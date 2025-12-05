Hermoileva pusuttelija valmistautuu puremaan kynsiään

Maailman huippuratsastajat eivät yleensä omista hevosia joilla kilpailevat. Hevosenomistajat ovatkin Keski-Euroopassa arvostettu ryhmä ihmisiä, jotka monessa kohtaa mahdollistavat huippu-urheilun.Suomessa tämä tapa ei ole kovin yleinen, kun hevosenomistajia mielessään seuloo, ei tule mieleen kuin muutama nimi.Yksi heista on Titta Tallbacka, jonka tamma Cayadina (Cayado – Casquetto) eli Kirppu debytoi Anna-Julia Kontion alla La Corunan maailmancupissa nyt viikonloppuna.”Halusin sille kevyen, pienen naisratsastajan. Ja Juulin tyyli ratsastaa miellyttää mua tosi paljon. Mulla on itselläni vahva ideologia siitä, miten hevosia pidetään, ja kun juttelimme pitkään Juulin kanssa, ajatukset natsasivat. Kirppuhan on mennyt paljon kahden, kolmen ja neljän tähden kisoja, yli 40 kansainvälistä 145 -luokkaakin. Mulla on aivan täysi luottamus Juuliin ja hänen tekemiseensä, Juuli saa itse päättää mihin kisoihin ja luokkiin hän Kirpun vie.”Ja nyt sitten, kun Juuli Kontio kertoi Tallbackalle, että hänen mielestään hevonen olisi valmis maailmancup-tasolle, niin ”enhän mä voinut muuta kuin uskoa huippuammattilaisen arvioon!”Tallbacka kertoo olevansa aivan hirveä jännittäjä.”En tiedä miten pystyn katsomaan kisaa telkkarista! En pysty nukkumaan edellisenä yönä! Puren varmaan kynnet kynsinauhoihin asti radan aikana! Mutta oli tulos mikä hyvänsä, olen tyytyväinen.” Huippuhevosen omistaminen ei ole yleinen harrastus Suomessa, mutta Tallbacka ei ole myöskään tyytyväinen tapaan, jolla hevosenomistajia kohdellaan Suomessa.”Laji on varsinkin kv-tasolla niin järkyttävän kallis! Kenellä on oikeasti varaa tukea lajia ja maksaa hevosen kustannukset? Ainakaan montaa vuotta. Ja liitolta ei saa mitään, ei pienintäkään tukea, enkä koe, että siellä hevosenomistajia erityisemmin arvostettaisiinkaan. Ja samaan aikaan puhutaan, miten suomalaisia pitää saada lajissa korkeimmalle tasolle. Voi olla, että osa Suomen maailmancup-paikoista joku jää käyttämättäkin, kun ei ole ratsastajia joilla olisi riittävä hevonen.”Miten tällaisen hevosen omistajaksi päätyy?"Kuusi vuotta sitten läksin Saksaan etsimään uutta hevosta itselleni", pikkutytöstä asti ratsastanut Tallbacka kertoo. "Löytyi kaksi kandidaattia, 9-vuotias ja 5-vuotias. Olin kallistumassa sen 9-vuotiaan puoleen mutta vet checkissä oli aiemmin huomattu ongelmia. Huokasin syvään ja päätin ottaa tämän 5-vuotiaan jolla ei ollut edes nimeä ja jolla ei oltu tehty oikein mitään. Siitä on nyt todellakin kuusi vuotta.”Tallbackan ratsastusura Porvoossa Hopean tallilla, jossa hän kilpailikin poneilla. Elämä vei sitten vuodeksi Ruotsiin, ja sieltä palattua, heräsi halu palata vanhan harrastuksen pariin. Hän sattui olemaan mökillä Etelä-Karjalassa ja seudulta löytyi kiva ratsastuskoulu. Tallbacka ratsasti Karoliina Laurilan silmän alla aina kun pystyi.”Ja aika pian tuli sellainen olo että oma hevonen olisi saatava, ja ostinkin ison, raskasrakenteisen hevosen, jolla pääsin kisaamaan metrin luokkia. Pian tajusin kuitenkin, että tarvitsen pienemmän ja kevyemmän hevosen ja niin tuli Kirppu mulle.”Tallbacka ymmärsi myös, että hän tarvitsee apua nuoren ja vielä kovin vihreän hevosen kanssa. Hän ratsasti hevosella itsekin, mutta samalla tallilla vaikuttanut Essi Horttanainen kilpaili hevosella 5-vuotiskauden. Sitten Tallbacka joutui vakavaan liikenneonnetomuuteen.”Ja siinä hädissäni laitoin Kirpun sitten Riikka Harjulalle, ja koska siinä oli potentiaalia isompiin luokkiin, Susanna Granrothille.”Ammattilaiset pitivät hevosta niin lahjakkaana, että Tallbacka halusi antaa sille mahdollisuuden kansainvälisissä kisoissa. Hevonen lähti Wilma Hellströmille Hollantiin. Neljänneksi ruotsalaisratsastajien joukossa rankattu Hellström pärjäsi hevosen kanssa hyvin ja ratsukko teki hyvää tulosta viiden tähden kisoissa. Cayadina oli hetken myös Hellströmin miesystävän Eoin Mcmahonin alla.Tallbacka on erittäin kiintynyt Cayadinaan ja lentää sitä katsomaan usein.”Menen parin viikon päästä Juulin kotiin ja sitten katsomaan sitä Mecheleniin. Olen pusuttelija ja porkkanan antaja, voin viettää tunteja hevosen karsinassa. Sillä on maailman kiltein luonne.”Mutta sitä ennen jännitetään La Corunan kilpailuja tänä viikonloppuna.