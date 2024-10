Elämästä turhat pois - kuten some: "Young Riders Academyyn on ajatus pyrkiä", kertoo Jone Illi

Jone Illin viikonloppu on vielä kesken, mutta ei ensi vuoteenkaan ole paljoa aikaa, muutama kuukausi.

Nevala sanoo, että silloin on "areena auki".

"Päästään tekemään kiinnostavia juttuja", sanoo. "Lähdetään niitä asioita kohti, joita oikeasti tavoitellaan."

Ensi vuonnakin Jone Illi on yhä juniori. Päätavoite näin ollen on junioreiden EM-kisa. Siinä on riittävästi vaikeustasoa kenelle vain.

Seuraava Horse Show, sitten helmikuussa 2026 on eri juttu.

"Se voi olla, että maailmancup ei vielä silloinkaan ole ajankohtainen, mutta 160 GP varmasti jo on", Nevala pohtii.

Maailmancup-luokka ratsastetaan Helsingissä siinä vaiheessa Eurooppa-finaalina, eli viimeisenä osakilpailuna ennen finaalia, joka tarkoittaa, että rata on iso ja paksu.

"Sinne ei mennä kokeilemaan mitään. Sellaisesta tulee vaan rumasti siipeen", Nevala pohtii.

Yleensäkään Nevala ei harrasta kokeiluja. Hänen ohjenuoransa siihen, osallistutaanko vai ei on se, onko mahdollista voittaa luokka vai ei. Jos ei ole mahdollista, ei kannata osallistuakaan.

"Mä en halua mennä kokeilemaan kuinka käy, en halua mennä katsomaan, josko "kävisi joku ihme", koska siinä käy yleensä huonosti. Ja koska jos sitten sellaisessa luokassa, jonka tasolla ei oikeastaan ole, vaikka pärjääkin, se jättää todennäköisesti hevoselle huonon fiiliksen, koska se saa siitä siipeensä. Ja me ei missään tapauksessa haluta hevoselle huonoa fiilistä. Hevosen pitää pysyä itsevarmana."

Nevala iloitsee valmennettavastaan, jota on seurannut aivan pikkupojasta asti.

Kysytään vielä kerran, mikä on Jone Illin salaisuus?

"Fiilis. Jone saa hevosen hyppäämään aina vähän enemmän kuin joku muu. Se on ollut samanlainen alusta asti."

Illi itse odottaa tyytyväisenä ensi vuotta.

"Kivaa olla 18 kun voi mennä ihan mitä luokkia itse haluaa, eikä ole enää ikärajoituksia. Mutta ei tämä tietenkään tarkoita sitä, että rupean hyppäämään 160-luokkia ihan siksi vaan, että saan niin tehdä."

Illi suunnittelee hakevansa kuuluisaan Young Riders Academyyn. Ensimmäinen mahdollinen heti on ensi vuonna, kun hän täyttää 18 vuotta.

"Sinne olisi tarkoitus yrittää päästä. Mutta ei sinne niin vain mennä. Sinne ei ole helppo päästä. Mutta kyllä mä luulen, että mulla on mahdollisuudet."

HIHS-jatko menee niin, että lauantaina Illi starttaa 150-luokassa Celtas Quillianilla. It's Me G jatkaa pienempää linjaa. Suunnitelma on, että sunnuntaina Quillian menisi myös 145-finaalin. Näistä luokista saa myös maailmanrankingpisteitä.

