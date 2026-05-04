"Elämä on nyt", sanoo Janna Huhtanen kisakauden kynnyksellä

Viime aikoina hiljaiseloa viettänyt somerolainen esteratsastaja Janna Huhtanen, 40, kertoo, että talli ja talo on pistetty myyntiin, sillä mieli tekisi karistaa Suomen tomut jaloista ja jatkaa hevosurheilua etelämmässä. Paljon etelämmässä, sillä Etelä-Espanjan Cadizin seutu olisi kohde, jonne hän lähtisi, jos asian nyt ja tässä voisi päättää. Siellä voi hevosurheilla läpi vuoden ja päättää hevosten tauoista niiden kunnon mukaan, ei tyhjän kilpailukalenterin sanelemana. Belgia–Hollanti -akseli ei kiinnosta, sen elämän Huhtanen kertoo jo nähneensä. Ei, urheilumahdollisuuksien lisäksi hän kaipaa suloisuutta elämään, lämpöön ja aurinkoon."Mä vähän jo kokeilin kepillä jäätä, mutta ei ole vielä myyty", Huhtanen paljastaa. Neljän hehtaarin tilalla voi pitää noin 15 hevosta, Huhtanen arvelee. Totuus kuitenkin on, että tällä hetkellä kiinteistökauppa ei käy kovin kuumana. Mutta ei Huhtasella ole myöskään mitään pakkoa myydä."Ihaninta olisi jos tämän paikan voisi teleportata sinne Cadiziin", hän naurahtaa. Kulunut talvi pakkasineen ja maneesiremontteineen oli sellainen, että toista samanlaista ei mielellään enää kokisi. Nyt tosin jo helpottaa, kun aurinko paistaa."On jo vähän sivistyneemmät ilmat. Just tässä orivarsojen laitumen sain siivottua", hän toteaa. "Seuraavaksi pidän pari etätuntia."Maneesiin tehtiin tuulikuorman vahvistusremontti, joka alkoi maaliskuun alussa. "Se teki sen, että tämä talvi on ollut tosi repaleinen. Ensin kauheiden kelien ja pakkasten takia, sitten maneesirempan."Mutta nyt on kilpailuluvat maksettuna ja kalenteriin on ruksattu toukokuun kaksi viimeistä viikkoa Pärnun kansainvälisissä kisoissa. Suomen kisoja mahdutetaan kalenteriin tilanteen mukaan. Heinäkuussa kutkuttelisi kaksiviikkoinen Latvian suunnalla. Taukoa on ollut, sillä viimeksi Huhtanen on ratsastanut kilpaa syyskuussa. Pientä vastoinkäymistäkin, kun vuosikausia oireillut polvi pääsi vääntymään pahasti ratsastaessa, mutta se päästiin tehokkaasti ensihoitamaan ja sen jälkeen jumppaamaan. Huhtanen on hommanut jämäkämmän jalkatuen ratsastukseen. "Onneksi en ole jalkapalloilija enkä alppihiihtäjä!""Tämä Suomen talvi on sellanen, että kun ei meillä ole mitään. Tai ainut mitä on, on täällä Ypäjällä tyyliin kerran kuussa. Pidä siinä sitten kilpahevostallia pyörimässä ja kilpahevoset kunnossa ympäri vuoden päästäksesi hyppäämään senyhden 140-luokan Ypäjälle, vai odotatko suosiolla ulkokauden alkuun."Huhtanen päätti odottaa ulkokauden alkuun.Ei talvi hukkaan mene. Silloin tehdään sileän työskentelyä Kiki Nybergin johdolla."Tämä oli mulle jo 22. vuosi Kikin kanssa. Ei pidä vaihtaa toimivaa konseptia."Huhtanen toteaa, että Nybergillä Suomen paras silmä sivusta. "Maaginen. Perusratsastuksen äärellä ollaan, ja perusratsastuksestahan ei tingitä. Mä arvostan ihmisessä suoruutta, ja Kiki ei kaunistele. Jos hän jonkin asian näkee ja haluaa korjata, niin kyllä hän siihen sitten myös puuttuu.". Huhtasen ykköshevoset, 14-vuotias KWPN-ruuna Hamont (Durrant - L-Aldato) ja 13-vuotias belgialainen Nemo van het Reuhof (Nabab de Reve - Nagano) ovat kunnossa, molempia on ratsastettu läpi talven ja Hamontiakin joulusta alkaen. Nemo on siinä vaiheessa uraa, että tarvitsee isoja luokkia. "Joo, se ei enää hyödy 140-aikaratsastuksesta."Hamont on toipunut vuohisluun alueella olevasta jännekanavan tulehduksesta, joka on Espanjassa diagnosoitu ja kantasoluhoito on myös siellä aloitettu. Tähän päälle tuli pitkä tauko.Huhtanen on toiveikas Hamontin suhteen, sillä kuumanpuoleinen hollanninruuna on osoittanut vanhoja merkkejä. "Se on ollut oikein iloinen, katsotaan miten iloinen se on, kun kisoihin asti päästään", Huhtanen naurahtaa. Hän on tarkka kenttien pohjista ja radanrakennuksesta ja valitsee siksi Pärnun. "Sen jälkeen katsotaan jatko kalenteriin. Ehkä jotain Pohjolaa, ja varmaan nyt SM:t ainakin."Mutta ensin Pärnu. Sinne mennään miesystävä, fysiikkavalmentaja Marko Yrjövuoren kanssa. Molemmat asuvat hevosautossa."Mä en koskaan halua mihinkään hotelleihin mennä, vaan haluan olla siellä missä hevosetkin ovat", Huhtanen perustelee. "Niin, että pääsen kävelemään talliin nopeasti. Haluan nähdä ne ekana aamulla ja illalla viimeisenä."Huhtanen kertoo että Yrjövuori on tottunut elämänmuutokseen hyvin, vaikka tulee aivan eri piireistä. "Että enää ei lennetä yksityiskoneilla kuten NBA-aikoina. Nyt eletään aitoa hevoselämää", Huhtanen nauraa. "Mutta se tykkää siitä!". Yhtä varsaa odotetaan syntyväksi Bleu Ladysta (Concorde - Centauer Z). Extravaganza, sen kaksivuotias orivarsa Bustiquesta (Indoctro - Grannus) on hienoin mitä Huhtanen on koskaan omassa tallissaan nähnyt. Hän sanoo, että tällä kertaa hän ei myy varsaa, vaikka mikä tulisi. Tämän virheen hän teki omakasvattinsa Mr. Hermanin kanssa, joka hyppää tällä hetkellä puolalaisen ratsastajansa Anna Siwickan kanssa ranking-luokkia. Puolaan myyty ruuna on Hermantico-oriista ja samasta Nanna Z:sta, josta on Marina Ehrnroothin Qualime. "Se syntyi Hollannissa, tuli Suomeen ja mä ratsastin sillä. Todettiin, että se on iso ja pikkasen hidas. Annoin sen yhdeksi talveksi koulutukseen Luc Steeghille Hollantiin, kun ajattelin, että Lucin pidemmät jalat sopii sille hyvin. No, jossain vaiheessa sitten joku siellä sanoi, että se on "vähän tavallinen" ja "ei tämä ehkä...". Se myytiin 7-vuotiaana, mutta olisi vaan pitänyt tajuta odottaa ja antaa hevoselle aikaa."Extravaganzaa ei nähdä Kyvyt esiin -tilaisuuksissa, sillä Huhtanen ei ole irtohypytyksen suuri kannattaja."Se nähdään kahden vuoden kuluttua ratsastettuna oripäivillä", hän lupaa. "Se on niin makee! Metallinhohtoinen, blondi tukka, isot sukat... Todella tyylikäs nuori mies!"Ensi talviTämä talvi oli raju, vaikka siitä selvittiin. Mutta kokemuksesta viisastuneena, ensi talveksi olisi päästävä pois Suomesta, sanoo Huhtanen. "Ei tällästä enää, jos vaan mitenkään mahdollista, kiitos."Huhtanen kertoo sairastavansa valkosormisuutta, joka tekee talvista erityisen vaikeita. "Voi sanoa, että ne ovat lähinnä hengissä selviytymistä."Sekä-että -kulut ovat sen verran mittavat, jos osa hevosista jää työntekijän kanssa Suomeen, että vaihtoehtoina on paikan myynti tai sen laittaminen talveksi kylmilleen ja kaikkien hevosten ottaminen mukaan reissuun. "Eihän nämä hevoset tästä myöskään enää nuorru. Enkä halua itsekään joskus sitten harmitella, kun en uskaltanut tehdä oikeita valintoja. Hei, elämä on nyt."