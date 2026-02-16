Supersuosikki Malin Baryard-Johnsson on 50 ja tulossa vuosien tauon jälkeen Helsinkiin hyppäämään.
Ihmiset

Helsingissä ratsastava Malin Baryard-Johnsson: "30-vuotiaana sanoin, etten kilpaile enää 50-vuotiaana"

Huippuratsastaja Malin Baryard-Johnssonin pojat ovat jo aikuisia tai lähes, joten heidän äitinsä ehtii kilpailla enemmän.
Julkaistu
