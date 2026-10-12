Nina Dunder, Hermeli ja Ismo Saarinen olivat hyvä tiimi.
Nina Dunder, Hermeli ja Ismo Saarinen olivat hyvä tiimi.Kuva: Sanna Laitinen
Klassikot

Hermeli, ori isolla O:lla

Suomenratsuihmisten mielissä Hermeli on noussut legendaarisen oriin arvoon, eikä Nina Dunder ainakaan ole eri mieltä. Muistellaan Hermeliä.
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