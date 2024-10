HIHS:in kakkosratamestari Johanna Mikkola rakentaa amatööriesteiden väliin riittävästi aikaa ja haluaa myös itse ehtiä sienimetsään

Johanna ”Johku” Mikkola kuuluu Suomen johtaviin ratamestareihin, hän on kolmen tähden eli toiseksi ylimmän tason ratamestari ja toimi muun muassa Pariisin olympialaisissa avustavana ratamestarina. Horse Showssa hän kuitenkin tekee Amateur Tourin radat.

Mikä on tärkein asia, kun suunnittelet näitä ratoja?

”Yritän aina tehdä mahdollisimman helpon radan. Ei vaikeita paikkoja ja esteiden väliin riittävästi aikaa. Amateur Tourin ratsastajat eivät ole yleensä kovin kokeneita, ja monille hevosillekin Jäähallin areena on iso haaste. Haluan, että mahdollisimman moni ratsastaja saisi onnistumisen elämyksiä ja ylipäätään hyvän kokemuksen.”

Ensimmäinen päivä on takana, miten rata on mielestäsi toiminut?

”Oikein hyvin. Amateur Tourille oli tänä vuonna niin paljon yrittäjiä, HIHSiin piti kvaalata. Ratsukot selvisivät hyvin.”

Helsinki Horse Shown pääratamestari on ollut jo useamman vuoden brasilialainen 4* ratamestari Guilherme Jorge, joka suunnittelee kilpailun kv-radat. Hänen apunaan ovat Johanna Mikkola ja Tomas Kiviranta, jotka vastaavat kansallisen tason ratojen suunnittelusta.

”Tein yksin kaikki Amateur Tourin radat, koska niissä mukana on paljon Tomaksen oppilaita, niin on reilumpaa, ettei tule sanomista. Muuten tehdään yhdessä. Ollaan Tomaksen kanssa tehty niin paljon ja kauan jo yhdessä, että meidän yhteistyö toimii hyvin, meillä on aika sama näkemys.”

Missä vaiheessa on maailmancup-radan suunnittelu?

”Linjat ovat jo valmiina, mutta yksityiskohtia hiotaan vielä.”