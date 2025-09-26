Satu Valkas toivoo, että tulevaisuudessa eläinavusteisuus nostettaisiin korkeammalle jalustalle.
Lähikuvat

Keskittymiskykyä aasien avulla – "Aasi pakottaa ihmisen rauhoittumaan"

Aasit ovat niin zen-tyyppejä, että ne pakottavat ihmisenkin rauhoittumaan, psykologi Satu Valkas tietää.
