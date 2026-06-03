Kouluratsastaja Anu Sirosen paras paikka olla

Kouluratsastaja Anu Sironen vastaa puhelimeen Iso-Britanniassa. Tarkemmin sanoen Snow Hill Farmilla. Käy selväksi, että hän on juuri siellä, missä eniten haluaa olla. Kyra Kyrklundin valmennuksessa Etelä-Englannin Coolhamissa."Ei voi kauheasti valittaa! Kyllä tämä on paras paikka olla", hän sanoo ja kuulostaa hyvin onnelliselta. Sironen ehti olla pari viikkoa yhtä aikaa Antti Lehtilän kanssa, joka lähti reilu viikko sitten paluumatkalle Suomeen. Ohjelmassa on valmentautuminen ja kilpaileminen.Viimeksi hän oli omakasvatillaan FWB-ruuna Fioretolla, joka on omasta aiemmasta kilpatamma Santoyasta, Hicksteadissa kilpailemassa ja tämän viikon perjantaina on grand prix -luokka Wellingtonissa. "Kyra on tänään reissussa, taitaa olla Ruotsissa, mutta Wellingtoniin tulee mukaan", Sironen iloitsee.Hän asuu Kyrklundin ja Richard Whiten pihassa ja saa valmennusta harva se päivä. "Kyllä se on oikeastaan jopa päivä ehtinyt katsomaan."Kysymykseen, mitä on ohjelmassa, Sironen vastaa: "Ihan niitä perusjuttuja, hevosen suoruutta, kulmiin ratsastamista... Niitä kun hioo ja saa ne sujumaan, kaikki sujuu."Fioretto on varsin valmis itse GP-liikkeissä. Se osaa ne kyllä. Enemmänkin työstetään viimeisiä viilauksia."Sitä, että saadaan siihen kaikkea vähän enemmän." Anu Sironen on sanonut aiemminkin rakastavansa englantilaista elämäntapaa. Sen kohteliaisuutta ja positiivisuutta. "Oli kyllä jotenkin ihanaa, kun siellä Hicksteadissa stewarditkin huikkasi, että missä sä olet ollut, ihana nähdä taas", Sironen sanoo. "Siinä ei enää harmita edes joku huonompi sijoituskaan."Se vahvisti tunteen, että päätös tulla Iso-Britanniaan kolmeksi kuukaudeksi oli hyvä päätös. Oikeastaan se oli paluu, sillä hän oli ensimmäisellä kerralla neljä vuotta, oli vuoden Suomessa, ja sitten kolme vuotta. Suomeen oli palattava, jos halusi pitää tutkijan viran. Totuus on, että Suomessa kilpaileminen ei juuri motivoi. "Se on jotenkin niin negatiivista siellä. En tiedä mikä siinä on. Onko se suomalainen luonne, että ei vaan voi kannustaa?"Sironen pakkasi autoon kolme hevostaan, kaikki kolme hänen omia FWB-kasvattejaan omista kilpatammoista, Fioretto, San Quelle (San Amour - Quo Vadis) ja Fiori Weltino (Foundation - Weltcup), ja hyppäsi rattiin. "Vaikka täytyy myöntää, että kun ajoin Aachenin kautta tänne, mietin, että pitikö taas lähteä. Mutta kyllä se vaan kannatti. Älytön panostushan tämä on, siksi aionkin nauttia!"Sekin ilahdutti, kun Aachenin GP specialin jälkeen B-tuomari huusi kopista, että "ihana hevonen sulla". Sironen on siinä pisteessä ratsastajana, että pelkkä kansallisten luokkien tahkoaminen ei riitä. Kansainväliset luokat taas edellyttävät rutkasti laatua. Ja sitä hyvällä valmentautumisella ja Kyrklundin tarkalla silmällä on tarkoitus saada.Sironen on tutkijana Lukella, mutta onnistui neuvottelemaan työnantajan kanssa etätyöt kolmeksi kuukaudeksi. Hän on sen verran pitkään ollut valtiolla töissä, että kesälomia kertyy lähemmäs kaksi kuukautta vuodessa. Ne käytetään mahdollisesti paluumatkalla MM-reissuun Aachenissa. Jos niikseen tulee. Sironen sanoo, ettei aio stressata paikasta MM-joukkueessa, mutta myöntää, että jos sellainen tarjotaan, ei hän sano eikään. Kvaalitulokset ovat olemassa. "Ensisijaisesti nautin nyt näistä treeneistä täällä, mutta jos heppa kulkee siihen malliin, niin mikäs siinä. Jos hyvin menee, kiva se olisi sinne MM:iinkin mennä." .Anu Sironen kesäretkelle kouluratsastuksen SM:iin: "Olen onnellinen siitä, että ruuna on ylipäätään hengissä".Antti Lehtilä taas Kyra Kyrklundilla: "Nyt on haettu tuntumaa siihen, mikä on minkäkin treenin teho"