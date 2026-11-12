Irmeli Summanen myöntää olevansa haikea, mutta juuri sopivasti.
Irmeli Summanen myöntää olevansa haikea, mutta juuri sopivasti. Kuva: Paula Rintamaa
Ihmiset

Tuomari Summasen kello vaikeni 50 vuoden jälkeen: "Olen kiitollinen"

Imppu Summanen on tuomaroinnit tuomaroinut ja paljon niitä on ollutkin. Mutta kuinka moni tietää, että hänellä on myös ratsastuksenopettajan pätevyys?
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