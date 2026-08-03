"Ihmisen tulee muokata käyttäytymistään hevoselle sopivaksi eikä päinvastoin" – kaikkien hevoskuiskaajien isä kuoli 91-vuotiaana

Nämä Hevosurheilun jutut, Leena Alerinin tekemä Robertsin haastattelu ja Harri Lindin laatima klinikkaraportti, on julkaistu ensimmäisen kerran lokakuussa 2013, jolloin Roberts kävi Helsingissä.

Julkaisemme ne perjantaina kuolleen suuren hevosmiehen Monty Robertsin kunniaksi. Roberts menehtyi kotonaan Kaliforniassa 91-vuotiaana.

Eikö hevonen tee mitä haluat - katso peiliin

Ei, otsikossa ei ole laskuvirhettä. Monty Roberts täyttää seuraavaksi 79 vuotta (vuonna 2013, toim.huom), mutta kilpaa hän ratsasti jo nelivuotiaana. Tämänikäisille ihmisille sallitaan, että he sanovat asiat suoraan. Niin hän myös tekee. ”Rupeaa tässä pikku hiljaa jo aika loppumaan”, Roberts toteaa.

”Eikö olekin jotenkin huvittavaa, että hevoset ovat eläneet maailmassa ilman meitä seitsemän miljoonaa vuotta pärjäten aivan mainiosti, ja tänä päivänä me ihmiset kuvittelemme olevamme vastaus kaikkiin niiden ongelmiin”, median haastateltavana helsinkiläisessä hotellissa päivää ennen Next Generation näytöstään oleva Roberts naurahtaa. Ja jatkaa: ”Ei ole olemassa luonnollista hevosmiestaitoa. Miksikö ei? Siksi, että hevosia ei ole luotu kantamaan meitä eikä olemaan meidän seurassamme. Toisaalta ei ole olemassa myöskään luonnollista koirien käsittelytaitoa, sillä koirien oleskelu ihmisten kanssa on aivan yhtä luonnotonta”, hän toteaa.

”Hevosille luonnollisia asioita ovat ruoho ja aro, muut hevoset, varsat, myös saalistajat... Tällaiset asiat ovat hevosille luonnollisia. Selässä istuminen ei ole.”

Mutta ei hätää, sillä ei se haittaa mitään: ”Miksi me emme tekisi jotakin, minkä luonto on asettanut tarjolle? Eli kiipeäisi hevosen selkään ja tekisi kaikkia juttuja sen kanssa?”, Roberts kysyy.

”Mutta kaiken tämän voi aivan hyvin tehdä pehmeästi ja lempeästi.”

Jotta kanssakäyminen hevosen kanssa tapahtuisi pehmeästi, on otettava faktat huomioon. Eritoten yksi niistä eli se ympäripääsemätön totuus, että hevonen on arka pakoeläin. Perustavanlaatuisesti erilainen kuin me ihmiset.

Roberts toteaa avaimen tilanteeseen olevan myös sen asian ymmärtäminen, että koska hevoset ovat ihmiseen verrattuna huomattavasti yksinkertaisempia olentoja, ihmisen tulee muokata käyttäytymistään hevoselle sopivaksi eikä päinvastoin.

Tässä useimmilla meistä on melko paljon tekemistä.

50 samaa kysymystä

Roberts kertoo, että kun hän kiertää maailmalla 300 päivää luennoimassa hevostaidoista, hän on uransa aikana vastannut maksimissaan 50-60:een eri kysymykseen. ”Vastaan tällaisissa tilaisuuksissa aina samoihin kysymyksiin”, Roberts toteaa ja on mahdotonta päätellä harmittaako se häntä vai ei.

Ylivoimaisesti yleisin kysymys on: ”Miksi tämä kamala hevoseni ei suostu tekemään sitä, tätä tai tuota? Yleisimmin menemään kuljetuskoppiin.”

Robertsin vakivastaus tähän kysymykseen on: ”Katso peiliin, syy näkyy siellä.”

Ymmärretäänkö tuo vastaus?

”Yleensä ei.”

Ei nimittäin ole sellaista asiaa kuin ”lastausongelma”. Näin sanoo Roberts. ”Se, että hevonen ei mene sinne traileriin on se, miten hevostaidon puute yleisimmin näyttäytyy”, Roberts vahvistaa.

Koska muissa tilanteissa hevosen ”toimimattomuus” voi jäädä huomaamatta?

”Juuri niin. Miksi muuten olisin saanut tämän 80-luvun lopulla alkaneen julkisen urani aikana erilaisissa näytöksissä lastausongelmaisiksi väitetyt hevoset, kaikki 2278 tapausta, jokikisen helposti menemään sinne autoon? Jokaikisen.”

Siksi, että olet Monty Roberts.

”Heh. Enemmänkin siksi, että ei ole mitään varsinaista ongelmaakaan!. Ainakaan hevosen puolelta.”

Hevoset

Roberts toteaa, että hevoset ovat luontojaan sellaisia, että ne suorastaan haluavat tehdä mitä pyydetään eikä niiden aivokapasiteetti mahdollista kovin monimutkaisia ongelmankehittelyjä.

”Kaikki tämä erilaisten ongelmien korostaminen on vain ja ainoastaan ihmisen päässä”, Roberts toteaa. ”Hevonen tekee niinkuin ihminen haluaa heti kun se voi luottaa, ettei sille koidu asiasta mitään pahaa.”

Hevoset eivät ole väkivaltainen eläinlaji. Ne elävät maailmassa, jossa pakeneminen on ratkaisu ongelmiin. Näin ollen kaikenlainen kovaääninen ja agressiivinen käsittely on niille erittäin epämiellyttävää. Roberts on kaikenlaista väkivaltaa vastaan.

”Se on niin turhaa. Väkivallalla ja kivuntuottamisella ei saavuteta mitään muuta kuin kaaosta!”

Entä raipat ja kannukset?

”Ei minulla ole ongelmaa niiden suhteen! Ne ovat vain välineitä. Mutta jos on terävät kannukset, on oltava niin hyvä ratsastaja että osaa käyttää niitä.”

Tähän väliin Roberts huomauttaa hieman terävästi: ”Ja jos kunnioittaa hevostaan, pitää huolen myös siitä, että on itse myös riittävässä fyysisessä kunnossa ratsastamaan sitä.”

Kultainen keskitie

”Kuri on oltava kotieläimillä niinkuin lapsillakin, mutta sen on pysyttävä kohtuullisena! Toisaalta näen kaiken aikaa miten hevosia rakastetaan kuoliaiksi - ei se ole hyvä asia”, Roberts jatkaa.

Hieman yllättäen hän toteaa suurimman tavoitteensa olevan ihmisten parissa: ”Aion työskennellä uupumatta loppuun asti sen edestä, että ihmisten välinen väkivalta saataisiin edes vähenemään. Miten on mahdollista, että ”maailman sivistyneimmässä maassa”, eli konkurssin partaalla niin aineellisesti kuin moraalisestikin keikkuvassa kotimaassani nuoret miehet kulkevat kaduilla ilman kotia, työtä, ilman perhettä, ilman omaa laumaa ja ilman toivoa? Eikä asialle tehdä mitään?”

Eli ihmiset ensin?

”Tietenkin. Ihminen menee aina edelle. Ja kun ihmiset voivat hyvin, hevosillakin on mahdollisuus voida hyvin. Muuten sitä on turha toivoa. Olen muuten huomannut, että eläinten avulla annettu esimerkki muuttaa väkivaltaisia ihmisiä dramaattisesti. Laumaeläin hevonen auttaa meitä, jotka olemme myös laumaeläimiä, ymmärtämään miten tulla keskenämme rauhanomaisesti toimeen. ”

Hevosurheilu

Jo alle nelivuotiaasta rahaa hevoskilpailuissa ja amerikkalaisen elokuvateollisuuden stunttiratsastajana perheelleen tienannut Roberts alleviivaa olevansa sydämeltään kilpaurheilumies.

”Ilman muuta. Kaikki parhaat hevosenkäsittelijäni ovat muuten myös kilparatsastajia - lähinnä westernlajeissa”, hän huomauttaa.

”Kilpailut ovat koko hevoshomman suola ja tarkoitus”, Roberts toteaa.

Mutta miksi jotkut ihmiset ovat tänä päivänä niin vahvasti hevoskilpailuja vastaan?

”Siinä on muutamiakin syitä. Monet tämäntyyppiset hyväntekijät (good-doers) ovat sitä mieltä, että hevosia käytetään liian nuorina ja ne elävät yksin karsinoissa ja muuta sellaista. Ja tämähän on osittain tottakin. Mutta mikä heiltä lopulta aina puuttuu, on järkevä ja kohtuullinen ratkaisu. Ei hevoskilpailujen lopettaminen ainakaan ole ratkaisu, sillä mitä niillä hevosilla sen jälkeen tehtäisiin? Ei niitä voi vapauttaa jonnekin luontoonkaan. Tämäntyyppisestä typerästä ajattelusta on jo esimerkkejä Kaliforniassa, jossa ”vapautetut” hevoset kuljeksivat 25-vuotiaina nälkiintyneinä surkimuksina pitkin maita ja mantuja. Mitä ihmeen hyväntekeväisyyttä tällainen muka edes on?”

Tämä aihe on Robertsille selvästi hyvin tuttu. Hän ulottaa keskustelun laajemmalle ja käyttää yllättävänkin sapekasta kieltä: ”Niille puunhalaajille, jotka haluavat kieltää jonkin eläinlajin pitämisen jotakin heidän mielestään väärää tarkoitusta varten ainoa oikea vastaus on: sitten lopetetaan kaikkien eläinten kaikenlainen pito. Vai voitko mainita jotakin luonnottomampaa kuin koiran pitäminen kaupunkiasunnossa?”

Roberts ei itse syö hevosen lihaa. Hänellä on itse asiassa erittäin tarkka vähäkalorinen ruokavalio, joka toistuu päivittäin samana ja koostuu lähinnä kanakeitosta, vihanneksista ja isoista annoksista vitamiineja ja hivenaineita. Hän on kuitenkin vahvasti USA:n tämänhetkistä hevosten teuraskieltoa vastaan. ”Pitäisi kiinnittää huomio siihen miten teurastus tapahtuu, että se on kivutonta ja humaania, samoin pitää kiinnittää huomio teuraskuljetusten laatuun ja tämäntyyppisiin asioihin. Mutta teuraskielto pitäisi kumota mahdollisimman nopeasti”, Roberts toteaa.

Hevosen onni

Monty, mitä on hevosen onni?

”Ihmisen näkökulmasta katsottuna se ei ole mitään kovin monimutkaista. Se ei ole sitä, että pitäisi olla upea talli tai maisema järven rannalla. Pakoeläimen, kuten hevosen, onni on sitä, että on riittävästi syötävää, ei tarvitse pelätä henkensä edestä koko ajan eikä satu mihinkään”, hän vastaa.

”Hevosen onni voi toteutua kilpahevosenkin kohdalla, ja olen nähnytkin niin tapahtuvan, montakin kertaa. Kun terve, hyvin valmennettu hevonen juoksee tai hyppää kilpailuissa, se tekee sen mielellään”, Roberts toteaa.

Esikuva

Robertsilla on esikuvansa: Coloradon valtionyliopiston eläintieteen apulaisprofessori ja amerikkalaisen karjateollisuuden konsultti Temple Grandin.

Grandin on toiminut aktiivisti ja hyvin käytännöllisesti eläinten olojen parantamiseksi: suuri osa USA:ssa käytössä olevista nautojen teurastamoista on hänen suunnittelemiaan siten, että eläin selviäisi viimeisistä hetkistään ilman stressiä ja kärsimystä.

Grandin kärsii autismista, ja hahmottaa todellisuuden hyvin eri tavoin kuin terveet ihmiset. On väitetty, että autistisen ihmisen aistimaailma muistuttaisi aran villieläimen äärimmilleen herkistynyttä aistimaailmaa.

Grandin on itse kuvaillut itsensä ”Marsista tipahtaneeksi”.

Robertsille Grandin on kaikkein suurin. ”Mitä eläinten ymmärtämiseen tulee, Grandin on suprahumaani, ei oikeastaan ihminen ollenkaan”, Roberts kuvailee.

Saksassa hiljattain tehdyssä listauksessa Roberts oli eläinkäsittelijöiden ykkönen ja Grandin vasta kolmantena: ”Siinä tapahtui virhe”, Roberts väittää. ”Temple Grandin on suurin etologi mitä maa päällään kantaa.”

Seitsemän Emmy-palkintoa voittanut HBO:n tv-elokuva kertoo tositarinan Grandinista, jonka autistisuus rajoitti ihmistuntemusta mutta sai ymmärtämään eläimiä. Pääosassa näytteli Claire Danes.

Monty Roberts kertoi kysyneensä Grandinilta miten Danes onnistui osassaan ja saaneensa hämmästyneen vastauksen: ”Kuinka niin? Siinä elokuvassahan Danes oli minä.”