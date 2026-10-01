Emilia Vätön arkeen kuuluu kisaamista ja hevoskauppaa, muun muassa. USA:an myyty Lord of Cassini hunter-radalla.
Emilia Vätön arkeen kuuluu kisaamista ja hevoskauppaa, muun muassa. USA:an myyty Lord of Cassini hunter-radalla. Kuva: Senni Korjonen
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Emilia Vättö lähti Keski-Eurooppaan jäädäkseen – "Koska mä rakastan kilparatsastamista"

Hevoskauppaa, hunter-luokkia ja lisäravinnebisnestä Hollannissa. SRL:n hallituspaikkahaaveet on pantu toistaiseksi jäihin.
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