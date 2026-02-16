Helsingissä ratsastava Malin Baryard-Johnsson: "30-vuotiaana sanoin, etten kilpaile enää 50-vuotiaana"

Ruotsin Malin Baryard-Johnsson, 50, on eräs kaikkien aikojen menestyneimpia esteratsastajia. Hän voitti ponien EM-kultaa jo vuonna 1990 ja siitä lähtien arvokisamenestys on seurannut häntä. Hän on voittanut lukuisia olympia, MM-, EM-mitaleita, ja oli ensimmäinen nainen, joka nousi maailmancupissa ranking-ykköseksi hevosellaan Butterfly Flip (Robin Z – Moderne xx).Nyt Baryard-Johnsson on tulossa Helsinkiin Horse Show'hun vanhalla huippuratsúllaan Indianalla (Kashmir Van´t Schuttershof – Animo´s Hallo). Hänellä on ollut seitsemän vuoden tauko maailmancup-sarjassa ja hän palasi sitä kilpailemaan vasta tammikuussa Leipzigissä. Ennen Helsinkiä on vielä vuorossa Göteborgin osakilpailu. Seitsemän viime vuoden aikana Baryard-Johnsson on kilpaillut muun muassa Global Champions Tour -sarjassa. Tavoitamme Baryard-Johnssonin hänen kotitalliltaan Norrköpingin läheltä. Hän on juuri palannut nuorten hevostensa kanssa kilpailumatkalta Espanjan Olivasta. Mutta maailmancupissa sinua ei ole paljoa nähty, miksi?”Tein niitä niin paljon ja kauan aikoinaan. Mutta tiedätkö, se on helppoa vielä kun lapset ovat ihan pieniä, voit pitää heitä mukanasi. Sitten kun he menevät kouluun, se on vaikeampaa. Ja olen aina halunnut ehdottomasti viettää aikaa perheeni kanssa. Nyt kun pojat ovat jo 16 ja 20, voin taas palata. Olen toki kilpaillut aktiivisesti koko ajan viime vuosinakin, mutta maailmancup sitoo niin eri tavalla, itse asiassa se vie kaiken ajan.”Baryard-Johnsson kertoo myös, että Tokion olympialaisten joukkuekultamitalihevonen Indiana on enemmän ulkoratojen hevonen.. Indiana on nyt 18.“Kyllä, se on still going strong! Se tuntuu aivan käsittämättömän hyvältä. Mutta ilman muuta menemme kisa kerrallaan, vanhan hevosen kanssa pitää miettiä tarkkaan mitä tekee.”Baryard-Johnsson kertoo, että hänellä on tallissaan 15 hevosta.”Minulla on 10-vuotias ja muutama 9-vuotias jotka ovat todella lupaavia.”Jälkikasvu ei saanut kipinää äidin lajiin.”Pojat ovat kyllä molemmat ratsastaneet jonkin verran, mutta se ei ole heidän juttunsa. He harrastavat jalkapalloa ja käsipalloa. Olen ihan sporttiäiti, seuraan poikien treenejä ja kilpailuja ihan aina kun ehdin. Itse pelaan padelia ja käyn salilla paljon, se on aivan välttämätöntä ratsastajalle, varsinkin minun iässäni.”.GlobalGlobal järjestää sekä Tour- että League -kisasarjaa, jossa viimeksi mainitussa on 17 joukkuetta. Malin Baryard-Johnsson oli viime vuoden GCT-ratsastajarankingissä sijalla 64 pistein 68,5, kun johtosijaa piti Belgian Gilles Thomas 287 pisteellä.Champions League -sarjassa Baryard-Johnsson hyppäsi vielä viime vuonna H&M:n rahoittaman Stockholm Hearts -joukkueen tähtiratsastajana, mutta joukkue on sittemmin hajonnut ja sen ratsastajat Baryard-Johnssonin lisäksi, Olivier ja Nicola Philippaerts, Iñigo Lopez De La Osa Franco, Qinyu Pang ja Jane Richard, ovat joutuneet hakemaan uudet joukkueet.Joukkueiden nimet eivät tarkoita varsinaisesti mitään "Scandinavian Vikingseissä" ei ole yhtään skandinaavia. Sarjassa mukana olevat muut ruotsalaiset, Angelica Augustsson-Zanotelli, Henrik von Eckermann ja Peder Fredricson ovat hajaantuneet kuka mihinkin joukkueeseen. Fredricsonin uusi kotijoukkue on "Monaco Aces". Ruotsalaistäti Baryard-Johnssonin vuoden 2025 tienestit sarjassa ovat 38 tuhatta euroa, mutta koko GCT-uran palkintorahat ylittävät 2,2 miljoonaa.Vuoden 2026 sarja alkaa maaliskuun alussa Dohassa. . Poikien isän Henrik Johnssonin Malin tapasi ensimmäistä kertaa Fångarna på Fortet -tositv-ohjelman kuvauksissa, jota Johnsson oli juontamassa. Ohjelma nähtiin Suomessa MTV-kanavalla nimellä Linnake.Ruotsissa huippuratsastajat ovat koko kansan tuntemia julkkiksia ja heitä nähdään usein tv-ohjelmissa. Lempi ei kuitenkaan heti leimahtanut, vasta muutaman vuoden päästä, taas tv-ympyröissä. Henrik Johnsson on tv-juontaja, mutta toimii nykyään enemmän kameran takana tuottajana. Malin Baryard-Johnsson on itsekin juontanut muutaman ratsastusaiheisen tv-sarjan.Aviomies on myös kirjoittanut kirjoja, romaani, ”Nike – över alla hinder” tuli ulos viime vuonna. Se on tarina nuoresta tytöstä nimeltä Nike, joka haluaa kiihkeästi päästä huipulle ratsastusmaailmassa. Nikellä on kaikki, mitä menestyminen vaatii: lahjakkuus, määrätietoisuus ja unelma. Tajuttuaan, että ainoat mestaruusmitalit, jotka hän tulee näkemään, ovat ne, joita hän kiillottaa tallilla, jossa on töissä, hän joutuu maailmaan, joka on täynnä kilpailua, kirjoittamattomia sääntöjä ja ihmisiä, jotka haluavat nähdä hänen epäonnistuvan.Olet varmasti lukenut sen?”Olen, ja pidin siitä todella paljon. Ja ennenkuin ehdit kysyäkään, ei, se ei ole minun tarinani”, naurahtaa Baryard-Johnsson.Entä mitä ajattelet tulevaisuudestasi, vieläkö riittää kilpailunälkää?”Kun olin 30-vuotias, sanoin että tuskin kilpailen enää 50-vuotiaana. Niin että en sano nyt mitään. John Whitaker, jota pidän ehkä kaikkien aikojen parhaana ratsastajana, on 70 ja kilpailee yhä menestyksellisesti. Kaikki on niin paljon kiinni siitä, onko sinulla käytössäsi se sinulle sopiva hevonen.”Onko Indiana sellainen sinulle?”Kyllä, vaikea uskoa, että koskaan enää löytäisin niin hyvää ja juuri minulle sopivaa hevosta.”Et kuitenkaan sulje pois esimerkiksi Los Angelesia?”En sulje mitään pois. Elän päivä kerrallaan, ei hevosten kanssa muuta voi.”. Ruotsin liitossa on kuohunut viime aikoina, mitä ajattelet tilanteesta?”Vaikuttaa siltä, että tilanne on todella sekava. Ollaan pahassa paikassa nyt. En lue kommentteja sosiaalisessa mediassa, ihmiset kirjoittavat todella ikävästi. Meidän on pakko kuitenkin tavalla tai toisella selvittää tämä sotku.”Vaikuttaako tämä Ruotsin huippuratsastajiin ja heidän kisasuorituksiinsa?”Ei minun mielestäni. Monet asuvat kokonaan tai vähintään kilpailevat todella paljon maailmalla, siellä ei välttämättä seuraa niin aktiivisesti kotimaan asioita.”Millä mielellä tulet Helsinkiin?”Erittäin mielelläni, minulla on tosi hyviä muistoja Helsingistä. Olin siellä ensimmäistä kertaa jo nuorena ratsastajana. Kuulin, että Helsinki Horse Show järjestetään tänä vuonna samassa paikassa kuin silloin aikoinaan vuosia sitten.".