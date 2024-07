Brendan Wise hyppää 140-tasolla ilman suitsia – "Jos voimme olla pieni valo pimeydessä, ehkä muitakin valoja alkaa välkehtiä"

Kylmä vastaanotto kilpailuissa

Suitsitta kilpaileminen on sallittua USA:ssa esteratsastuksen avoimissa luokissa. Wise ei tiedä muita säännöllisesti suitsitta kilpailevia ratsastajia, mutta silloin tällöin näkyy koulutusmielessä tehtyjä suitsettomia ratoja.

Hän toivoo suitsettomuuden lisääntyvän kilparatsastuksessa, mutta ymmärtää mikseivät ihmiset ole halukkaita kokeilemaan. Se on vaikeaa, eikä ole takuuta sen onnistumisesta. Kilparatsastus on Amerikassa erittäin kallista, joten kukaan ei halua maksaa kilpailemisesta vain suitsitta ratsastamisen ilosta.

Voiko pelkällä kaulanarulla mennä uusinnassa yhtä kovaa kuin ohjat kädessä? Wisen mielestä sitä ei olla vielä kunnolla testattu.

”Pystyn olemaan nopea ja Lyric kääntyy tiukasti suitsitta, mutta en ehkä pysty päihittämään maailman nopeimpia ratsukoita. Tavoitteeni ei ole aina voittaa, tavoitteeni on antaa hevoselleni radalla mahdollisimman rento ja kilpailukykyinen ratsastus. Jos voin tehdä sen ja olla tarpeeksi sujuva ja nopea sijoittuakseni, olen haltioissani.”

Lyric on luonnostaan nopea ja tehdessään puhtaan suorituksen, se yleensä sijoittuu.

Silti kaikki kilpakumppanit eivät suhtaudu positiivisesti Wisen suitsettomaan ratsastukseen. Puolet ratsastajista pitävät sitä upeana asiana, mutta toinen puoli, jossa iso osa on ammattilaisia, pitää sitä vitsinä. He kuvittelevat Wisen tekevän sitä kuuluisuuden vuoksi.

”Varsinkin alussa, koimme paljon vihamielisyyttä muilta ratsastajilta ja valmentajilta. Kuten kommentteja oppilaille, että älä anna suitsettoman hevosen päihittää sinua. Tai valituksia siitä, että pelotamme muiden hevosia verryttelyalueella, kun meillä ei ole suitsia. Mikä on naurettavaa!”

Jotkut ratsastajat ovat jopa sanoneet suoraan, että Wise ei kuulu joukkoon. Negatiivinen suhtautuminen on kuitenkin vähentynyt huomattavasti, kun suitsettomat hevoset ovat pärjänneet ja asia on tullut useamman tietoisuuteen.

”Ihmiset jättävät nyt negatiiviset kommenttinsa sanomatta, mutta välillä vastaanotto ja tunnelma on ammattilaisten osalta edelleen kylmä. Voin ymmärtää sen, koska laji on kova, ja se on tulosperusteista. Jos suitsettomuus ei ole jotain jolla voittaa, he eivät ole kiinnostuneita.”

Vihamielisen vastarinnan edessä henkisesti lujana pysyminen ei ole aina helppoa. Mieltä usein koettelee ajatus, että hän olisi voinut voittaa tai selvittää radalla ilmenneen ongelman, jos hänellä olisi ollut suitset. Silloin auttaa, kun hän muistaa sitoutuneensa näyttämään Lyricin kanssa, kuinka rennosti ja vapaasti hevonen voi suitsitta hypätä.