S.A. Uusi-Matti ja Katarina Cozmei.
S.A. Uusi-Matti ja Katarina Cozmei. Kuva: Cozmein albumi
Hevoset

Vanha Uusi-Matti – Niinisalon legenda

Suomenhevonen S.A. Uusi-Matti oli viimeinen Suomen Puolustusvoimien kasvattama hevonen.
Julkaistu
Loading content, please wait...
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi