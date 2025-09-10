Daan Nanningin elämä ei ole enää 100 prosenttisesti hevosia, mutta ei pedagogi karvoistaan pääse. Kuva: Leena Alérini

Ihmiset

”Älä vedä!”

Pitkän linjan hollantilainen esteguru Daan Nanning ei enää keskity valmentamiseen, eikä oikeastaan hevosiinkaan, mutta jos hän voisi antaa esteratsastajalle vain yhden neuvon, se olisi: "Älä vedä."