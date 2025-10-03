Lancashirenkarjakoira Easy on toinen Maarit Lariolan koirista. Hän kertoo, että koirien merkitys on valtava henkisen hyvinvoinnin kannalta.
Lancashirenkarjakoira Easy on toinen Maarit Lariolan koirista. Hän kertoo, että koirien merkitys on valtava henkisen hyvinvoinnin kannalta.Kuva: Henna Siponen
Kun kaikki muuttui

10 sekuntia. Sen verran menetettyjä sekunteja Maarit Lariola toivoisi voivansa saada elämästään takaisin. Tämä artikkeli ilmestyi Hevosurheilussa ensimmäisen kerran kesäkuussa 2021.
Maarit Lariola

