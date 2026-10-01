Emilia Vättö lähti Keski-Eurooppaan jäädäkseen – "Koska mä rakastan kilparatsastamista"

Alun perin helsinkiläinen Emilia Vättö elää elämäänsä kotonaan Hollannin Reuverissa, lähellä Peelbergeniä, jossa pitää yritystoimintaansa, 10-12 hevosen tallia E.V. Equinea.Elämään kuuluu valmentaminen, ratsastaminen omistajille ja hevoskauppa. Hänellä on kaksi omaa hevonen, joista Ibiza (Eldorado van de Zeshoek - Voltaire), on se, jolla pääsee hyppäämään muutaman 140-luokan vuosittain. Ja uutena puolison Marvin Holljen kanssa hevosten lisäravinteet, joita pariskunta on alkanut myydä. VetGen -tuoteperheeseen kuuluu tällä hetkellä muutama tuote, kärkenä magnesium- ja L-tryptofaanipohjainen rauhoittava lisärehu.Hollje on lisäravinnealalla ihmispuolella ja työskentelee viikot Saksassa parin sadan kilometrin päässä, koska siellä ovat ravinnelisien tehtaat."Meillä on tällainen vähän erikoinen käytäntö", Vättö naurahtaa. "Molemmilla meillä on tosi paljon töitä."Vättö toimittaa tuotteita itse ja tapaa näin ihmisiä."Jos teet pelkästään hevoskauppaa, se on aika epävakaata. Muutama tällainen homma siinä ohella on ihan kiva olemassa", hän sanoo. Hevoskauppaakin on kuitenkin tehty.Vättö välitti juuri suomalaisomistajan hevosen, Lord of Cassinin (Lordanos - Cassini I), joka oli ollut tallilla kilpailutuksessa ja myynnissä. "Kilpailutin sitä hunter-luokissa Peelbergenissä nyt ihan tässä ja se meni yhdelle mun pitkäaikaiselle kontaktille USA:an, jonne on aikaisemminkin myyty hevosia."Hevosen myyminen USA:an on oma prosessinsa. Maassa ollaan tarkkoja siitä, ettei hevosilla ole ollut piroplasmoosia ja ostotarkastukset ovat muutenkin perinpohjaisia."Siinä sitten odotellaan ja ihmetellään hetki", Vättö naurahtaa. Lennot USA:an lähtevät useimmiten Belgian Liegestä ja sieltä lennetään New Yorkiin, Miamiin ja Los Angelesiin. Nyt myyty hevonen lensi New Yorkiin ja jatkoi sieltä maitse Teksasiin vielä kolmisentuhatta kilometriä. HunterVättö kertoo olleensa pari vuotta nyt mukana Euroopan Hunter Associationin hallituksessa. "Olen aika syvällä siinä skenessä itse asiassa. Meillä on tavoitteena tuoda hunter lajina Eurooppaan. Se on jenkeissä ihan valtava laji."Hunter-hevosia on kaikissa hintaluokissa, mutta vientikulut ja kuljetukset tulevat sen verran hintaviksi, että ihan halpoja hevosia ei kannata jenkkeihin myydä. Eurooppaan laji on tulossa pikku hiljaa, Vättö arvelee. Vättö pitää hunterissa siitä, että hevosen on oltava siinä erittäin hyvässä tasapainossa: "Hevosilla pystyy laukkaamaan pitkillä ohjilla ja ne käännetään jaloilla. Tämä tekee, että hevoset ovat todella kivoja ratsastaa. Siinä lajissa ei pysty pikafiksaamaan mitään."Laji on esteettinen. "Siihen liittyy ihan valtava määrä esimerkiksi kukkapuskia radalla. Ja esteet on optisesti erittäin kauniita, mikä onkin sitten taas lajin kääntöpuoli. Radan rakentaminen on melkoinen panostus ja kisa on aika raskas järjestää!"Hän suunnittelee hunter-tuomarin pätevyyttä. "Se olisi mielenkiintoista."Keski-Euroopan edutVättö on lähtenyt aikoinaan Keski-Eurooppaan jäädäkseen."Sillä ei ole väliä, onko se maa Hollanti, Saksa tai joku muu, mutta sen pitää olla täällä keskiössä, koska mähän rakastan kilpailemista ja täällä se on tehty äärimmäisen helpoksi. Kaikki toimii, kaikki on yksinkertaista ja sä voit kilpailla millä tahansa tasolla tiistaista sunnuntaihin."Miksi ei maanantaisin, muuten?"Täällä on vähän sellainen trendi, että sunnuntaisin on kisoissa enemmän amatööriluokkia ja kun maanantaina on kisaton päivä, siitä tulee ammattilaisen viikonloppu. Tiistaina ollaan sit taas valmiina lähtemään."Nyt on ollut pari viikkoa kisataukoa ja kriisin paikka. Vättö kertoo aloittaneensa juuri uuden harrastuksen wake boardingin, joka on eräänlaista vesihiihtoa, mutta laudalla, hissin vetämänä. Lajissa hypitään erilaisia ramppeja, kuten lautailussakin. "Onnistuin kaatumaan kaksi viikkoa sitten niin pahasti, että sain päähän 16 tikkiä. Koko takaraivo aukesi."Vättö kertoo tajunneensa pakollisen pikku tauon aikana erityisesti sen, miten tärkeää kilparatsastus hänelle onkaan. . SRLVättö jäi rannalle viimeisimmässä SRL:n liittokokouksessa, jossa hän haki hallituspaikkaa. SRL:n hallituspaikka ei ole Vätön mielessä juuri nyt. "Mä luulen, että tässä kohtaa mä jättäydyn pois. En missään tapauksessa sulje sitä mahdollisuutta lopullisesti, mutta ehkä se hallitushomma voi odottaa hetken."Vättö sanoo arvelevansa, että uusi hallitus joutuu tekemään todella vaikeita ratkaisuja. "Se tulee varmaan olemaan aikamoinen show", hän sanoo. "Mutta mä todella toivon, että homma pikku hiljaa jo rauhoittuisi."Vättö sanoo, että koska alalla kaikki tuntevat kaikki, on raskasta lähteä tekemään säästötoimia hallituksena. "Sä saat siitä varmasti aika paljon lokaa, vaikka se olisi aivan oikea asia tehdä.""Vika kokous olisi voinut päättyä siihen, että kaikki olisivat kätelleet ja vanha hallitus olisi todennut, että näin kävi, mutta tässä on asiat, joita tulette tarvitsemaan teidän duunissa. Me autetaan teidät alkuun.""Mun mielestä olisi aivan ihanaa, että voitaisiin kaikki hyvässä sovussa todeta, että mennään yhdessä eteenpäin, mutta ehkä se ei ihan vielä tässä kohtaa ole mahdollista."