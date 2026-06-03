Anu Sironen ja Ypäjän Fioretto hakevat "vähän lisää kaikkea" parhaasta mahdollisesta osoitteesta. Kuva: Anu Leppänen

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Kouluratsastaja Anu Sirosen paras paikka olla

Valtion leivissä oleva tutkija otti kolmen kuukauden etätyöt ja siihen mahdollisesti vielä kesälomat päälle. Ja lähti Iso-Britanniaan.