Hevosvoimista ei tarvinnut luopua, kun rekkakuski vaihtoi päivätyön ratsastukseen

Stella Hagelstam ja Passion for Dressage tuo Laatuarvosteluun neljä 4-vuotiasta hevosta. Ne on laittanut satulaan ja ratsuttanut Saima Alitalo, joka myös esittelee hevoset Ypäjällä.Tällä hetkellä 27-vuotias Alitalo hankki toimeentulonsa aiemmin rekkakuskina, toiselta ammattinimikkeeltä yhdistelmäajoneuvonkuljettajana. ”Olen kisannut kenttää kahden tähden tasolla ja rataesteitä jo monta vuotta, vaikka työkseni ajoinkin rekkaa. Silloinen valmentajani Minna Leppälä oli jutellut Stellan kanssa Horse Showssa, ja Stella oli kysynyt tietäisikö Minna ketään sopivaa sisäänratsastajaa. Minna tiesi, että mä olen aika rohkea, niin hän ehdotti mua.”Alitalo on nyt vuoden verran ratsastanut työkseen Hagelstamin nuoria hevosia täyspäiväisesti..LaatuarvosteluLämminveristen ratsuhevosten Laatuarvostelu järjestetään tulevana viikonloppuna Ypäjän Hevosopistolla.Laatuarvostelussa hevoset mitataan ja rakennearvostellaan voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Estehevosilla arvioidaan mm. tekniikkaa, kapasiteettia ja ratsastettavuutta. Askellajihevosten suoritukset arvioidaan kouluradalla. Kenttähevosten koe koostuu maastoesteitä sisältävästä estekokeesta ja vapaamuotoisemmasta askellajien arvioinnista. Laatuarvostelussa annettava kokonaisarvostelu antaa kuvan nuoren hevosen senhetkisestä kapasiteetista ja kyvyistä.Kenttäratsastuksen laatuarvostelu alkaa perjantaina maastokokeella klo 10.30.Laatuarvostelun kouluratsastusta nähdään Black Horse Areenalla numero 1 alkaen klo 12. Lähtölistalla on 30 ratsukkoa. Viikonloppuna Ypäjällä kilpaillaan Nuorten hevosten festivaalissa myös 5-vuotisderby, joka alkaa koulussa perjantaina 8 ratsukon luokkana ja esteiden osalta lauantaina 12 hevosen luokkana ja Breeders' prize, jossa starttaa ensimmäisessä osakilpailussa perjantaina esteillä 7 ja koulussa 6 ratsukkoa.Koko viikonlopun aikataulut löydät täältä. Mitä hevosia teiltä on tulossa Laatuarvosteluun?”Nämähän ovat kaikki nelivuotiaita. Isakas Valamo (My Vitality – Sir Donnerhall I) on tosi herkkä ja ihana, se jännittyy aika helposti. Se on ruunattu. Sitten Radiates A (Revolution – Limonit), sillä on kyllä paras mahdollinen luonne, se on herkkä ja pehmeä, sillä on hyvä ratsastettavuus. Fiano A (Furst Toto – Fiorano) on myös todella kiva ja ihana, sekin kyllä saattaa jännittyä. Hagels Grigono (Glamourdale – Pin Rock´s Black Velvet) osallistuu kenttähevosten arvosteluun. Se on vähän jekkupekka-luonne, ja se on eniten maailmaa nähnyt näistä. Oltiin sen kanssa keväällä kuukausi Ruotsissa ja se meni hyvin.”Mikä hevosista on henkilökohtainen suosikkisi?”Kaikki ovat aivan ihania, kun niiden kanssa on puuhannut alusta asti niin on syntynyt hyvä luottamus. Mutta kyllä Hagels Grigono kuitenkin on suosikki, se hyppää näistä parhaiten.”Kaikki hevoset ovat puhtaasti koulusukuisia, mutta niillä siis myös hypätään.”Nuorten kanssa pitää tehdä kaikkea, ja kyllä kouluhevosetkin tykkää hypätä pienempää. Jos hevonen selkeästi näyttää että hyppääminen ei ole sen juttu, niin silloin sitä ei tietenkään pidä siihen pakottaa.”Mitä omalle kisaurallesi kuuluu?”Mun kisahevonen on tällä hetkellä tiineenä, joten ensi kaudella en varmaan kisaa. Kaksi muuta hevosta on vielä ihan nuoria. "Millainen on hyvä kenttähevonen?"Hyvä kenttähevonen... yleensä sanotaan, että siinä pitäisi olla ainakin 50 prosenttia verta, vaikka ei mun hevosessa kyllä ole, se on puoliksi traki. Mutta korkeammalla tasolla täykkäriveri tuo yleensä sen vauhdin, ilman vauhtiahan ei pärjää.” Laatuarvostelu 2025 tuomaritEstehevoset: Markus Backlund ja Daan NanningKenttähevoset: Minna Leppälä-Pirtilä ja Jutta KoivulaAskellajihevoset: Anne-Mari Miss ja Frenk JespersRakennearvostelu: Annu Stenqvist