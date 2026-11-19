Unelma on mahdollista kenelle vain, missä vain. Donnperignon oli siitä elävä todiste.FWB-yhdistyksen viettäessä tulevana viikonloppuna satavuotisjuhliaan, yhdistyksen puheenjohtaja Håkan Wahlman miettii ensin vähän aikaa minkä nimen valitsee, jos suomalaisen ratsukasvatuksen historiasta vain yksi hevonen nostetaan. Hän mietti hetken ja valitsi Donnperignonin. "Vaikka samoihin aikoihin oli myös aivan huippu estehevonen AAB eli Arctic Aurora Borealis, mikä tekee tästä valinnasta aika vaikean", Wahlman perusteli. "Mutta kyllä Donnperignon silti on mun valinta."Tämä klassikkojuttu on julkaistu Hevosurheilun printtilehdessä ensimmäisen kerran vuonna 2015. Juttu on tuotu tähän päivään ja siinä on myös alkuperäistä enemmän kuvia. Suomalainen menestyjäDonnperignon on Finnish Warmblood -yksilö, jossa kiteytyy suomalainen menestys, ja jonka kautta näytetään malli siitä, miten tällainen polku kuljetaan. Polku on kansainvälinen, sillä ratsukasvatus on tänä päivänä globaalia. Kontakteja vaaditaan - oikeita sellaisia. Tietysti myös tuuria.Polku alkaa siten, että karistetaan synnyinmaan tomut kavioista. Donnperignon teki tämän hyvin varhaisessa vaiheessa. Kaiken kaikkiaan Donnperignonin elämä Suomessa jäi vain yhden kesän mittaiseksi.Donnperignon (Donnerhall - Mozart II) oli suomalaisen valiomerkkipistetilaston kärjessä pitkään. Jutunkirjoitusvuonna 2015 Suomen Hippos oli maksanut noin viitisentuhatta euroa rankingrahaa Donnperignonin kasvattajalle jo viitenä vuonna. Tätä vain kasvattajalle maksettavaa rahaa pidettiin arvossaan, mutta summa on loppujen lopuksi kuitenkin pieni korvaus, jos ajatellaan miten pitkissä puissa tällaisen hevosen tekeminen on ja millä hinnoilla kansainväliset ratsut myöhemmin urallaan vaihtavat omistajaa.Rahan eteen tehtiin töitä, kahdenvärisissä otsaremmeissä. Missään ei tarvinnut hävetä. Donnperignon tunnettiin tasaisuudestaan, se oli täydellinen joukkuehevonen. Paras saavutus arvokisoissa oli eittämättä henkilökohtainen kuudes sija GP specialissa Kentuckyn MM:issä, saksalaisen Christoph Koschelin satulan alla. Edelle pääsivät silloin vain Edward Gal Totilaksella, Laura Tomlinson (silloin Bechtolsheimer) Mistral Höjrisillä, Steffen Peters Ravelilla, Juan Manuel Munoz Diaz Fuegolla ja Imke Schellekens-Bartels Sunrisella. Ratsukko oli maansa, Saksan paras. Taakse jäivät niin Balkenhol, Werth kuin Rathkin.Koschelin kanssa ruuna voitti neljän tähden kisoja. Tämä tapahtui kaksi kertaa Leipzigissa aivan vuoden 2010 alussa. Lukemat olivat 72-71 prosenttia.Koschel sai reilun vuoden aikana nostettua prosentit lähemmäksi 77:ää. Vuoden 2011 EM:ien jälkeen Rotterdamissa ruuna vaihtoi omistajaa. Se siirtyi Ecco-kenkätehtailijoille Kasprzakeille. Satulaan nousi tanskalainen nuori Anna Kasprzak, joka ratsasti ruunalla kansainvälisellä mestaruustasolla.World cupin osakilpailuissa prosentit nousivat parhaimmillaan freestylessä yli 80:n ja lokakuussa 2013 ratsukko voitti Odensessa.Vuonna 2015 Kasprzak, joka sittemmin vaihtoi nimensä Anna Toosbuy Raschiksi, ratsasti ruunalla myös Tanskan seniori- mestaruuden voitettuaan suoraan kaikki kolme osakilpailua. FWB-ruuna oli Tanskan ykköshevonen ja uransa huipulla aina vuoteen 2017. Göteborgin EM-kisoissa se oli viimeisenä kisavuonnaan elokuussa sijalla 7 ja voitti saman vuoden kesäkuussa pystyyn Uggerhalnen neljän tähden CDIO-kisat. Göteborgiin ruunan kisaura myös päättyi. Kaiken kaikkiaan ruuna kävi kahdet olympialaiset, kahdet MM-kisat ja neljät EM-kisat. World cupin finaalissa se oli kahdesti. . HelsinkiläiskasvatustaDonnperignonin kasvattajat ovat helsinkiläisiä, Pekka Räsänen ja hänen ex-puolisonsa Kristiina Haka. Primus motorina toimi Haka, hevosharrastaja, joka oli 1990-luvun lopulla kiinnostunut FWB-kasvatuksesta. Avioparilla oli tuohon aikaan ratsualan yritys Hazela Oy ja vuonna 1998 Kristiinalle hankittiin Kiki Nybergin vihjeen perusteella emätamma Montserrat, joka siirrettiin yrityksen nimiin, niin kuin tuohon aikaan oli yleisesti tapana tehdä.Kysymykseen, miksi juuri Montserrat (Mozart II - Domplatz), Haka vastaa mieltyneensä sen ulkonäköön, luonteeseen ja emätammaan, Haulan Daschaan. Myös tamman täysveli Mazarin oli nähtävillä ja vaikutti laadukkaalta. Rivien välistä voi aistia, että tällaiset valinnat tehdään osittain vaistonvaraisesti, Tuntumalla. Jotkut ovat herkempiä tunnistamaan laadun, aistimaan nousevat ja laskevat trendit.Entä isäori sitten? Kasvattaja toimii tässäkin kuin sijoittaja, ja isäoriin valitseminen on kuin valitsisi pörssistä osakkeita. Mikä on kasvuosake, mikä putoava puukko ja mikä taas nollaosake, jolla ei alunperinkään ole ollut menestymisen mahdollisuuksia?. Donnperignon on pantu alulle Saksassa, vaikka se Suomessa syntyikin. Haka ei kelpuuttanut yhtäkään siihen aikaan Suomessa tai Ruotsissakaan astunutta oritta. Jälkiviisaasti katsottuna Haka päätyi valitsemaan varmaakin varmemman nimen, D-linjaa symbolisoivan Donnerhallin (Donnerwetter-Markus). Ei Donnerhall tosin vielä tuolloin ollut tietenkään se jalostuksen mega- ja ykkösnimi ja D-linjan symboli mikä se tänään on.. Donnerhall oli Herbert Rehbeinin systeemin tulos ja esiintyi tuohon aikaan puoliso Karin Rehbeinin satulan alla kansainvälisillä kilparadoilla. Ratsukko oli uransa huipulla ja nakutti tasaista tulosta, aina kärjen tuntumassa. Myös se toimi joukkuehevosena vertaansa vailla. Donnerhall oli kokoamisen ja ratsastettavuuden championi, mutta ei niinkään liikkeillään loistava liitokavio. Donnerhallia ei Hakan tietääkseen ollut Suomessa käyttänyt kukaan muu. Toteutus oli kaikkea muuta kuin helppo, sillä tamma oli myös rahdattava Saksaan, Rehbeineille, sillä oriin sperma ei kestänyt minkäänlaista kuljetusta.”Hullunahan minua pidettiin. Ehdotettiin, että olisin ottanut Kyra Kyrklundin silloin kilpailuttaman Flyinge Amiralin tilalle”, Haka kertoi.Kotieläinjalostusta aiemmin opiskellut ja lähivuosina eläinlääkäriksi Tartosta valmistumassa ollut Haka oli jalostajana sitä sorttia, joka pelaa varman päälle. Oriilla on oltava sekä oma kisaura, että jalostusnäytöt. Nuoret huippuoriit eivät häntä välttämättä kiinnosta, sillä niillä ei ole näyttöä. Varmempaa on valita näiden oriiden isä - se kun todistettavasti on jalostusoriina kyennyt jo johonkin. Haka piti ”raamikkaammista” oreista, juuri sellaisista kaulakkaista ja massavista yksilöistä jonkalainen Donnerhall oli.Livenä Haka ei oritta nähnyt.”Donnerhalliin minulla oli tunneside jo kauan ennen kun minulla edes oli omaa hevosta. Olin seurannut Donnerhallin kisauraa, isää sekä sen jälkeläisiä. Kun oma tamma Montserrat tuli siihen ikään ja oli sen oloinen että varsa tuli kysymykseen, niin kävin silloin orit uudestaan läpi”, Haka muisteli.Donnperignonista piti tulla ratsu Hakalle itselleen. Tarkoitus oli myös esittää se FWB-oripäivillä, sillä Haka oli kiinnostunut kasvattamisesta. Se rekisteröitiin Pekka Räsäsen kasvatiksi sattuman kautta, sillä Hakan oma toiminimi ei rekisteröintipäivänä Hippokselle käynyt. Tällä, silloin vähäpätöiseltä yksityiskohdalta vaikuttaneella sattumalla on ollut suuremmat seuraukset mitä yleensä, sillä kuka olisi arvannut, että Hakan ensimmäisestä omasta kasvatista tulisi niin hyvä.2000-luvun alussa Haka ja Räsänen ajautuivat avioeroon. Hevosen virallisissa papereissa oli vain Räsäsen nimi.Tästä on jo aikaa. Ruunan kasvattajuutta yritettiin sekä Räsäsen että Hakan toimesta palauttaa todellisuudenmukaiseksi ja lisätä myös Hakan nimi papereihin, mutta takautuvasti tällaista muutosta ei Hippoksen tietokantaan voinut tehdä.. Takaisin SaksaanKun varsa lähti Saksaan, Haka oli keskellä kiivainta perheenperustamista. Hänellä ei ollutkaan varsalle aikaa. Nybergin kanssa asiaa pohdittuaan Haka päätyi lähettämään sen ”takaisin” Saksaan, Jenny Erikssonille. Sille tielle se jäi. Hevonen jäi Erikssonin tallille kaikkiaan lähes viideksi vuodeksi.Eräänä päivänä tallille asteli Christoph Koschel, kuulun saksalaisen hevoskauppiaan ja valmentajan Jürgen Koschelin kouluratsastava poika. Hän mieltyi oriiseen ja osti sen mukavalla summalla. Hakan näkökulmasta viiden vuoden projekti oli maalissa ja hevonen saatu niin sanotusti osaaviin käsiin. Koschelin näkökulmasta oltiin vasta lähtöviivalla.Kaikki sujui mitä parhaimmin. Onni suosii usein rohkeaa ja ennakkoluulotonta. Koschel on käytännön mies. Hänen tavoitteensa oli selkeä. Kisamenestys. Hän ruunautti Donnperignonin nopeasti. Ruunan kanssa on helpompaa, ja sitä paitsi Donnperignon ei ollut läpäissyt 2,5 -vuotiaana saksalaisen ratsukantakirjan (Zuchtverband fiir Deutsche Pferde, ZfDP) esitarkastuksessa. Eivät saksalaisetkaan jalostajat aina automaattisesti ole oikeassa, se johtopäätös on tehtävä - ruuna kun sai tulevaisuuden näkymistään kuutosen. Hans Britzen johtamalta orilautakunnalta napsahti käynnistä viitonen, ravista ja laukasta sentään seiskat. Todistukseen stemplattiin leima ”Nicht Gekört” - ei hyväksytty.. Tuohon aikaan suomalainen puoliverinen oli Saksassa lähinnä kummajainen ja pelkkä Donnerhall sukutaulussa ei riittänyt vakuuttamaan Britzeä kollegoineen. Ei, vaikka emälinjakin oli loppujen lopuksi pitkälle saksalaista. Montserratin emä, Marja Haulan kantatamma Dascha (Domplatz) oli saksantuontitamma Daniasta (Darwin).Dascha kunnostautui jalostuksessa. Sen kahdeksasta varsasta Rodin nousi GP-tasolle, ja myös rautias Mazarin oli erittäin lupaava ennen kuin sairastui mystisesti. Mutta tämä on jälleen jälkiviisautta. . Lyhyt jalostusoriin uraHevoselle ilmaantui silmäongelmia vuonna 2014 ja se leikattiin useampaan kertaan. Donnperignon teki kisahevosen töitä aina 18-vuotiaaksi, sillä ruunalla on vain yksi elämäntehtävä, työnteko. Jos se olisi ollut ori, se olisi siirtynyt siitokseen. Vuonna 2018 ruunan ilmoitettiin jäävän eläkkeelle.Mutta Donnperignon tietää myös, mitä on olla ori. Sillä on takanaan lyhyt ja ytimekäs jalostusura ja kaksi jälkeläistä Saksan ajoiltaan. Silloin kun se nelivuotiaana oriinkoltiaisena asusti Jenny Erikssonin ja tämän miehen Berndt Moehrin pihatossa, se astui kaksi tammaa.Toinen jälkeläinen, ruuna, on sittemmin kadonnut jonnekin. Mutta tamma Da Koschelin (Donnperignon - Hak) olinpaikka on tiedossa. Tamma on USA:ssa, Floridassa. Uudessa kotimaassaan uudelleen Dolcezzaksi nimetty tamma on kullanhohtoinen ruunivoikko, väri tulee unkarilaisperäisestä emästä Blue Eyed Angel (Hak - Hullan-Perseus). Tamman omistaa seattlelainen bisnesnainen Terry Smith, joka ei juurikaan ehtinyt sillä ratsastaa, joten tamma oli sijoitettuna ystävä-valmentajan, kouluratsastaja Jutta Heinsohnin tallille. Smithille tamma tuli, kun alun perin saksalainen Heinsohn kävi Moehrin ja Erikssonin tallilla ja mieltyi tammaan siinä määrin, että osti sen valmennettavalleen, joka etsi hevosta. Näin pieni on maailma.Smith mietti ottaa tammasta alkioita, sillä hän ymmärsi, että kyseessä voi olla kultakimpale, kirjaimellisesti ja kuvaannollisesti, ja piti varsinaisena kohtalonoikkuna, että juuri hänellä on niinkin menestyneen kilpahevosen kuin Donnperignonin ainoa lisääntymiskykyinen jälkeläinen. Tapahtuiko näin, on eri asia. ”Täällä USA:ssa kukaan ei tunne Donnperignonia, joten varsoilla ei olisi hirveästi kaupallista arvoa. Tekisin varsan näin ollen vain itselleni. Mutta onhan se totta, että on aika hassua omistaa noinkin menestyksekkään hevosen kuin Donnperignonin ainoa lisääntymiskykyinen jälkeläinen”, Smith naurahti..Intohimoiset Kouvolassa – näin rakennettiin suomalainen ratsuhevonen