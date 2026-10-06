Talvikki Järvinen ja pitkän menestysuran tehnyt Danser T eli Tane.
Talvikki Järvinen ja pitkän menestysuran tehnyt Danser T eli Tane. Kuva: Leena Alerini
Klassikot

Hieno hevonen, jota oli vaikea ymmärtää

Talvikki Järvinen kertoo, että hänen juuri eläköitynyt mestarishevosensa on honkkelikonkkelihessuhopo, joka aina välillä katoaa omaan maailmaansa.
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