan.”Joskus hevosen etu- ja takaosa eivät ole yhteydessä toisiinsa. Harjoitusten on tarkoitus auttaa hevosta löytämään omat jalkansa ja niiden yhteyden keskivartaloon. Kun hevonen tietää mihin raajansa laittaa, mielikin rauhoittuu.”Tyynen levottomuus tuli siitä, että se ei osannut hallita kehoaan. Jännittyessään se ryntäsi tai nousi pystyyn, koska jännitys laittoi kehon lukkoon ja se energia sitten tuli räjähtämällä ulos.”.Pikkuhiljaa tehty työ alkoi tuottamaan tulosta. Laukka oli kuitenkin edelleen todella vaikeaa. Kaasiselle tullessa Tyynen laukka oli täysin kaoottista pakenemista ympäri maneesia. Laukkaa opeteltiin ensin juoksuttamalla hevosta irti.”Halusin nähdä, jääkö hevonen vapaaehtoisesti ympärilleni olemaan kanssani yhteydessä ja kuuntelemaan. Se jäi, ja opetin laukan vapaana. Vaikka se oli vaikeaa, hevonen oli ympyrällä näkymättömän liinan päässä ja jäi siihen itse harjoittelemaan laukkaa.”Hevonen oli laukkaan valmis, sillä alusta alkaen Kaasinen oli rakentanut myös Tyynen fysiikkaa. Hän on yhdeltä ammatiltaan fysiikkavalmentaja ja työskennellyt huipputason triathlonistien kanssa, joten hevonen pääsi heti peruskunto- ja lihaskuntotreeniin maasta käsin.”Rakensin hevosta kuin kilpaurheilijaa, sen fysiikkaa hyvin systemaattisesti heti sen jälkeen, kun se tuli minulle.”Selästä käsin laukkatyöskentely oli edelleen vaikeaa, mutta Kaasinen sai aikaan pientä edistystä. Lopulta apuun löytyi Tyynelle sopiva valmentaja, kouluratsastaja Jenna Lamminen. Kaasinen oli seurannut Lammista Instagramissa ja pitänyt hänen ratsastuksestaan.”Sattumat veivät meidät samaan talliin, aloitimme yhteistyön ja se oli rakkautta ensisilmäyksellä. Tyyne on hyvin valikoiva ihmisten kanssaan, mutta Jennan kanssa natsasi.”.Lamminen on valmentanut ratsukkoa vuoden ja edistymistä on tapahtunut valtavin harppauksin. Tyyne on kilpaillut nyt este- ja kouluratsastuksessa, ja kuljetusongelmakin on saatu pois. Kouluradalla sillä on ratsastanut sekä Kaasinen että Lamminen.”Sillä on koko ajan hypätty pientä, vaikka se ei osannut laukata kunnolla. Tiesin, että takaosaa täytyy jollain tapaa vahvistaa, jotta laukka olisi mahdollinen. Tyyne on koko ajan pitänyt siitä touhusta, vaikka onkin kuumunut siitä.”Kaasinen on pitänyt oman päänsä, ja säilyttänyt uskonsa Tyyneen ja omaan tekemiseensä. Se on vaatinut kovanahkaisuutta, mutta nyt kahden vuoden jälkeen arvostelijat ovat hiljenneet.”Minulle on tultu sanomaan, että eipä tuo Tristanin TRT:ltä näytä. Olen saanut paljon palautetta, neuvoja ja kaikkea muuta. Nyt vasta on loppunut se puhe. En yhtään ihmettele, että ihmiset eivät kehtaa tehdä ja kokeilla. Hevosihmiset voivat olla tosi brutaaleja.”Vaikka Tyyne nyt luottaa ihmisiin ja toimii ratsastuksessa eri tilanteissa, se tulee aina vaatimaan tietyt olosuhteet ja tarkkaa kuuntelemista. Haaveitakin tulevaisuudelle kuitenkin on, kuten kenttäkilpailuihin osallistuminen sekä Suomenratsujen Kuninkaallisissa kilpaileminen.Vaikka nämä eivät toteutuisi, Tyynen tarina on jo saanut onnellisen lopun viime kesänä.”Ympyrä oikeastaan sulkeutui, kun vein Tyynen raviradalle laukkaamaan. Ajattelin, että hevonen kertoo, jos sillä iskee trauma päälle. Mutta se vain laukkasi tasaisesti ja kun tulimme takasuoralle, se laittoi korvat taaksepäin, että kiihdytetäänkö vai jatketaanko samaa vauhtia. Jatkoimme samaa. Siellä kaikki oikeastaan kulminoitui, se oli tarinan onnellinen loppu", Kaasinen kertoo..Tristan Tucker jakoi kesällä Instagram-tilillään videon Tyynen matkasta:.