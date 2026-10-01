Muistamme: Upseeri ja herrasmies

Pitkän linjan hevosmies ja arvostettu hevosalan vaikuttaja Heikki Anttinen menehtyi nopeasti edenneeseen leukemiaan 19.9. Hän oli kuollessaan 83-vuotias.

Anttisen tytär Katri Anttinen kertoo:

”Isä oli vielä kesällä vielä hyväkuntoinen. Olihan hänellä Altzheimer, mutta ei vielä kovin paha. Leukemia todettiin aivan yllättäen ja se eteni todella nopeasti, mitään ei ollut tehtävissä.”

Heikki Anttisen tehtävät ja roolit hevosalalla ovat olleet todella moninaiset. Jo hänen isänsä Kaarlo Anttinen oli upseeri ja ratsastaja joka muun muassa osallistui vuoden 1956 olympialaisiin Suomen kenttäratsastusjoukkueessa. Hevoset ja ratsastus tulivat Heikki Anttisen elämään jo verenperintönä.

Anttinen kilpaili, valmensi, opetti ja toimi aktiivisesti kilpailujärjestäjänä niin Niinisalon ratsastajissa kuin SRL:ssäkin, sekä liiton kenttäkomiteassa että liittovalmentajana, hän oli aina suuri tuki ja apu kaikille hevosihmisille.

”Isästä tulee päällimmäisenä mieleen hänen positiivisuutensa ja loputon kärsivällisyytensä. Vaikka matkan varrelle mahtui vaikeitakin aikoja, isä säilytti aina positiivisen asenteensa. Hänessä oli sellainen rauha ja tyytyväisyys. Rakkaus hevosiin oli aina hänen elämänsä kantava voima.”

Katri Anttinen kertoo, että hänellä oli onni ja etuoikeus kasvaa turvallisessa kodissa, jossa vanhemmat jättivät lapsilleen perinnöksi välittämisen asenteen.

”Ratsastamaan ei pakotettu, mutta eipä mua tarvinnut pakottaa. 3-vuotiaana jo keikuin isän tunneilla jonkun hevosen selässä, hevoset oli silloin rauhallisempia. Ja vielä esimerkkinä isän välittävästä luonteesta voin kertoa, että hän hoiti itse loppuun asti ensin oman isänsä ja äitinsä ja sitten vielä äitini vanhemmatkin.”

Katri Anttisen tytär ratsastaa hänkin. ”Niin, taitaa olla jo neljäs polvi meidän suvussa satulassa. Neljässä polvessa meillä on kokemusta kenttäratsastuksesta ja myös sen opettamisesta.”

Heikki Anttisen hautajaiset pidetään 17.10. Upseeri ja herrasmies on siirtynyt ajasta ikuisuuteen.