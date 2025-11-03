Aulangon ratsastustallin juhlavuosi herättää kunnioitusta ja muistuttaa historian merkityksestä – lama pelasti lopetusuhalta

Aulangon tallin juuret vahvistuivat vuonna 1962, kun tallilla järjestettiin sen historian ensimmäinen juniorileiri. Heti perään, vuosikymmenen loppupuolella turismi haastoi Aulangon paikallisten hevosharrastajien toiminnan varsinkin kesäaikaan.

Aulangon hotellin ulkomaalaiset asiakkaat halusivat päästä tallille ja sieltä muutaman tunnin ratsastusretkille. Samoihin aikoihin, 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa elettiin ratsastustallin nousukautta juuri turismin voimakkaan kasvun ansiosta.

"Aulangon hotelli tallin vieressä oli omavarainen, ja sen vieressä oli kasvihuoneita. Navetassa oli lehmiä ja sikoja, joiden tilalle tehtiin hevosille asteittain lisää karsinoita ja pilttuita. Aulangolla kävi monenlaisia opettajia ja talliyrittäjiä. Tehtiin hommia yhdessä, vietiin turisteja maastoon ja järjestettiin talutusratsastustunteja", Annika Tuominen muistelee.

Hevosia tarvittiin alati lisää, ja niille raivattiin tilaa.

"Kehitys jatkui pitkään suotuisana, ja alakerran sikalakin otettiin hevosten käyttöön. Olin koko sen ajan aktiivisesti toiminnassa mukana. Tallilla, hevosen selässä ja mukana kilpailuissa. Kaiken kaikkiaan sitä harrastusta kesti 32 vuotta. Seuran hallituksessa tuli vielä oltua 25 vuotta rahastonhoitajana, eli Aulangon hevostalleilla on iso merkitys elämässäni", Tuominen nauraa.

Kovin paikka Aulangon ratsastustallin viimeisen neljän vuosikymmenen historiassa ajoittui 1980-luvun loppupuolelle, jolloin lopetusuhka oli ilmeinen. 1990-luvun alussa iskenyt lama romahdutti monen toimeentulon ja toi kurjuutta, mutta Aulangon ratsastustallin se pelasti.