”Älä vedä!”

Daan Nanning, 76, tuntee suomalaiset. Onhan hän Suomen estemaajoukkueen entinen valmentaja ja yhä usein nähty asiantuntijavieras nuorten hevosten arviointitilaisuuksissa Suomessa. Nuorten hevosten arvioinneissa Nanning on toiminut tuomarina myös Helsinki International Horse Show’ssa. Viimeksi hänet nähtiin Ypäjällä nuorten hevosten festivaalissa.Kuitenkin aiempaa vähemmän. Tänä päivänä Nanning sanoo, että ne ajat ovat ohi, jolloin hänen elämänsä kului ratsastuskilpailuissa, jalostustilaisuuksissa, kenttien laidoilla.”Ei enää 24/7 kuten ennen”, hän sanoo. Hevosia kotona kyllä riittää, sillä hän asuu edelleen hevostilalla. Toisaalta hän myöntää, että ratsastelu vaikkapa maastossa ei häntä kiinnosta. ”Jos olet joskus elämässäsi treenannut tavoitteellisesti, pelkkä istuminen hevosen selässä ei motivoi”, hän näkee. ”Ei, kyllä se minun kohdaltani on vaan loppu.”Hevoskauppaa hän kylläkin tekee. Se huomattiin Ypäjälläkin. 7 vuotta KWPN-orilautakunnankin jäsenenä ollut Nanning sanoo arvioineensa tuhansia ja tuhansia hevosia. Niinpä silmä etsii niiden joukosta vaistonvaraisesti 150-hevosta, jopa 160-hevosta. Niitä ei koskaan ole montaa, eikä niitä ole nuorena helppo tunnistaa. Joitakin merkkejä Nanning kuitenkin pistää merkille: hypyn voiman, jäntevyyden ja helppouden, laukan laadun ja hevosen tyypin.Hyvä hyppy ja skouppi on hevosessa tai se ei ole hevosessa, hän sanoo. Tätä geeneissä olevaa kyvykkyyttä voi sitten kehittää edelleen, jos osaa. Sen voi myös tuhota, mikä säännöllisesti tapahtuukin. Mutta sitä ei voi sellaiseen hevoseen tuoda, jossa sitä luontaisesti ei ole.. Edelleen kehittämiseen tarvitaan hyvä, kokenut ja osaava valmentaja. Sellainen, joka on kulkenut reitin mielellään monta kertaa aiemminkin.”Valmentaja sitten tietää mikä taso hevoselle on missäkin vaiheessa sopiva ja milloin on kenties vihellettävä peli vähäksi aikaa poikki kokonaan. Lahjakasta hevosta uhkaa helposti loppuunpalaminen. Moni 8-vuotias on jo loppuun kulutettu, henkisesti ja fyysisesti.”Nanning sanoo, ettei valmenna osittain siksi, että valmennukselle, sellaisena kuin Nanning sen näkee, ei ole enää kysyntää.”En jaksa viihdyttää asiakkaita opettamisen sijaan.”Hän toteaa, että raha on pikkuhiljaa hiipinyt syvälle lajin rakenteisiin ja jämähtänyt niihin tiukasti. ”Raha puhuu ja Ludger Beerbaumkin seisoo tänä päivänä kentän laidalla opettamassa eikä istu enää satulassa.”Nanning myöntää, että hevoskauppa, jota hän itsekin tekee, on osa ongelmaa.”On, on. Täysin samaa mieltä.”Nanning kuitenkin huomauttaa, että rikkaat ihmiset itsessään eivät ole ratsastuksen ongelma, vaan ratsastajien rapautuvat perustaidot. Se, että ketään ei kiinnosta opetella enää oikeasti ratsastamaan.”Perustaidot voi ohittaa ostamalla hyvän hevosen ja se on se isoin ongelma.”Tilanne ei Nanningin havaintojen mukaan ole kehittymässä suotuisaan suuntaan, päinvastoin. ”Tänään on yhä enemmän ja enemmän ihmisiä, joilla on hevosia, mutta yhä vähemmän hevosihmisiä”, Nanning toteaa.Nyt, kun tietty osa hevoselämää on jäänyt taakse, Nanning keskittyy ”nauttimaan elämästä”.Hän saattaa lähteä aamulla pyöräilemään lähimaisemiin ja pelaa monta kertaa viikossa bridgeä vaimonsa kanssa peliporukassa. Hän maalaa öljyvärimaalauksia ja näkee lapsenlapsiaan.Nanning näyttää kännykästään maalauksiaan. Omakuva on taitavasti tehty ja näköinen. . Nanning on onnistunut itse kasvattamaan huippuhevosen, Sergio Moyan kanssa maailmancupin finaalin vuonna 2019 voittaneen KWPN-ruuna Alamon (Ukato – Equador), joka nyttemmin on Abdullah Alsharbatlyn satulan alla.”Hyvä hevonen on edelleen samalla lailla hyvä hevonen kuin tähänkin asti. Se ei muutu.”Hän sanoo, että vaikkapa Jappeloup (Tyrol II – Oural) oli uskomaton hevonen 30 vuotta sitten ja olisi sitä yhä tänään. ”Yhä tänään se voittaisi, sillä se oli nykyhevosen tyyppiä. Nopea, moderni.”Tämä siitä huolimatta, että se oli puoliksi ravuri ja ravasi olympiaradalla sarjaesteelle. Nanning näkee, että se oli luonnonoikku ravuriperimästään huolimatta ja tätä ei valitettavasti ymmärretty. Jappeloup käynnisti muotivillityksen astuttaa ratsutammoja ravureilla, mikä ei vienyt eteenpäin.”Hevosjalostuksessa ei pidä liikaa tuijottaa poikkeusyksilöihin, koska ne ovat poikkeuksia. Kysypä Paul Schockemöhleltä kuinka monta tammaansa hän astutti Meredith Michaelsin Quick Starilla (Galoubet A – Nithard AA), joka oli toinen ravisukuinen poikkeusyksilö. Niistä risteytyksistä 80 prosenttia oli todella huonoja estehevosia. Eräs ystäväni astutti 20 ravitammaa hyvällä ratsuoriilla. Yhdestäkään ei tullut mitään.”Hevosten ohella Nanning kiinnittää huomiota niiden ratsastajiin, halusi tai ei. Takana näkyy elämänmittainen ura valmentajana. Tietyt virhetoiminnot ovat ja pysyvät. Kädellä ratsastaminen on iso virhe.Hän sanoo tietävänsä, että esteratsastajia piinaa pelko siitä, että he eivät näe etäisyyttä. Niinpä he pitävät ohjista vastaan, kunnes ”etäisyys näyttäytyy”. Siitä ei kuitenkaan ole apua.Nanning kehottaa hengittämään syvään, luottamaan itseensä ja ratsastamaan tasaisessa rytmissä kohti estettä. Etäisyys kyllä näkyy ajallaan. Hyvä, eteenpäin vievä rytmi hoitaa asian.”Älä vedä ohjista”, hän sanoo. ”Jos alat vetää, saat vetää koko loppuelämäsi ja samalla vedät hevosesta pois myös sen suorituskyvyn ja skoupin.”Miksi? Jo siksi, että hevonen lakkaa kehittymästä, kun se keskittyy ratsastajan häiritsevään, huonoon käteen, eikä esteeseen.”Tee hevosesi elämä vähän helpommaksi ja anna sen hypätä niitä esteitä häiritsemättä sitä koko ajan.”Nanning myöntää, että ratsastaminen on toki vaikeaa, mutta kyllä sen oppii.”Kun pääsee hyvään systeemiin, on mahdollista nousta pikkuluokkien hyppääjästä kahdessa vuodessa olympialaisiin. Olen itse nähnyt tämän tapahtuvan monta kertaa. Sen sijaan ohjista vetäjä ei nouse, sillä hän koskaan opi ratsastamaan etäisyyksiä”, Nanning sanoo.”Valmentajien pitäisi olla tiukkoja ja sanoa ”ei!” ohjista vetäminen on täysin kiellettyä. Mutta kyllähän minä tiedän, että tiukan valmentajan tunnille ei tulla toista, eikä ainakaan enää kolmatta kertaa.”.Legenda, joka jäi ikuiseksi mysteeriksi - "Jappeloupissa ei ollut yhtäkään estehevoselta vaadittavaa ominaisuutta"