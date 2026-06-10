Muistamme: "Meidän paraateissa Arvi ratsasti aina kärjessä"

Harva tietää, että äskettäin kuollut kaikkien suomalaisten arvostama uutistoimittaja Arvi Lind oli myös hevosmies.

Lindin pitkäaikainen ystävä ja rakuunatoveri, MTV:n entinen viihdepäällikkö Päiviö Pyysalo muistelee:

”Arvi oli nuoresta asti kova urheilumies. Myös ratsastus kuului hänen lajeihinsa. Muistaakseni hän kävi Tuomarinkylässä ratsastamassa tyttärensä kanssa. Ja meidän paraateissa Arvi ratsasti aina kärjessä. Kyllä hän hevosista tykkäsi paljon.”

Arvi Lind oli rakuuna ja reservin majuri Etelä-Karjalan eskadroonassa. Lauritsalassa syntynyt Arvi Lind suoritti varusmiespalveluksensa Lappeenrannassa Uudenmaan Rakuunapataljoonassa 1961 ja oli näkyvä ja arvostettu sillanrakantaja menneiden rakuunasukupolvien ja nykyisten perinteen jatkajien välillä. Hän toimi myös aktiivisena Rakuunakillan jäsenenä.

”Ja Arvi oli aivan armoitettu jutunkertoja, varmasti Suomen paras. Hän tarkkaili ympäristöään ja muisti kaikki erikoiset tyypit ja hauskat sattumukset elämän varrelta ja kertoili niitä meille. Ihan vatsa kipeänä naurettiin hänen juituilleen.”

Arvi Lind jäi eläkkeelle 2004 ja viimeistä hänen lukemaansa uutislähetystä seurasi 1,6 miljoonaa suomalaista. Lind oli koko elämänsä kaikesta kiinnostunut, innokas urheilumies joka kokeili itsekin monia lajeja. Hän muunmuassa suoritti vielä lentolupakirjan jäätyään eläkkeelle.

Monilla kunnianosoituksilla palkittu Arvi Lind oli laajalti tunnettu positiivisesta elämänasenteestaan ja loistavasta huumorintajustaan.