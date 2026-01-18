Hevosmiehen Lumimaa – Toni Granath isännöi igluravintolaa

Harva paikallinen edes tietää, että 250 asiakaspaikkaa vetävää igluravintolaa on olemassa. Syykin on selvä, sillä lähes jokainen vierailija on turisti. Heidät ottaa vastaan 2050 starttia raveissa ohjastajana ja 734 kertaa valmentajana kilpaillut Toni Granath.Kaksi vuotta sitten Arctic Horse Racen ohjastajavieraat piipahtivat Lumimaassa. Mukana olivat mm. Jorma Kontio, Santtu Raitala ja Björn Goop, jonka vierailu jäi erityisesti Toni Granathin mieleen."Maailmanmies huomasi heti tämän homman ytimen", Granath alustaa. "Hän kierteli hetken lumiravintolassa ja tuli sitten kysymään, että kuka on keksinyt joulupukin Lapin matkailun vetonaulaksi. Hän hoksasi heti, että joulupukin myötä Rovaniemi on tullut tutuksi ja tuonut tänne turistit. Pitää myöntää, etten siinä vaiheessa osannut antaa hänelle vastausta. Tietoa alettiin etsimään, ja idean isä oli Niilo Tarvajärvi. Hänen ansiotaan Lapin matkailu lähti nousuun."Lumimaa on perustettu vuonna 1994, jolloin Toni Granathin puolison Päivi Granatin isä Esko Pelttari alkoi kehittämään elämysravintolaa matkailijoita ajatellen."Eskon aikaan tultiin Pohjanhovin rannasta useammalla hevosella reellä paikalle. Siinä oli kaverina rovaniemeläinen hevosmies Veikko Ylikorva. Ajat ovat muuttuneet ja monien vaiheiden jälkeen aloin vetämään ravintolaa koronavuosien jälkeen. Safariyritykset tulevat isommalla porukalla oman oppaansa kanssa, mikä on toimiva konsepti tähän päivään.".Lumimaan myötä Granath joutuu jättämään ravit alkutalvesta, ja turistikausi kestää huhtikuun alkuun saakka. Hevosihmiselle pidempi jakso ilman hevosia on tunnetusti henkisesti hankala. Granathin mieli ei tee poikkeusta, sillä kello on 18.30 keskiviikkona, ja hänellä suunnitelmissa ravi-ilta Vermon ravistudion parissa."Juuri muutama päivä sitten näin Hemmiä (Salminen), ja kysyin, olisiko yhdelle hevoselle paikkaa, jos tulisin laittelemaan sitä. Ja olihan minulla viime talvena kotipaikassa Raanujärvellä hevonen mukana. Lumilinnan rakennusvaiheessa on niin kiireistä ja alkurysäys on sen verran kova, ettei silloin ole mahdollisuutta harrastaa raviurheilua. Nyt kun homma on saatu pyörimään, aina päivästä joku rako löytyy", Granath nauraa.Granath ei ole perheessä ainoa, jolle hevoset ovat elämäntapa. Päivi Granat on tehnyt pitkän uran ratsastuksen parissa, ja toimii nykyään pääasiassa valmentajana. Tytär Sofia voitti viime vuonna oman luokkansa Helsinki International Horse Showssa. "On se kova likka, mutta iskä ei sillä reissulla saanut sulkaa hattuunsa. Olin juuri silloin Vermossa raveissa, kun tyttö voitti sarjansa. Ravipuolella hänellä on ponikortti ja muutamia startteja. Tällä hetkellä kaikki panokset ovat esteratsastuksessa. Se laji on välineurheilua. Tyttärellä riittää paukut, mutta isällä ja äidillä välttämättä ei", Granath nauraa.Sofia on lukiossa ensimmäisellä luokalla, ja hän on juuri valmistautumassa kisakauteen Myrkyssä, josta tähtiratsastaja Jone Illikin on kotoisin. Perheen asemapaikaksi on reilun 10 vuoden Etelä-Suomen turneen jälkeen muodostunut Oulu..Toni Granath on aina ollut liikkuvaista sorttia. Hän on syntynyt Rovaniemen kupeessa Raanujärvellä, ja käynyt nuorena miehenä Italiassa töissä ravitalleilla. Oman tallin pyörittäminen on Nummelan ajoilta sekin tuttua puuhaa."Vihdin ympäristössä oli silloin 2000-luvun alussa valtavasti hevosihmisiä. Polku olisi ollut varmasti kovin erilainen, jos olisimme jääneet Etelä-Suomeen. Lumimaata tuskin olisi, mutta hevosia, raviurheilua ja ratsastusta kylläkin", Granath hymyilee.Hän on kuitenkin tyytyväinen tilanteeseen. Ravivalmentajana toimiminen on tuonut näkemystä myös yrittäjyyteen, eikä hän ole halunnut laajentaa Lumimaan aukioloaikoja."Siinä voi käydä niin, että hohto katoaa hommasta. Samalla stressi saattaa kasvaa, eikä se välttämättä ole taloudellisesti edes järkevää. Usein sama käy isossa ravitallissakin", Granath tiedostaa.Kun 120 ranskalaisturistia tulee ihastelemaan Lumimaata, Granathilla riittää puuhaa. Hän laittaa valot ja tulet valmiiksi, toimii yhteyshenkilönä ja organisoi tiiviin puolentoista tunnin ruokailun. Tämän jälkeen laitetaan ulkotulet, avataan ulkobaari ja -disco, jolloin ilta saattaa venyä pitkälle. "Otan jokaisen ryhmän vastaan, ja hoidan muutenkin käytännön hommat. Jos ongelmia tulee, yritän ratkoa haasteet. Ammattitaitoiset tarjoilijat tietävät hyvin, miten homma toimii. Kokki tietää jo etukäteen, mitä syödään ja se helpottaa merkittävästi ruokailua. Olen monesti nauranut, että lopulta löydän itseni tiskaamasta", Granath päättää.