Fiannan Mysti ja Jaana Kaasinen kilpailivat Savijärvellä estekilpailuissa kesällä 2025.
Fiannan Mysti ja Jaana Kaasinen kilpailivat Savijärvellä estekilpailuissa kesällä 2025.Kuva: Kaasisen albumi
Hevoset

Tyyne – eli tarina siitä, miten skandaalinkäryisestä ravurista tuli salonkikelpoinen kilparatsu

Jaana Kaasinen opetteli käyttämään TRT-metodia, jonka avulla hevonen oppi hallitsemaan oman kehonsa ja sitä kautta rentoutumaan.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi